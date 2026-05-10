Temucuicui: otra partida de caballo inglés

A veces, el exceso de luces termina por encandilar. Eso fue lo que ocurrió la madrugada del miércoles de esta semana, cuando un masivo operativo policial en Temucuicui fue presentado públicamente como si en el lugar se hubiera desbaratado una célula terrorista de Al Qaeda. Nuevamente, la pirotecnia inicial termina cediendo a la implacable realidad de los hechos.

“El Estado va a hacer lo que le corresponda”, “los golpes se dan y no se avisan”,“Carabineros termina con la zona de impunidad”, “el Estado recupera el control”, fueron algunas de las frases esgrimidas por distintas autoridades, buscando marcar distancia con lo que se venía haciendo en la zona antes del arribo del nuevo Gobierno.

A tal punto llegó el coro de aplausos y elogios, que el Ministerio de Seguridad Pública terminó posteando en su cuenta de X lo que ni la derecha más dura se atrevió a expresar con todas sus letras: “Mientras el gobierno pasado salía a balazos de Temucuicui, la ministra Steinert salió con 5 detenidos”, planteó el mensaje en modo barra brava, que poco después fue borrado.

La noticia se fue desinflando lentamente. A la información de que solo uno de los cinco imputados quedó en prisión preventiva, se sumaron voces contrarias a la tesis del oficialismo, señalando que no era primera vez que se hacían operativos de este tipo en la zona. “Siempre han existido, con detenidos incluso, no es primera vez que Carabineros entra a Temucuicui” , comentó a +Política la diputada Andrea Parra (PPD).

, comentó a la diputada Andrea Parra (PPD). Una muestra de aquello, señala la también exgobernadora de Malleco, es que “dotamos de vehículos blindados, drones y una serie de elementos tecnológicos, precisamente para brindarles más seguridad a los funcionarios que entraban a esos sectores más complejos. Y se entró muchas veces, al igual que ahora, a buscar autos que se encontraban allí”.

Al margen del debate sobre el ingreso a Temucuicui –un aspecto más bien comunicacional–, Parra asegura que el problema es otro: la ausencia de una política pública de seguridad en la zona. “Le pido a la ministra que de una vez por todas presente el plan y explique cuál va a ser su foco, su mirada respecto a cómo va a asegurar el control en el territorio”, inquiere la parlamentaria sobre la jefa de la cartera de Seguridad.

Aun cuando el Gobierno ha manifestado su intención de “desescalar” el estado de excepción en la macrozona sur, tampoco existen certezas respecto a cómo se realizaría el proyecto. La incertidumbre ha sido la tónica hasta ahora, agrega Parra, pues ni siquiera a ella –en su calidad de autoridad– le han respondido los oficios que ha enviado buscando aclarar cuáles son los alcances de la propuesta.

La pregunta, entonces, parece ser otra: ¿existe o no un plan de seguridad para la macrozona sur? Para el diputado por La Araucanía José Montalva (Ind-PPD), no existiría una real estrategia al respecto. “Lo que han hecho es tratar de pescarse de cualquier cosa para mostrar que están haciendo algo y que están trabajando en eso”, dice el también exgobernador provincial de Cautín.

El problema de estas estrategias, según Montalva, no es solo que impiden profundizar en una estratagema propiamente tal, sino que ”terminan borrando con el codo lo que se ha hecho anteriormente”. Y la idea –insiste– es que “podamos construir sobre lo que hay y no decir que no había nada, para terminar ofreciendo puras señales de marketing político”.