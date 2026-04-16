Al Pan Pan: Javier Couso y Héctor Cossio desmenuzan el paquete de reformas de J.A. Kast

Anoche, el Presidente José Antonio Kast dio a conocer detalles del proyecto de “reconstrucción nacional”. Allí dio cuenta del paquete de medidas organizadas en 5 ejes, que buscan abordar lo que planteó como emergencias económicas, en seguridad y sociales, en línea con su programa de campaña. Entre los anuncios confirmó la propuesta para rebajar gradualmente el impuesto corporativo del 27 al 23%, y a la vez se buscará la reintegración total del sistema para fomentar la reinversión de utilidades, así como la reinstauración de un estatuto de invariabilidad tributaria por 25 años para grandes proyectos, buscando dar seguridad a inversionistas.

Durante su alocución al país, el Mandatario criticó además reformas tributarias pasadas que prometieron recaudar 8.200 millones de dólares adicionales al año. “La recaudación prometida nunca llegó. El crecimiento cayó del 5% al 2%. La inversión se contrajo. Y la deuda pública se triplicó”, acusó.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos sobre los puntos clave de la cadena nacional del Presidente junto al abogado constitucionalista y director del doctorado en Derecho de la UDP, Javier Couso, además de con el editor general de El Mostrador, Héctor Cossio.