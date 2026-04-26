El excandidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, y la diputada Pamela Jiles afirmaron que el pacto entre la colectividad y el Gobierno para votar a favor de la idea de legislar del proyecto de ley miscelánea podría caerse, ya que “hasta ahora no se ha hecho efectivo” porque no se cumplen las condiciones acordadas.

La semana pasada, la bancada de diputados del PDG acordó con La Moneda aprobar la idea de legislar en la Cámara de Diputados si se incluían tres condiciones: devolución del IVA para la clase media en medicamentos y pañales; mantener en 12,5% el impuesto a las pymes; y no elevarlo a 23%.

La diputada Pamela Jiles, en una entrevista en el programa “Mesa Central” de Canal 13, y el líder del PDG, en conversación con El Mercurio, coincidieron en que “la responsabilidad total ante una eventual caída del acuerdo recae en el Gobierno” del Presidente José Antonio Kast y sus ministros.

“El acuerdo con el Gobierno todavía no se ha hecho efectivo. Estoy esperando, con mucha expectativa, que se concrete, pues sería muy lamentable —incluso terrible— que no ocurriera. La abuela no querría que este acuerdo no se hiciera efectivo; sería atroz. El ministro García Ruminot fue la pieza clave, más que otras autoridades, para que este acuerdo existiera”, afirmó la diputada Jiles.

Y agregó: “Nosotros lo aprobaríamos en general, siempre que se cumpla con la presentación de un proyecto que contemple la devolución del IVA a los medicamentos y a los pañales (…) Usted comprenderá que no basta solo con la presentación de esos proyectos, sino que también se requiere que todos los votos del Gobierno estén en esa iniciativa. Por lo tanto, necesito que se tramite al mismo tiempo este paquete propuesto por nosotros junto con el otro”.

Parisi: “Le dije al Gobierno que era un tremendo error no honrar este acuerdo”

Por su parte, Franco Parisi señaló que todo lo que tenía que hacer ya lo hizo y que ahora “la pelota no está” de su lado.

“Esto solamente se puede caer por el Presidente Kast y sus ministros. No hay otra. Conversé con gente del Gobierno y les dije que era un tremendo error no honrar este acuerdo (respecto a la tasa del 12,5% para pymes) (…)”, expresó Parisi al matutino.

Parisi reconoció que la implementación de este reembolso es actualmente una “promesa en desarrollo”. Asimismo, defendió la cohesión de su bancada, asegurando que las aparentes diferencias de opinión entre sus diputados durante el proceso fueron en realidad “cien por ciento tácticas” y coordinadas con 45 días de anticipación para presionar en distintos frentes.

El líder del PDG reiteró que el partido se mantendrá en un rol “propositivo”, advirtiendo que solo serán oposición si se afectan los intereses de la clase media o de las pymes, como ocurrió con la controversia por el mantenimiento de la tasa impositiva del 12,5% para las pequeñas empresas.

Parisi explicó que prefiere que el consumidor pague el total y luego reciba el dinero de vuelta, para asegurar que el beneficio llegue efectivamente al bolsillo de la gente y no se quede en el laboratorio o en la farmacia.

Además, planteó un esquema de reembolso a 45 días. Aunque mencionó que el plazo podría extenderse a 60 días y que se trabajará sobre una lista de los medicamentos más utilizados en Chile, donde el paciente deberá contar con una prescripción electrónica.

Alvarado y Quiroz “intentaron de distintas maneras dinamitar el acuerdo”

Uno de los puntos más polémicos de sus declaraciones fue la descripción del ambiente de negociación en el Palacio de La Moneda. Jiles destacó la figura del ministro de Hacienda, José García Ruminot, como el principal facilitador del diálogo, pero aseguró que actuó en un entorno hostil dentro de su propio gabinete.

“El ministro García Ruminot fue la pieza clave, y lo digo con toda responsabilidad: fue la pieza clave para que este acuerdo existiera”, sostuvo la diputada, agregando que es el único ministro que entiende “a cabalidad (…) la necesidad y el valor de ampliar el sustento político de este megaproyecto, ya que en el fondo es el programa del Gobierno; es el único ministro que lo tiene claro”.

En contraste, la parlamentaria lanzó duras acusaciones contra otros secretarios de Estado, afirmando que “hay otros ministros que no solo no lo tienen claro, sino que intentaron, de distintas maneras, dinamitar el acuerdo”. Jiles incluso mencionó que García Ruminot tuvo que lidiar con obstáculos internos, señalando que hubo sectores “desde el propio Gobierno boicoteando” su gestión.

Finalmente, ante la pregunta de si el ministro Alvarado fue parte de este “boicot”, la diputada Jiles prefirió mantener la reserva: “No puedo saberlo. No, o sea, puedo imaginarlo, pero no saberlo”.