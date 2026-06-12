Secreto bancario: crimen organizado se llevó toda la plata

Quedamos felices con el golpe que dio el Ministerio Público al Tren de Aragua en la “Operación Tokio”: 19 detenidos. Una eficiente persecución penal. Es cierto. Sin embargo, de los más de $78 mil millones que fueron lavados, no rescatamos prácticamente ni un peso. Menos del 1%. Todo fue sacado del país. Ya no están. No se recuperó casi nada.

Aquí es donde está el punto central detrás de la discusión del levantamiento del secreto bancario administrativo en casos excepcionales que se discute en el Congreso.

Nuestro sistema actual es grito y plata para el crimen organizado que avanza de manera online y lava activos traspasando fronteras. A ellos no les importa mayormente perder un peón reemplazable en la línea de trabajo, sino el dinero. Y con el dinero se quedan.

Y, mientras esto ocurre, el secreto bancario que continuamos teniendo en Chile es consistente con la criminalidad y los sistemas de persecución del dinero que se utilizaba hace 36 años.

Si quieres conocer las dudas sobre el levantamiento del secreto bancario que se discute, si pone o no en riesgo nuestra privacidad tributaria, qué dice la Corte Suprema sobre levantarlo sin autorización judicial y cómo lo hacen en otros países, revisa este Punto por Punto de El Mostrador, con Paulina de Allende-Salazar.

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