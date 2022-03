Tecnología y programación: el desafío de incorporar a más mujeres al rubro

En el mundo de la tecnología y programación, históricamente ha estado asociado a un trabajo que es realizado mayoritariamente por hombres. Sin embargo, a través del tiempo, esto se ha ido diversificando y cada vez se suman más mujeres a este rubro, el cual ha incorporado diferentes miradas independiente del género.

En este contexto, Sol Besprosvan, country head de TCS Chile, hace un llamado a que más mujeres se sumen al rubro rompiendo los estereotipos que se ha formado en torno a este tipo de trabajos durante la historia.

"La tecnología no tiene género y es de los primeros estereotipos que tenemos que romper. Para mí, estudiar ingeniería en informática fue de lo más natural, porque muy tempranamente estuve expuesta a la tecnología y pude descubrirla como una de mis grandes pasiones. Pero sé que, lamentablemente, las niñas no están suficientemente expuestas al mundo STEM, y la mayoría de las mujeres no considera una opción natural (y posible para ellas), liderar en esta industria. Esa es la brecha que tenemos que eliminar", afirma Besprovan.

Respecto al papel que hoy cumplen las mujeres en la tecnología, teniendo en cuenta que el mundo avanza a una era donde la digitalización es fundamental para el día a día, la experta indica que "sin mujeres no hay diversidad y sin diversidad no hay innovación. Hoy gran parte de las cosas que hacemos en nuestro día a día están mediadas por la tecnología y es importante que entendamos que los desarrollos no son neutrales. Detrás de cada innovación hay personas tomando decisiones que tienen un impacto en el resultado final de un producto o servicio y con ello un impacto en nuestras vidas. Hay innumerables ejemplos de sesgos en el funcionamiento de algoritmos, herramientas de reconocimiento facial que tienden a tener una mayor precisión en personas blancas o sistemas de procesamiento de currículums que favorecen a los hombres".

Esto se puede evidenciar, según Besprosvan, específicamente en los smartphones, cuyos diseños se han vuelto demasiado grandes para el tamaño promedio de las manos de las mujeres. Para hacer frente a estos sesgos es necesario diversidad en los equipos de diseño, desarrollo y en la toma de decisiones de la industria tecnológica con el fin de que las innovaciones beneficien a todos los sectores de la sociedad.

"Según datos del Ministerio de Educación, en 2017, solamente un 22% de las personas tituladas en carreras profesionales del área de tecnología eran mujeres, esa cifra subió en 2020 a 23,3%, hay una leve mejora, pero vamos muy lento. En el caso de las carreras técnicas del área tecnológica la verdad es que la participación femenina incluso ha bajado en los últimos años. En 2015 la titulación femenina alcanzó un 25,4%, pero en 2020 bajó a sólo un 14,9%", indica.

Los desafíos del futuro

Para motivar y fomentar a que más mujeres ingresen a este sector, la especialista señala que es necesario crear programas que permitan que las mujeres que actualmente están en la industria permanezcan en ella y puedan desarrollarse profesionalmente. En este sentido, los desafíos son transversales a todas las industrias, como la conciliación entre trabajo, familia y desarrollo personal. En TCS esto lo hemos abordado a través de un programa para entrenar a nuestros líderes en una cultura con foco en el bienestar y con programas específicos para reincorporar a la fuerza laboral, a mujeres que han tenido un paréntesis en sus carreras.

Además agrega que también hay que pensar en el futuro y en cómo terminar con los sesgos y motivar a qué más niñas sientan curiosidad por el sector tecnológico. "En este sentido las empresas de servicios IT tenemos que acercarnos al mundo de la educación y trabajar en conjunto para desarrollar instancias que permitan que las niñas puedan desarrollar sus habilidades para la innovación. En TCS esto último lo hacemos a través del programa GoIT que busca que las niñas aprendan principios básicos de la programación".

Asimismo, afirma que a nivel global han desarrollado programas enfocados específicamente en las mujeres. Uno de los grandes problemas que afecta al empleo femenino a nivel mundial son las lagunas laborales por el cuidado de hijos y familiares. "Ante esto, en 2021 lanzamos el Rebegin Project, un programa que busca reintegrar a mujeres que han permanecido fuera del mundo del trabajo por más de dos años. Sabemos que es muy difícil volver a reintegrarse al mundo laboral luego de estar un tiempo afuera, por eso desarrollamos esta iniciativa, porque queremos que estas mujeres puedan volver a aportar su talento y conocimiento al mundo de la innovación".

Por último, para disminuir la brecha actual, recalca que "nuestra política a nivel global es desarrollar mecanismos para atraer cada vez más mujeres a la compañía, además de impulsar la retención del talento femenino y el desarrollo de carrera de las mujeres dentro de la empresa. No solo queremos que las mujeres sean parte del sector tecnológico, queremos darle la oportunidad de liderar y asumir posiciones estratégicas en la industria para que cada vez tengamos más role models que inspiren a las niñas y jóvenes a buscar un futuro en el mundo de la tecnología y la innovación", concluye.