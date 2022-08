Disautonomía: una condición que desequilibra la calidad de vida

Existen personas que sufren una condición llamada disautonomía y atribuyen los síntomas a otras causas o enfermedades. ¿Cómo saber si la padezco? Durante el Mes del Corazón, el llamado es a concientizar a la población sobre patologías como ésta, un trastorno del sistema nervioso que afecta la presión arterial y frecuencia cardíaca.

La patología es poco conocida pero con un tratamiento clínico adecuado puede mejorar considerablemente la calidad de vida.

“A pesar de que no es catalogada como una enfermedad, es una condición que se conoce como un trastorno del sistema nervioso en el cual, bajo determinadas circunstancias, el organismo responde con una disminución severa de la temperatura, presión arterial y la frecuencia cardiaca, también puede afectar el sistema gastrointestinal”, explica José Luis Vukasovic, cardiólogo de CLC y especialista en disautonomía.

Puede darse que la persona nazca con esta condición o se desarrolle a lo largo de su vida por patrones de distinto orden, como cuadros virales secundarios de Covid-19 o patologías en edades avanzadas como diabetes o Parkinson.

El especialista agrega que “un disautonómico puede estar inactivo durante toda su vida o tener periodos muy suaves. También hay otros que tienen factores gatillantes como alimentos y determinadas condiciones de ejercicio".

"Los tres factores clásicos detonantes son: estrés agudo crónico, dolor agudo crónico, condiciones ambientales de extremo calor y humedad (condiciones adversas durante periodos de vacaciones). Estas tres, categóricamente, hacen que un disautónomo estable, pase a una situación descontrolada”, explica.

¿Cómo se diagnostica?

Si al ponerse de pie la persona se marea fácilmente.

Si tiene alteraciones visuales o auditivas.

Pérdidas de conocimiento.

Fatiga extrema, sudoración y/o palidez.

“Si estos síntomas son aislados y se acompañan de los otros factores mencionados anteriormente, se entiende que el individuo tuvo una disautonomía aislada y dada por las circunstancias", sostiene el doctor Vukasovic.

Distinto ocurre con fenómenos constantes y periódicos, en este tipo de pacientes recomendamos hacer un estudio llamado tilt-test. Ahí observamos cómo se comporta el paciente frente a un cambio de postura brusco por un periodo de 30 minutos, controlándose pulso, latidos y presión arterial, entre otros factores”, añade.

Hay otros tipos de disautonomía:

Hipotensión ortostática precoz tardía, quienes se ponen de pie y desmayan en forma inmediata.

Hipotensión ortostática tardía, pueden caminar durante mucho tiempo, pero al cabo de 20 minutos les baja la presión y después, si no toman resguardo, se desmayan.

Disautonómicos que tienen reflejo, pueden estar muy bien durante gran parte de su vida, pero de pronto frente a un dolor, estrés fuerte, calor, les baja súbitamente la presión arterial y el pulso y se desmayan.

Tratamiento

Vukasovic menciona que lo más importante es que la persona aprenda a reconocer que es disautonómica. “Deben ser ordenados en el volumen de las porciones que comen, estar atentos a la intolerancia de gluten o lácteos y siempre, idealmente, realizar ejercicio para que mejore el retorno venoso a su corazón", asegura.







"Los medicamentos son solo un complemento, pero si no tomamos las medidas anteriores no tienen sentido. Hay algunos que ayudan a estabilizar esta condición, pero muchas veces no es necesario tomarlos de por vida, pueden recetarse cuando la disautonomía está activa. En general se va evaluando según los ciclos que atraviesa el paciente”, agrega.

Como consejo, hay que evitar lugares donde hace mucho calor como saunas, termas, jacuzzi, ambientes húmedos cerrados o con muchas personas.

También hay que tratar los dolores crónicos porque hacen que la disautonomía quede activa, anemias leves, déficit de fierro o de vitamina D, condiciones crónicas que hacen que un disautonómico quede en desequilibrio.