Hallan tres cuerpos de al menos unos cuatro mil años de antigüedad en San Vicente de Tagua Tagua

Tres cuerpos que podrían tener entre cuatro mil y cinco mil años de antigüedad fueron hallados en un yacimiento en San Vicente de Tagua Tagua, en la región de O’Higgins.

El hallazgo fue realizado en el marco del trabajo de un equipo dirigido por Rafael Labarca, académico de la Escuela de Antropología de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

“Teníamos contempladas las excavaciones ampliadas para el tercer año en los sitios con mayor potencial de material cultural. En las excavaciones del Llano, habíamos programado sondeos para el año 2024, en los cuales encontramos restos óseos humanos en tres de las cuatro unidades de sondeo realizadas”, explicó.

La recuperación, documentación y análisis de los restos humanos está a cargo del equipo de antropología física del proyecto, liderado por Aryel Pacheco, quien coordina el trabajo de los antropólogos Jeremías Silva, Felipe Rojas, María José Barboza y el arqueólogo Sebastián López. Su labor ha sido determinante para garantizar la integridad contextual y osteológica de los materiales recuperados.

El reciente trabajo en El Llano de la Rinconada, cuya más reciente campaña tuvo lugar el pasado mes de marzo, representa uno de los momentos más significativos del proyecto hasta la fecha. Bajo la supervisión de Pacheco y con la participación directa del equipo en terreno, se logró la consolidación y levantamiento de tres individuos que se encuentran en excelente estado de conservación, constituyendo un aporte fundamental para el conocimiento de las poblaciones cazadoras-recolectoras del antiguo lago Tagua Tagua.

Objetivo

El proyecto congrega un equipo multidisciplinario cuyo objetivo central es investigar las ocupaciones humanas de los grupos cazadores-recolectores asociadas al antiguo lago Tagua Tagua, un ecosistema lacustre que existió durante el Pleistoceno tardío y Holoceno tardío en el valle central de Chile, y que constituye uno de los contextos más relevantes para el estudio de las primeras sociedades cazadoras-recolectoras del país.

El trabajo de campo se ha desarrollado siguiendo una metodología en dos etapas: sondeos exploratorios seguidos de excavaciones ampliadas, permitiendo caracterizar sistemáticamente los sitios arqueológicos asociados a las antiguas riberas lacustres.

Durante el período de ejecución, el equipo ha identificado y trabajado en cuatro Montículos Funerarios distintos, todos ubicados en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua, en torno a las playas del antiguo lago, en las localidades de Idahue, Punta del Pantano, Los Mayos y El Llano de Rinconada.

Modo de vida

Una parte importante del proyecto Fondecyt Regular 1230860 “Cazadores Recolectores del antiguo Lago de Tagua Tagua”, ya en su tercer años de ejecución, tiene como objetivo evaluar las formas de vida y descubrir cómo ese modo de vida se refleja en los restos óseos.

“También queríamos saber sobre la dieta y varios aspectos que deben relevarse con el estudio de los restos óseos humanos. Durante esta campaña, ampliamos dos de los sectores más prometedores, y en uno de ellos recuperamos el esqueleto completo de un individuo masculino”, expresó Labarca.

“En el segundo sector ampliado, recuperamos un esqueleto primario pero alterado. Esto significa que, aunque originalmente estaba en su posición, fue alterado en algún momento de la prehistoria, por lo que el esqueleto no está completo. Además, encontramos un tercer individuo representado por unos pocos restos óseos humanos, que podrían indicar un entierro primario alterado o un entierro secundario. Un entierro secundario implica que los restos fueron depositados en un lugar distinto al original”.

En cuanto a todo este proceso, se recuperaron los restos óseos, se evaluó su posición y se hizo un levantamiento fotogramétrico para documentar la ubicación y disposición de los restos. Labarca destacó que esto es relevante porque, en la cuenca del lago, hace mucho tiempo que no se excavaban restos óseos humanos.

Añadió que en los años 80 se excavó un sitio muy importante llamado Cuchipuy, donde se recuperaron más de 50 individuos, y se realizaron muchos fechados por radiocarbono, indicando que los restos más antiguos tienen entre 6000 y 7000 años.

“Nosotros también vamos a evaluar la antigüedad con carbono 14 de los individuos y a reconstruir su dieta. Estimamos que, por la posición estratigráfica de los esqueletos y considerando las fechas obtenidas en los sondeos, estos individuos tienen entre 4.000 y 5.000 años de antigüedad”.

Lo que viene ahora es el proceso de análisis, el estudio de los materiales, la toma de muestras para realizar los fechados de carbono y la reconstrucción de la dieta.

“De esta manera, obtendremos una batería de datos que podremos contrastar con otros sitios donde hemos recuperado restos óseos humanos dentro del proyecto, como Idahue y Punta del Pantano. Eventualmente, haremos comparaciones con los materiales excavados en los años 80, como en Cuchipuy y otros sitios vecinos dentro de la región”, concluyó.