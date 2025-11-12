Llega a Chile un SUV compacto con look renovado, gran conectividad y bajo consumo

La firma china Changan prosigue su ofensiva de productos en Chile con el desembarco del CS15 Plus, una actualización significativa del modelo que se comercializa desde 2016 con más de 20.000 unidades vendidas en el país.

Aunque mantiene las dimensiones de su predecesor —4.135 mm de largo, 1.740 mm de ancho, 1.630 mm de alto y distancia entre ejes de 2.520 mm—, el CS15 Plus estrena una carrocería más deportiva, con parrilla frontal renovada, focos LED y llantas de aleación bicolor de 16 o 17 pulgadas según versión.

Este SUV del segmento B está dirigido a quienes buscan un vehículo asequible, urbano y funcional para el día a día, con capacidades suficientes para salidas de fin de semana.

Interior, equipamiento tecnológico y conectividad

El habitáculo del nuevo CS15 Plus fue rediseñado para elevar la experiencia. El modelo equipa una pantalla táctil de 10″ compatible con Apple CarPlay y Android Auto, climatizador con salidas traseras, tres puertos USB (tipo A y C delante, tipo C atrás) y volante multifunción forrado en ecocuero en versiones Luxury y Elite. Las variantes tope de gama incluyen sunroof panorámico.

En materia de confort y estilo también se ha mejorado la calidad de los materiales, buscando una sensación más premium sin abandonar el precio relevante. Así, el CS15 Plus se coloca como opción atractiva frente a competidores del segmento urbano-SUV que han incrementado sus tarifas en los últimos años.

Seguridad, motorización y eficiencia

Changan incorpora al modelo un conjunto de sistemas de seguridad de serie: control crucero, control de estabilidad (ESP), asistente de arranque en pendiente (HHC), sistema de distribución electrónica de frenado (EBD) y cinturones de tres puntas en todos los asientos. Las versiones Elite suman sensores traseros, cámara de retroceso y cuatro airbags.

En lo mecánico, el CS15 Plus mantiene el motor EA15 de 1.5 litros que cumple norma Euro 6c. Entrega 99 hp y 145 Nm de torque entre 3.500 y 4.500 rpm. Las transmisiones disponibles: manual de cinco velocidades o automática de doble embrague de cinco marchas. En cuanto a consumo, la cifra registrada para la versión manual ofrece alrededor de 16,7 km/l en carretera y 14,1 km/l en ciclo mixto.

La venta del CS15 Plus arranca con la versión Elite AT, disponible desde $11.990.000 (incluidos bonos). Las variantes MT se suman próximamente con valores desde $9.990.000 para la Comfort MT, $10.290.000 para la Luxury MT y $10.890.000 para la Elite MT.

Esta estrategia de precios posiciona al CS15 Plus como una opción competitiva frente a otros SUV compactos, especialmente para quienes buscan entrada al mundo SUV sin gastar en exceso.