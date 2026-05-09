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Alertan riesgos digitales en familias por exposición cotidiana en redes sociales Digital Crédito: El Mostrador.

Alertan riesgos digitales en familias por exposición cotidiana en redes sociales

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Por: Agenda País

Especialistas en ciberseguridad advierten que prácticas cotidianas como compartir fotos, rutinas o información de hijos en internet pueden exponer datos sensibles y facilitar fraudes digitales cada vez más sofisticados.

La vida familiar también transcurre hoy en plataformas digitales. Fotografías, celebraciones, conversaciones y rutinas cotidianas circulan constantemente en redes sociales y aplicaciones de mensajería. Sin embargo, expertos en ciberseguridad alertan que muchas de estas prácticas aparentemente inofensivas pueden transformarse en una fuente de información valiosa para ciberdelincuentes.

 

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