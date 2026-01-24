La Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central de Chile anunció el lanzamiento del Programa de Inteligencia Artificial y LegalTech, una nueva iniciativa académica que será liderada por el profesor Gonzalo Álvarez, abogado y especialista en Derecho, tecnología e inteligencia artificial aplicada. El Programa nace con el objetivo de responder a las brechas estructurales en la formación jurídica tradicional y posicionar a la Institución como un referente nacional en la intersección entre Derecho, tecnología e innovación.

Desde una mirada académica y práctica, el profesor Álvarez explicó que el Programa responde a desafíos urgentes del ejercicio profesional contemporáneo. “El currículo tradicional del Derecho sigue anclado en el comentario de la ley y la jurisprudencia, pero no enseña a trabajar con datos, algoritmos ni sistemas digitales”, señaló. A ello se suma, agregó, “la escasa alfabetización digital y ética tecnológica en materias como inteligencia artificial, sesgos algorítmicos, protección de datos y ciberseguridad, pese a que son problemáticas que atraviesan el ejercicio profesional cotidiano”.

El Programa de Inteligencia Artificial y LegalTech se estructura sobre tres pilares estratégicos: docencia y gestión académica; investigación, innovación y vinculación a través de Tech-Labs; y formación avanzada mediante diplomados y certificaciones en áreas como IA, Blockchain y emprendimiento LegalTech. “No es solo un diplomado ni solo un centro de investigación: es un ecosistema completo que busca generar productos concretos de alto impacto para la Facultad y la sociedad”, afirmó Álvarez, destacando iniciativas como el desarrollo de un Agente IA académico para estudiantes y la creación de una Clínica Socio Jurídica Digital.

En el ámbito docente, el Programa apunta a transformar las prácticas de enseñanza y gestión académica mediante la incorporación responsable de herramientas de IA. “Esperamos integrar IA generativa en la enseñanza cotidiana, con talleres sistemáticos de formación docente en prompting jurídico, diseño de rúbricas y análisis crítico de información generada por inteligencia artificial”, explicó el académico, subrayando la importancia de crear comunidades de práctica que compartan buenas experiencias y materiales.

La investigación aplicada y la vinculación con el entorno también ocupan un lugar central. El Programa impulsará el desarrollo de soluciones tecnológicas internas —como sistemas de gestión y trazabilidad de casos— y proyectos externos orientados al sector público y privado. “El objetivo es liderar proyectos que combinen análisis normativo con prototipado tecnológico, aportando a la transformación digital, el acceso a la justicia y la protección de derechos”, indicó Álvarez, quien también es director de Tech-Law.

A tres años de su implementación, el éxito del Programa se medirá por su impacto en la transformación cultural de la Facultad. “Será exitoso si logramos consolidarnos como un ecosistema de innovación jurídica, donde la inteligencia artificial sea parte natural del quehacer académico y profesional, reflejado en producción científica, formación efectiva de estudiantes y docentes, y convenios activos con instituciones que resuelvan problemas reales”, concluyó.