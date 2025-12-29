Francisco Balart, gerente general CHC: “Creemos en invertir incluso en los momentos más complejos”

Tras uno de los episodios más complejos de su historia reciente, la empresa chilena CHC —con más de 45 años en el mercado de terminaciones de arquitectura como baños, cocinas y revestimientos— inicia una nueva etapa marcada por la resiliencia, la inversión y una fuerte convicción ética. El incendio que afectó a la compañía en 2024 no solo puso a prueba su capacidad operativa, sino también su cultura interna, su solidez financiera y la forma en que entiende el rol empresarial en un país que hoy exige mayor transparencia y responsabilidad.

En este escenario, la inauguración del nuevo Centro de Distribución Fénix se convierte en un símbolo potente de reconstrucción y proyección de largo plazo. La obra de infraestructura representa una declaración de principios en un contexto económico desafiante para la industria de la construcción y el sector inmobiliario.

En esta entrevista, Francisco Balart A., gerente general de CHC, reflexiona sobre el impacto del incendio, el rol del equipo humano, la estrategia financiera de la compañía y los valores que hoy definen su liderazgo tanto en el mundo B2B como B2C, es decir, venta tanto a distribuidores como consumidores finales.

El 2024 fue un año particularmente desafiante para CHC. ¿Qué significó el incendio que los afectó y cómo se sobrepusieron al momento?

El incendio fue, sin duda, una de las pruebas más duras que hemos enfrentado en más de 45 años de historia. No solo por la magnitud material del daño, sino porque puso a prueba algo mucho más profundo: nuestro equipo humano, nuestra forma de organizarnos y nuestros valores como empresa.

Lo primero fue cuidar a las personas. Afortunadamente no hubo víctimas, y desde ahí todo el foco estuvo puesto en sostener al equipo, dar certezas y actuar con responsabilidad. Lo que vino después fue una reacción colectiva admirable: colaboradores, proveedores y clientes empujando en la misma dirección para levantar a CHC nuevamente. Eso nos lleva a cerrar un 2025 creciendo 25% y también mejor que el año pre-incendio; la verdad es que ha sido vertiginoso y emocionante.

A partir de ese proceso surge el nuevo Centro de Distribución Fénix. ¿Por qué ese nombre y qué representa?

Fénix no es solo un nombre, es un símbolo. Representa la capacidad de levantarse después de una crisis, aprender y salir fortalecidos. El nuevo Centro de Distribución Fénix es una infraestructura moderna, eficiente y pensada para el futuro, pero también es una declaración de principios: creemos en Chile a largo plazo, en hacer las cosas bien y en invertir incluso en los momentos más complejos.

No se trata solo de metros cuadrados o tecnología logística, sino de una señal clara al mercado y a nuestro equipo: CHC sigue avanzando, con más convicción que nunca.

En un contexto económico desafiante para el rubro de la construcción y las terminaciones de arquitectura, ¿cómo se encuentra hoy la salud financiera de la empresa?

CHC mantiene estados financieros sanos, estables y responsables. Siempre hemos sido una compañía muy cuidadosa en su gestión, con una mirada de largo plazo y sin decisiones improvisadas. Sabemos que el mercado inmobiliario es cíclico, en los años muy buenos hay que prepararse para los muy malos. También hemos diversificado en tiendas y otros negocios que son más estables. La solidez financiera no es casualidad, es el resultado de disciplina, reinversión, buen manejo de riesgos y no encandilarse en los años muy buenos.

¿Cómo abordan la mayor sensibilidad pública respecto a la transparencia y la ética empresarial?

Para nosotros la transparencia no es un eslogan, es una condición básica, algo no negociable. Estos últimos años han salido algunos empresarios en el diario por delitos vergonzosos, es duro porque ensucia el prestigio de todos. Nos da rabia que ensucien a tantas empresas que hacemos las cosas bien. El país necesita la iniciativa privada, y que la gente tenga confianza en emprendedores y empresarios. Con esto finalmente le hacen daño a todo el país. Es un avance que estas cosas salgan a la luz, felicito a la prensa por el rol que ha tenido en esto.

La sensibilidad a nivel B2B ha tenido un impacto positivo para nosotros. Venimos hablando de transparencia hace 45 años, pero últimamente es más relevante, y varios compradores profesionales e inversionistas agradecen una empresa con su prestigio intacto, en que pueden confiar. Tanto en lo básico, de no hacer pagos indebidos, como en tener coherencia absoluta entre lo que decimos y lo que hacemos.

¿Cómo logran mantener liderazgo tanto en el segmento B2B como B2C?

Lo primero es tener personas dedicadas y especializadas en cada frente, no pretendemos que la misma persona sea experta en hospitales, edificios y casas particulares. Luego, nuestra fortaleza está en entender que detrás de cada proyecto —ya sea un gran desarrollo inmobiliario, un hotel, un hospital o una vivienda— hay personas. Personas que buscan soluciones con diseño, confiables y un respaldo técnico serio.

CHC no vende sólo productos, entrega soluciones integrales para baños, cocinas, pisos y muros, trabajando con marcas internacionales de primer nivel y con equipos locales altamente especializados. Cada vez estamos instalando más productos, vendemos tanto el producto como su instalación, y con eso aseguramos que funcione impecable. Todo eso nos permite acompañar a arquitectos, constructoras, diseñadores y clientes finales con la misma seriedad y compromiso.

Ha enfatizado el rol del equipo humano. ¿Qué lugar ocupa hoy dentro de la estrategia de CHC?

Estamos convencidos que las empresas son las personas que hacen que las cosas sucedan. Somos un equipo humano que avanza generación tras generación. Hay colaboradores que llevan décadas con nosotros y otros que se han ido sumando con nuevas miradas, talento y energía.

El incendio es un ejemplo más de que las empresas no se sostienen solo con activos, se sostienen con personas. Se quemaron toneladas de acero y miles de cajas, pero eso se pudo comprar nuevamente… Las personas quedamos, y el resultado está a la vista. Esa visión está profundamente integrada en nuestra cultura, en nuestra forma de liderar y en cómo proyectamos el futuro.

¿Cómo visualiza el futuro de CHC después de este proceso de transformación?

Con optimismo, pero también con responsabilidad. El Centro de Distribución Fénix marca un nuevo ciclo para CHC, uno donde seguimos innovando, fortaleciendo nuestra operación y reafirmando nuestro propósito: inspirar la creación de espacios.

Seguiremos liderando el mercado de terminaciones de arquitectura en Chile, con una mirada ética, transparente y sostenible, tanto para el mundo B2B como B2C. Creemos que ese es el único camino para construir empresas que realmente perduren en el tiempo.