Las “inconsistencias” del plan de Kast y Pacheco prepara su contraataque

¡Buenas y feliz jueves! Habemus plan. Anoche, por cadena nacional, el Presidente José Antonio Kast anunció su megaproyecto de ley con el que apunta a reactivar la economía, achicar el Estado y domar la burocracia. Es el corazón de su plan de Gobierno.

Se ingresará al Congreso en los próximos días y promete ser una batalla dura para conseguir los votos sin cambios dramáticos a lo que propone: recortar el impuesto a las grandes empresas, reintegrar el sistema tributario, eliminar impuestos a ganancias de capital en bolsa, entre las propuestas más polémicas.

Kast y su ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, enfrentan la ofensiva de la oposición por frenar el recorte de impuestos, instalando un mensaje de que La Moneda busca favorecer a los “ricos”.

Viento en contra: esta semana el Fondo Monetario Internacional, en las reuniones de primavera del Banco Mundial y el FMI, bajó las proyecciones de crecimiento global y lanzó una advertencia fuerte: si la guerra con Irán escala, el mundo puede entrar en recesión.

Un consejero del Banco Central de Chile dijo esta semana que la situación global, el recorte del gasto fiscal y el impacto de algunos factores de oferta llevarán a una rebaja de 0,5% en el rango de crecimiento del PIB para este año. Y advirtió que la dificultad para predecir su duración e intensidad impide estimar con certeza sus efectos económicos y financieros.

La paradoja es que ayer Wall Street batió un nuevo récord, sugiriendo que los inversores están siendo quizás demasiado optimistas respecto a que lo peor de la guerra en el Medio Oriente ya pasó y están revalorizando los riesgos.

Los 5 mayores bancos de Estados Unidos reportaron ganancias de US$ 50 mil millones en los primeros tres meses del año gracias a la mayor volatilidad que genera la guerra.

En esta edición de El Semanal Exprés: dos exministros de Hacienda y las inconsistencias del plan de Kast y Quiroz; Codelco en la mira de La Moneda, pero Pacheco prepara su artillería para responderle al biministro; y Marcel contrataca y sale a disputar el relato de La Moneda.

Además, la CMF abre la puerta a un cambio mayor en la banca que promete US$ 10.000 millones de ahorro de capital, pero aparecen nuevos riesgos; y cambio tectónico en una de las agencias de comunicaciones estratégicas y lobby más influyentes de Sanhattan.

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LAS INCONSISTENCIAS DEL PLAN DE QUIROZ

Lo difícil de cuadrar el círculo. Marfán y Larraín enfrían el entusiasmo del plan económico de Kast y Quiroz. El exministro de Hacienda de Eduardo Frei Ruiz-Tagle fue más escéptico aún y apuntó a una serie de “inconsistencias”.

En la antesala del anuncio oficial del plan económico de José Antonio Kast, el CEP se transformó en una suerte de sala de máquinas del debate tributario que viene. Ahí, los exministros de Hacienda Manuel Marfán (Frei Ruiz-Tagle) y Felipe Larraín (Piñera) coincidieron en lo esencial: bajar impuestos puede tener sentido económico, pero sin lógica política, compensación fiscal y legitimidad social, la apuesta de La Moneda corre el riesgo de enredarse antes de despegar.

El telón de fondo es conocido. Anoche el Presidente José Antonio Kast anunció los titulares de su megaproyecto de ley que busca reactivar la economía y cuyo corazón es una rebaja del impuesto gradual a las empresas, la reintegración del sistema tributario (también gradual), invariabilidad tributaria a largo plazo, suspensión del IVA inmobiliario, crédito al empleo y menores impuestos a las ganancias de capital en bolsa.

El problema, advirtieron ambos, es que una cosa es el diseño técnico y otra muy distinta es construir una reforma viable en un país donde la sensibilidad fiscal, distributiva y política sigue al rojo vivo.

Marfán fue particularmente duro. Su diagnóstico es que Hacienda está tensionando demasiado la cuerda entre ambición y consistencia. Dijo que el balance estructural “está mal hecho”, cuestionó que el ministro Jorge Quiroz ha fijado metas muy exigentes sin transparentar del todo los principios que ordenan esa hoja de ruta y alertó sobre el costo de anunciar rebajas o beneficios sin calibrar sus efectos políticos.

A su juicio, Quiroz ya quemó parte relevante de su capital político con el episodio del Mepco y la brusca alza de las bencinas, precisamente por no haber coordinado la lógica económica con la lógica política.

Y advirtió que bajar impuestos sin compensar el efecto fiscal no solo tiene costos económicos, también tiene costos políticos. Para Marfán, eso proyecta una señal de improvisación y debilita la credibilidad del país. Recordó cómo el mercado castigó a la entonces primera ministra del Reino Unido Liz Truss por presentar un plan no financiado y, en menos de dos meses, tuvo que renunciar.

“Muestra que no somos serios”, fue el subtexto de una intervención donde también deslizó una crítica más amplia al debate local: dijo que “somos provincianos”, en una alusión a la tendencia chilena a discutir reformas estructurales con mirada corta y sin suficiente perspectiva comparada.

Sobre el contenido del plan, hubo coincidencias y choques. Tanto Marfán como Larraín respaldaron la idea de bajar el impuesto de primera categoría para mejorar competitividad. Pero la reintegración abrió una grieta clara.

Marfán fue explícito: no mejora la asignación de recursos ni incentiva la inversión, porque los incentivos que favorecen la salida de recursos desde las empresas no empujan mayor inversión. Y advirtió que, si Quiroz quiere cerrar el déficit, resignar recaudación en una medida con efecto dudoso sobre crecimiento es una apuesta difícil de justificar.

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PACHECO VS. MAS: PARA TOMAR PALCO

Será una junta de accionistas para comprar cabritas y tomar palco. Hablo de la asamblea anual de accionistas de Codelco del próximo lunes. Es el lugar que el presidente de la minera estatal, Máximo Pacheco, ha elegido para salir a responder las duras críticas que le ha hecho el flamente biministro de Minería y Economía, Daniel Mas.

La semana más importante de la minería global en Chile partió con una señal incómoda: el Gobierno decidió endurecer públicamente su ofensiva contra Pacheco y Codelco justo cuando el país intenta mostrarse como potencia minera confiable en plena Semana del Cobre/Cesco.

El objetivo parece ser desgastarlo y forzarlo a renunciar a la presidencia de NovaAndino Litio, la empresa que se creó luego del acuerdo entre Codelco y SQM, y para la cual Pacheco –cuyo término como presidente de la minera estatal es en mayo– fue elegido en voto unánime hace solo unos pocos meses.

Pacheco vs. Mas. La tensión entre ambos fue tema que dominó la Cena Cesco de anoche, en la que los poderosos VIP de la minería mundial celebraban la Semana del Cobre en Chile. En la industria no recuerdan un conflicto de este tamaño y los que conocen a Pacheco dicen que el Gobierno se buscó una pelea pública innecesaria y en el momento equivocado.

En la industria reconocen que Máximo Pacheco tiene un ego y una personalidad con que no todos se sienten cómodos y, en privado, dos directores de mineras privadas dicen que en estos cuatro años les pasó la aplanadora a muchos.

Pero agregan que La Moneda y Mas eligieron un mal momento y formas equivocadas. “Querer forzarlo a salir de la nueva empresa del litio y criticar Codelco, la principal empresa del país y gigante del cobre con varios de los CEO de sus socios estratégicos en Santiago, nos hace parecer como un país bananero, más Argentina que Australia”.

El puntapié lo dio el biministro Mas la semana pasada en el Congreso y luego pasó a crítica directa a la gestión de la estatal el lunes y martes en distintos foros de la Semana del Cobre.

Detrás hay algo más que timing. El Gobierno ya transparentó que tiene definido al reemplazo de Máximo Pacheco en Codelco –deja el cargo el 25 de mayo– y comenzó a construir el caso político para cuestionar su continuidad en NovaAndino, la sociedad con SQM para el litio. El ministro Mas apuntó a problemas de gobernabilidad, fallas en ejecución del plan productivo y alertas en seguridad.

El problema es que en la industria dicen que las críticas han venido acompañadas de errores en cifras y en el peor contexto posible. En medio de Cesco Week, cuando Chile busca proyectar estabilidad, el mensaje hacia afuera es de ruido interno en su empresa más estratégica.

Pacheco, por ahora, ha optado por la contención. “No me corresponde polemizar con el ministro”, dijo. Pero la frase tiene letra chica: trasladó la disputa al lunes 20, en la junta de accionistas, para la cual –según fuentes del mercado– guardaría su “artillería pesada”.

Sobre su permanencia en NovaAndino Litio fue sutil y se hizo el humilde: “Yo no puedo participar de un debate político, no soy político”.

Pero ya empezó a marcar terreno y apuntó al “típico chaqueteo”. En su discurso en el International Copper Association Day, Pacheco hizo una defensa cerrada de Codelco, pero también lanzó un dardo cultural con destinatario amplio: el “chaqueteo” chileno.

Dijo que en Chile cuesta reconocer el éxito y que, cuando algo funciona o lidera, la reacción suele ser sospechar. Y no fue casual. Los que lo conocen aseguran que Pacheco va a disputar el relato oficialista.

Máximo Pacheco recordó además que Codelco lleva 55 años como principal productor mundial de cobre, defendió que la empresa hoy es más robusta que hace cuatro años y subrayó su giro estratégico hacia el litio.

“Codelco, una empresa 100% estatal, ha sido durante 55 años el principal productor de cobre del mundo. No por un ciclo. No por una coyuntura. Por más de medio siglo. Y eso, en cualquier lugar del mundo, sería motivo de orgullo sin matices”.

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LA MESA: MINERÍA Y SINDICATOS

Juan Cariamo: cobre, tecnología y sindicatos, y la nueva tensión estratégica de la minería chilena.

En la semana del cobre, con los principales CEO mineros del mundo en Chile, el CEO de Vantaz Group puso el foco en una tensión menos visible, pero cada vez más estratégica para la industria: la relación entre empresas y sindicatos.

En su paso por La Mesa, Cariamo dijo que el país volvió a reposicionarse en el mapa global del cobre y el litio, con una cartera de inversiones que supera los US$ 100 mil millones. Pero advirtió que ese nuevo ciclo exige algo más que buenos precios: relaciones laborales capaces de sostener productividad, continuidad operacional y transformación.

Su diagnóstico es optimista. “En este contexto, las relaciones laborales son fundamentales para una minería sana y sustentable”.

Y agregó que hoy el estado de la relación entre empresas y sindicatos es, en general, “saludable”. La señal más clara de ese cambio –explicó– está en que las negociaciones anticipadas han ido ganando protagonismo, desplazando la lógica de llegar al borde del conflicto.

“La agenda sindical en minería ya no se agota en bonos y reajustes; ahora incorpora temas de fondo como seguridad, formación y futuro del trabajo”.

La segunda gran tensión viene por el lado de la tecnología. Cariamo fue tajante: “La irrupción tecnológica no tiene retorno”. La automatización, la autonomía y la inteligencia artificial abren una conversación inevitable sobre empleo, reconversión y nuevas capacidades.

Para ver la entrevista completa, haz clic en este enlace o en el video de portada.

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SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– CMF abre la puerta a un cambio mayor en la banca que promete US$ 10.000 millones de ahorro de capital. Catherine Tornel anunció, en un seminario de Clapes UC, que el regulador empujará el desarrollo de modelos internos para medir riesgo de crédito, permitiendo que los bancos que quieran dejen atrás el esquema estandarizado de Basilea III y usen sus propios modelos, previa validación de la CMF.

La apuesta abre una discusión sensible sobre cuánto se gana en eficiencia y cuánto se arriesga en control prudencial. Hay expertos que dicen que lo que propone Tornel tiene riesgo en sí mismo y que los beneficios de liberar capital para que los bancos puedan prestar más y ayuden a dinamizar la economía podrían chocar con un mayor riesgo para una industria que funciona bien y tiene altos índices de rentabilidad.

El dato clave: hoy la densidad de los activos ponderados por riesgo bajo el modelo estandarizado llega en promedio a 67%, un nivel que la CMF considera alto frente a otros países con Basilea III implementado. Con modelos internos, ese ratio podría bajar a 53%.

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– Marcel contrataca y sale a disputar el relato de La Moneda. El exministro de Hacienda salió a responder en la Cámara de Diputadas y Diputados a Jorge Quiroz y buscó nuevamente desinflar el diagnóstico de “emergencia” fiscal del nuevo Gobierno. Afirmó que la lectura de Hacienda es parcial y exagera el deterioro heredado.

El primer golpe: Marcel cuestionó que Quiroz omitiera 2022 en su balance fiscal. Según dijo, si se incorpora ese año –cuando hubo un superávit estructural de 0,2% del PIB frente a un déficit proyectado de 3,3%–, la supuesta desviación acumulada de 3,9% del PIB entre 2023 y 2025 se transforma en un saldo favorable de 0,1% del PIB.

“La caja no le importa a nadie”. Marcel sostuvo que el bajo saldo de caja de diciembre de 2025 –los famosos US$ 46 millones citados por Quiroz– no tuvo efectos operativos sobre el Estado. No se paralizó nada, no se dejó de pagar sueldos y no es un indicador central para economías con acceso fluido al mercado financiero, como Chile, afirmó el exministro.

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– Minera de los Luksic ya puso un ojo en Argentina. Antofagasta Minerals dijo que está mirando oportunidades “tempranas” para entrar al boom del cobre al otro lado de la cordillera, ya sea con exploración propia o asociándose a proyectos ya existentes.

Qué están mirando. Según Bloomberg, Antofagasta exploraría dos caminos: entrar con proyectos propios o subirse a iniciativas en marcha, como El Pachón de Glencore, que además está muy cerca de operaciones emblemáticas del grupo en Chile. Cabe recordar que hace unos años entraron al mercado peruano como socios minoritarios de un peso pesado.

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– Cambio tectónico en una de las agencias de comunicaciones estratégicas y lobby que ha sido parte de la estructura de poder empresarial desde el retorno a la democracia. Hablo de Nexos y las fundadoras Isabel Izquierdo y Soledad Altamirano. Esta semana dejaron de ser socias de la consultora que fundaron, aunque seguirán en el directorio.

Cómo se estructuró la operación de salida. Los 6 socios que ahora lideran la empresa les compraron su parte a Izquierdo y Altamirano. Entre ambas controlaban el 25% (cada socio tiene el 12,5%). Los que se quedan: Javier Peralta, Mónica Guerrero, Pablo Orrego, Claudio Storm, Marcela Recabarren e Ignacio Charme Fuentes. En 2013 otra de las socias históricas, Carolina García de la Huerta, se retiró de la sociedad para asumir en el directorio de Canal 13, por encargo de Andrónico Luksic.

Nexos nació hace 31 años y es una de las tres agencias líderes junto a Extend, de las hermanas Velasco, y Azerta, la agencia fundada por Felipe Edwards con Cristina Bitar. Entre sus clientes están CMPC, BICE, CCU, Albemarle, BCI, JP Morgan, Consorcio, Principal y Sonda. Peralta estuvo encargado de la visita del Papa a Chile en 2018. A las socias originales las describen como muy trabajadoras y con las mejores redes de Chile. Izquierdo es tía de Bernardo Larraín Matte.

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– Enjoy sale de escena en Punta del Este y no fue un buen negocio. El grupo brasileño JHSF Península acordó la compra del Enjoy Punta del Este, el ex-Conrad, por US$ 160 millones. El fondo chileno Moneda Patria Investment (parte de Patria Investments) tenía el control del Enjoy Punta del Este como parte de una reestructuración de deuda anterior.

La venta marca un hito en la reorganización judicial de Enjoy y confirma una salida con fuerte castigo financiero. Enjoy había pagado en total cerca de US$ 338 millones por el control total del activo entre 2013 y 2017. Ahora lo vende por menos de la mitad de ese monto.

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Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.