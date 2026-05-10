Stephan Schubert, el heredero de José Antonio Kast en lo “valórico”

Varias fuentes coinciden en dos hechos relacionados con José Antonio Kast: uno es que la campaña presidencial y la coyuntura lo han hecho dejar a un lado –por ahora– la agenda “valórica” que tanta importancia tenía para él, especialmente en temas como el aborto o la eutanasia.

El segundo punto es que dentro del Partido Republicano ven como una suerte de heredero de él, en ese ámbito, al diputado por La Araucanía Stephan Schubert Rubio, quien, sin embargo, no es católico, sino un activo evangélico, aunque a nivel local Schubert es más conocido por su interés en temas del ámbito internacional.

En efecto, es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, lo que también ha combinado con su participación en la cuestionada Political Network for Values (PNfV, el think tank ultraconservador financiado por el Gobierno de Viktor Orbán y que ahora es investigado en Hungría) y en otras instancias semejantes.

De hecho, fue uno de los expositores en el encuentro de la PNfV de 2022, realizado en Budapest, y en el efectuado en Madrid, en 2024. En el segundo expuso el tema “El impacto de la cultura de la vida en el desafío democrático”, y en el primero –hablando en un muy buen inglés– comenzó agradeciendo a Dios, a Lola Velarde (la directora ejecutiva de PNfV) y “al presidente Kast”, aludiendo a que en ese momento el actual Mandatario presidía la Political Network for Values.

Luego, sonriendo, añadió “me gusta como suena eso: Presidente Kast”. Hoy por hoy, Schubert es el único chileno que aparece en el consejo de asesores de la PNfV.

De acuerdo con el sitio de Transparencia de la Cámara de Diputadas y Diputados, ambos viajes fueron financiados por la ONG. En el caso de España, el valor del viaje fue de 1.354.147 pesos y, en el de Hungría, de 2.583.737 pesos.

Sin embargo, no es esa la única red ultraconservadora con la cual se vincula. También registra un viaje a Mesa, Arizona –en enero de este año, por un valor de 2.6 millones de pesos–, financiado por la ONG Family Watch International, con el fin de participar en el “Foro global de políticas públicas de la familia”. Family Watch, según un reportaje de The Guardian, ha financiado viajes de políticos africanos a EE.UU., con el fin de entrenarlos en políticas antigay, antiabortistas y antiorganizaciones de diversidad sexual.

El año pasado, en tanto, Schubert viajó a Washington DC a participar del “American Advocacy Forum” (ADF), por un valor de 2.3 millones de pesos, viaje que se indica fue financiado por ADF y “recursos propios”. En la web de ADF Internacional, en su versión en español, una de sus misiones, definida como “que los derechos de los padres estén garantizados”, se ilustra con una foto en la cual se aprecia una bandera chilena.

En 2024 también estuvo en Washington, en aquella ocasión para asistir a la conferencia “Road to majority”, vuelo que financió a costa de su peculio. Dicha conferencia es organizada por otra ONG ultraconservadora y evangélica, la Faith & Freedom Coalition. Cabe indicar que en dicha conferencia el principal invitado fue el entonces candidato presidencial Donald Trump.

Por cierto, como ha informado El Mostrador, Schubert no ha sido el único diputado que ha viajado a los encuentros de la PNfV. Entre otros asistentes, figuran también Chiara Barchiesi y Cristián Araya.

Las invitaciones, en todo caso, han sido recíprocas. En julio de 2024, Velarde y Rodrigo Cortés (otro de los directivos de la PNfV) estuvieron presentes en la sesión del 24 de ese mes de la Cámara Baja, y el 17 de diciembre del año pasado Schubert subió una foto a su cuenta de Instagram en la que indica que “nos reunimos con la directiva de Political Network for Values (Red política por los valores) para analizar las distintas estrategias de trabajo en promoción y defensa de los valores fundamentales. Desde el Congreso seguiremos trabajando por la dignidad humana, el valor de la vida y la protección de la familia”.