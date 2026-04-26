Filme sobre militares que se opusieron al golpe de 1973 fue premiado en México

El cine chileno tuvo una importante presencia en el palmarés de la 40ª edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, con reconocimientos para distintas producciones y talentos nacionales, informó este domingo Cinema Chile.

“Aquí se escucha el silencio”, de Gabriela Pena y Picho García, recibió el Premio FEISAL a Mejor Película en la sección de Largometraje Iberoamericano Documental.

Por su parte, “Hangar Rojo” fue la producción más reconocida del certamen, obteniendo los premios a Mejor Película Iberoamericana, Mejor Dirección para Juan Pablo Sallato, Mejor Guion para Emilio Guzmán, Mejor Logro Técnico Artístico y Mejor Interpretación para Nicolás Zárate.

Zárate, quien da vida a un capitán en la Escuela de aviación de Chile durante el golpe militar contra el presidente Salvador Allende, pidió no olvidar que la historia es cíclica y que los gobiernos que no respetan los derechos humanos están volviendo América y el mundo.

A estos reconocimientos se sumó Nunkui, coproducida por Chile, que obtuvo una Mención Honorífica en la competencia de largometraje iberoamericano.

Además, Querida Fátima, editada por la chilena Andrea Chignoli, fue distinguida en Premio Mezcal con el Premio del Público, Mejor Película y Mejor Dirección, ampliando la presencia del talento chileno en una de las vitrinas más relevantes del cine iberoamericano.

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