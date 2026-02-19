Apple estaría desarrollando tres wearables con IA: lentes, pendiente y AirPods con cámara

Apple estaría acelerando el desarrollo de tres nuevos dispositivos vestibles construidos alrededor de inteligencia artificial, según reveló Bloomberg este lunes citando fuentes familiarizadas con los planes. Se trataría de lentes inteligentes sin pantalla, un pendiente con cámara que se usaría como accesorio del iPhone, y AirPods equipados con capacidades ampliadas de IA y cámara.

Según las mismas fuentes, los tres productos compartirían una característica común: funcionarían vinculados al iPhone y dependerían de un sistema de cámaras con capacidades variables para entregar contexto visual a Siri. Un portavoz de Apple declinó hacer comentarios sobre estos reportes.

El anuncio llega mientras Apple va rezagada en la carrera de la IA. Meta ya vendió más de 7 millones de lentes inteligentes Ray-Ban en 2025, mientras que el Vision Pro de Apple ha tenido una adopción modesta debido a su alto precio.

Los lentes: producción estimada en diciembre 2026

Según las fuentes consultadas por Bloomberg, Apple habría distribuido prototipos más amplios de sus lentes inteligentes dentro de su división de ingeniería de hardware. La compañía apuntaría a comenzar la producción en diciembre de 2026, adelantándose a un lanzamiento público en 2027.

El dispositivo, con nombre código N50, competiría directamente con los lentes Meta Ray-Ban. Al igual que la oferta de Meta, los lentes de Apple no incluirían pantalla. En su lugar, la interfaz dependería de parlantes, micrófonos y cámaras.

Apple buscaría diferenciarse en calidad de construcción y tecnología de cámara. Los lentes incluirían dos sensores: uno para imágenes de alta resolución y otro dedicado a visión computacional para dar contexto ambiental.

El objetivo sería que los lentes funcionen como un compañero de IA durante todo el día. Los usuarios podrían mirar un objeto y preguntar qué es, consultar sobre ingredientes en una comida, o agregar información de un póster de evento directamente al calendario. Para navegación, Siri podría referenciar puntos de referencia del mundo real en lugar de dar instrucciones genéricas.

Según empleados citados por Bloomberg, la compañía inicialmente desarrolló el hardware insertando electrónica en monturas de marcas populares. Más recientemente, Apple habría decidido desarrollar sus propias monturas internamente en variedad de tamaños y colores, usando materiales de alta gama.

El pendiente: inspirado en Humane AI Pin pero como accesorio

El equipo de diseño de Apple habría ideado el concepto del pendiente mientras trabajaba en los lentes. El dispositivo sería reminiscente del fallido Humane AI Pin, pero diseñado como accesorio de iPhone en lugar de producto independiente.

El pendiente serviría como cámara siempre activa para el smartphone que también incluye micrófono para Siri. A diferencia del Humane AI Pin, carecería de proyector o pantalla y dependería del iPhone para procesamiento.

Según Bloomberg, un área de debate sería si incluir o no un parlante. Apple estaría trabajando para permitir usar el pendiente del tamaño de un AirTag de dos formas: con un clip para ropa o mediante un collar.

The Information previamente reportó aspectos del proyecto, que permanece en etapa temprana y podría cancelarse. Si Apple sigue adelante, podría lanzarse el próximo año.

Los AirPods con cámara: posible lanzamiento este año

Los AirPods con cámara podrían llegar tan pronto como este año, según Bloomberg. El medio reportó por primera vez en 2024 que Apple exploraba audífonos equipados con cámara. La compañía ha agregado constantemente características de IA al producto, incluyendo un modo de traducción en vivo introducido el año pasado.

Los AirPods y el pendiente estarían concebidos como ofertas más simples, equipados con cámaras de menor resolución diseñadas para ayudar a la IA en lugar de para tomar fotos o videos.

El contexto: Apple rezagada en IA

En una reunión con empleados este mes, el CEO Tim Cook insinuó que la compañía presionaría fuerte hacia dispositivos de IA, mencionando nuevas “categorías de productos” habilitadas por inteligencia artificial.

Rediseñar Siri ha sido un desafío clave. Las actualizaciones al asistente han enfrentado contratiempos de desarrollo, retrasando su implementación. Apple estaría preparando una versión del asistente para iOS 27, prevista para más adelante este año, que contaría con una interfaz similar a un chatbot. La compañía dependería de modelos co-desarrollados con Google.

Los lentes de Meta ya se han convertido en un éxito, y OpenAI está desarrollando dispositivos wearables con la ayuda del ex jefe de diseño de Apple Jony Ive.

El fracaso de Humane AI Pin

El timing del anuncio es revelador considerando el destino del Humane AI Pin. El dispositivo, lanzado en abril de 2024 por 699 dólares más una suscripción mensual de 24 dólares, fue duramente criticado. Las ventas fueron desastrosas: aproximadamente 10.000 unidades cuando esperaban 100.000 en el primer año.

HP adquirió Humane en febrero de 2025 por 116 millones de dólares. El AI Pin dejó de funcionar el 28 de febrero de 2025.

La diferencia crucial: mientras Humane intentó crear un dispositivo independiente que reemplazara al smartphone, Apple estaría diseñando accesorios que extienden las capacidades del iPhone.

Meta Ray-Ban: el benchmark

El éxito de Meta con sus lentes ha sido notable. EssilorLuxottica reportó haber vendido más de 7 millones de lentes inteligentes en 2025, más del triple de las ventas combinadas de 2023 y 2024.

El mercado global de lentes inteligentes creció 210% interanual en 2024, impulsado por la demanda de los Ray-Ban Meta. El analista Ming-Chi Kuo proyecta que Apple podría vender entre 3 y 5 millones de unidades en 2027.

Las acciones de Apple subieron hasta 2,7% tras la noticia de Bloomberg. Meta cayó menos de 1%. Los recibos de EssilorLuxottica, socio de Meta, cayeron más de 7%.

Los desafíos por delante

Los planes para estos productos permanecen fluidos. Apple ha detenido previamente el trabajo en otros dispositivos, incluidas versiones del Apple Watch con cámaras integradas. Los evaluadores encontraron el concepto poco práctico debido a las mangas de ropa y la dificultad de capturar ángulos utilizables desde la muñeca.

El éxito dependerá de si Apple puede entregar el Siri rediseñado que estos dispositivos requieren. Las actualizaciones al asistente han enfrentado repetidos retrasos.

La compañía detuvo el desarrollo en 2025 de una versión más barata del Vision Pro denominada N100. Apple finalmente eligió enfocarse en lentes en lugar de un diseño de auricular más cerrado.

Si los lentes se lanzan según lo planeado en 2027, Apple estará apostando a que los consumidores quieren IA ambiental que los ayude con tareas cotidianas, en lugar de experiencias inmersivas que los aíslen del mundo.