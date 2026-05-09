Alertan riesgos digitales en familias por exposición cotidiana en redes sociales

La exposición cotidiana en redes sociales

Con el aumento del uso de plataformas digitales, gran parte de las dinámicas familiares se desarrolla en línea.

Desde la coordinación diaria entre padres e hijos hasta la publicación de momentos personales, la tecnología se ha integrado de forma permanente a la vida cotidiana.

Sin embargo, especialistas advierten que esta exposición constante también puede abrir espacios de vulnerabilidad, especialmente cuando se comparte información sensible sin considerar los riesgos asociados.

Prácticas habituales como publicar fotografías de menores, informar ubicaciones, mostrar rutinas familiares o compartir logros personales pueden parecer inocentes, pero también permiten construir perfiles detallados sobre las familias.

El fenómeno del “sharenting”

Uno de los conceptos que ha ganado relevancia en materia de seguridad digital es el llamado “sharenting”, término utilizado para describir la exposición constante de hijos e hijas en redes sociales por parte de adultos.

Según expertos, este fenómeno puede facilitar el acceso a información privada relacionada con hábitos, colegios, desplazamientos y entornos familiares.

“A medida que las interacciones digitales se vuelven más personales, también lo hacen los riesgos. Hoy no es necesario vulnerar sistemas complejos para cometer un fraude; basta con aprovechar la información que las personas comparten en su día a día y la confianza que existe dentro del entorno familiar”, señaló Iskander Sanchez-Rola, Director de Inteligencia Artificial e Innovación en Norton.

Fraudes más sofisticados y uso de inteligencia artificial

La información que circula en redes sociales puede ser utilizada por ciberdelincuentes para desarrollar estrategias de fraude más personalizadas y difíciles de detectar.

Entre ellas aparecen mensajes falsos que imitan conversaciones familiares, intentos de suplantación de identidad y contenidos manipulados mediante inteligencia artificial.

Los especialistas advierten que muchas estafas actuales ya no dependen únicamente de vulnerar sistemas tecnológicos, sino de explotar la confianza y el comportamiento cotidiano de las personas.

Solicitudes de ayuda urgentes, mensajes emocionales o premios inesperados forman parte de las tácticas más utilizadas para engañar a usuarios y obtener información sensible o acceso a cuentas personales.

Recomendaciones para reducir riesgos digitales

Frente a este escenario, expertos en ciberseguridad recomiendan adoptar medidas preventivas básicas que permitan disminuir la exposición de información personal en internet.

Entre las principales sugerencias aparecen:

Revisar y ajustar la configuración de privacidad en redes sociales.

Evitar compartir ubicaciones, rutinas o datos identificables de menores.

Pensar antes de publicar contenido personal.

Verificar mensajes incluso cuando parezcan enviados por familiares o conocidos.

Mantener una actitud crítica frente a contenidos que generen urgencia emocional.

También se recomienda el uso de herramientas de protección digital y sistemas de control parental para fortalecer la seguridad en entornos familiares.

El desafío de la seguridad digital familiar

El avance de las plataformas digitales y la integración tecnológica en la vida diaria han modificado la manera en que las familias se relacionan y comparten información.

En ese contexto, especialistas plantean que la alfabetización digital y la protección de datos personales se transforman en desafíos cada vez más relevantes, especialmente en fechas donde aumenta la interacción social en línea, como el Día de la Madre.

La recomendación principal apunta a desarrollar hábitos de navegación más conscientes y reforzar el resguardo de información personal para evitar fraudes y usos indebidos de datos familiares.