ClicAM: reforma de Kast apuesta por baja de impuestos y tensión con camioneros

Kast defiende rebaja de impuesto corporativo y presiona por aprobar reforma

El Presidente José Antonio Kast defendió la rebaja del impuesto corporativo impulsada en su plan económico y advirtió que “ningún sector puede darse el lujo de bloquear” la iniciativa en el Congreso. El Mandatario sostuvo que la medida —que busca reducir la tasa desde 27% a 23%— es clave para reactivar la inversión y mejorar la competitividad del país. En medio de críticas desde la oposición y sectores oficialistas, Kast insistió en que el proyecto responde a una necesidad urgente de crecimiento y empleo, y llamó a avanzar en su tramitación sin trabas políticas, en un escenario de alta tensión por el impacto fiscal y distributivo de la reforma.

Senadora Camila Flores niega fraude al Fisco y apunta a motivaciones políticas

La senadora Camila Flores rompió el silencio y negó categóricamente haber cometido fraude al Fisco en la investigación que lidera la Fiscalía de Valparaíso, afirmando que “no hay delito” y descartando cualquier irregularidad en su actuación. La parlamentaria aseguró que las acusaciones tienen un origen ajeno a lo público y apuntó a una intencionalidad detrás de la denuncia, que se basa en antecedentes sobre presuntas irregularidades en el uso de asignaciones parlamentarias. El caso —que indaga un eventual perjuicio fiscal millonario— mantiene a la senadora bajo escrutinio político y judicial, mientras su defensa insiste en su inocencia y en que colaborará con la investigación.

Primer vuelo de expulsión de Kast incluye a 40 extranjeros y genera debate político

El Gobierno concretará su primer vuelo de expulsión de extranjeros en situación irregular, con un total de 40 personas —25 por vía administrativa y 15 por orden judicial— en una medida que marca el inicio de su política migratoria. Los expulsados corresponden principalmente a ciudadanos colombianos, bolivianos y ecuatorianos, varios con antecedentes por delitos como tráfico de drogas o robo con violencia. La iniciativa ha generado reacciones divididas en el Congreso: mientras el oficialismo la defiende como un avance, desde la oposición cuestionan su alcance y efectividad frente al volumen de expulsiones pendientes. El operativo forma parte de una estrategia más amplia para enfrentar la migración irregular, en medio de presión política por resultados concretos.

Camioneros del norte activan amenaza de paro por alza “insostenible” del diésel

Más de 800 camioneros de la Región de Tarapacá acordaron iniciar una paralización —aún sin fecha definida— ante el alza sostenida del diésel, advirtiendo que la movilización “se viene sí o sí” y podría incluir bloqueos de rutas. El gremio acusa que está operando a pérdida, ya que el aumento de costos no ha sido traspasado a las empresas mandantes, generando un escenario que califican como “insostenible”. Dirigentes llamaron a otras regiones a sumarse y no descartan que la protesta escale a nivel nacional si no hay medidas del Gobierno, en medio de creciente presión por el precio de los combustibles.

Gobierno ajusta Mepco y logra contener alza de bencinas bajo lo esperado

El Gobierno modificó parámetros del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), lo que permitió que las bencinas subieran menos de lo esperado en medio del alza internacional del petróleo. La medida busca suavizar el traspaso de los precios externos al mercado local, reduciendo el impacto en los consumidores. En este contexto, el Ejecutivo proyectó que el incremento no superaría los $40 por litro, muy por debajo del escenario sin intervención, donde el alza habría sido hasta tres veces mayor. El ajuste refleja el equilibrio entre contener precios y limitar el costo fiscal del mecanismo, en un escenario de alta volatilidad energética y presión inflacionaria.

Canciller reafirma soberanía chilena en Magallanes tras polémica por dichos de Sedini

El canciller Francisco Pérez Mackenna salió a aclarar la polémica generada tras la intervención de la vocera Mara Sedini sobre el Estrecho de Magallanes, reafirmando que “la soberanía de Chile es indiscutible”. La controversia se originó luego de que Sedini evitara pronunciarse sobre la titularidad del paso marítimo frente a declaraciones de una autoridad naval argentina que cuestionó la delimitación. Ante ello, el ministro de Relaciones Exteriores enfatizó que Chile ejerce pleno control sobre ambas riberas del estrecho, conforme a los tratados de 1881 y 1984, y aseguró la libre navegación bajo derecho internacional. El episodio abrió un flanco político para el Gobierno y obligó a Cancillería a fijar posición frente a una controversia con implicancias diplomáticas.

Rabat redefine reforma judicial: sorteo para Suprema y consejo para otros jueces

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, presentó los lineamientos de la reforma judicial que impulsa el Gobierno, proponiendo un sistema mixto para el nombramiento de jueces. La iniciativa contempla incorporar un mecanismo de sorteo para designar a ministros de la Corte Suprema en caso de bloqueo político en el Senado, manteniendo en paralelo un consejo para la selección del resto de los jueces. La propuesta busca reducir la discrecionalidad y evitar negociaciones prolongadas en cargos clave, en medio del debate por la independencia judicial tras los escándalos recientes. El rediseño introduce cambios relevantes respecto del proyecto original y abre una discusión política sobre el equilibrio entre mérito, transparencia y legitimidad en el sistema judicial.

España inicia regularización masiva de migrantes y abre proceso de solicitudes

España comenzó a recibir solicitudes para su proceso de regularización masiva de migrantes, una medida que podría beneficiar a cerca de 500 mil personas en situación irregular. El plan permite obtener permisos de residencia y trabajo a quienes acrediten permanencia en el país antes de 2026 y carezcan de antecedentes penales. El procedimiento estará abierto hasta fines de junio y busca integrar a esta población al sistema formal, facilitando acceso a empleo, salud y seguridad social. La iniciativa ha generado un intenso debate político, con críticas de la oposición por posibles efectos en los servicios públicos y apoyo de sectores que destacan su impacto económico y social.