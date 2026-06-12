Hassan Akram y reaparición de Boric: “No creo que tenga los efectos que él imagina ni su sector”

La reaparición pública del expresidente Gabriel Boric para cuestionar la política del gobierno respecto a los deudores del Crédito con Aval del Estado abrió un nuevo debate sobre el rol que podría asumir el exmandatario en la oposición. Sin embargo, para el cientista político Hassan Akram, su retorno al debate nacional difícilmente tendrá el impacto que esperan sus partidarios.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador, el doctor en Ciencias Políticas y académico de la Universidad Diego Portales sostuvo que la desaprobación que enfrenta la administración de José Antonio Kast no ha significado un fortalecimiento automático de las fuerzas opositoras.

“Yo creo que la desaprobación del gobierno de Kast no ha tenido como contraparte la subida en el apoyo a la oposición”, señaló. A su juicio, sigue pesando la evaluación ciudadana sobre el desempeño del gobierno anterior. “La impopularidad del gobierno de Boric, la razón por la cual él entregó las llaves de La Moneda a un gobierno de ultraderecha, o sea, es un gobierno fracasado en lo más importante que es mantener el apoyo de su propio sector”, afirmó.

Akram sostuvo que ese juicio continúa presente en una parte importante de la ciudadanía y que constituye uno de los factores que favorecen al actual oficialismo. “El bajo apoyo, la sensación que ellos lo hicieron mal, creo que sigue siendo importante y es el gran activo que tiene José Antonio Kast”, indicó.

Por lo mismo, consideró que la estrategia de Boric de volver a intervenir en la discusión pública no necesariamente generará los efectos esperados. “Los intentos de Gabriel Boric de volver y decir, mira, que está súper mal todo, no creo que tenga los efectos que él imagina ni su sector”, afirmó.

Consultado sobre la posibilidad de que el exmandatario pueda transformarse en un articulador de la oposición, Akram fue categórico. “No, en simple no”, respondió.

Según explicó, el principal obstáculo radica en la ausencia de una reflexión profunda sobre las causas de la derrota electoral. “No han hecho ninguna reflexión ni profunda ni superficial”, sostuvo, apuntando también a la interpretación que han realizado algunas figuras del gobierno anterior respecto de su legado.

En esa línea, cuestionó el enfoque reflejado en el reciente libro del exministro de Hacienda Mario Marcel. “Es como chocante esa idea que se superó una crisis. ¿En qué sentido se superó una crisis si está gobernando José Antonio Kast? Eso para el progresismo, para la izquierda, debe ser una crisis. Yo digo que la crisis se mantiene”, señaló.

Para Akram, mientras parte de la dirigencia que integró el Ejecutivo mantiene una visión autocomplaciente de su gestión, las bases políticas del sector tienen una percepción distinta. “La bancada parlamentaria de la oposición y por supuesto los militantes de base y los simpatizantes del gobierno anterior saben que fue un fracaso, que no lograron hacer las cosas que querían hacer y terminó coronado con el gran desastre, el gran fracaso que es entregar el gobierno a la ultraderecha”, afirmó.

El académico concluyó que esa diferencia de diagnósticos dificulta cualquier intento de liderazgo opositor desde el expresidente. “Todavía están en una posición de una falta impresionante de autocrítica. Entonces la posibilidad de liderar una oposición con un discurso coherente, yo no lo veo en esas personas”, señaló.