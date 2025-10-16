Bci es reconocido como la empresa más innovadora en el sector bancario en Chile

Bci fue reconocido como la empresa más innovadora en la categoría Banca del ranking Most Innovative Companies, elaborado por el ESE Business School, MIC Innovation y El Mercurio. Este estudio, creado en 2010, se ha consolidado como la medición de innovación más relevante del país y en su última edición evaluó a 122 compañías de 41 industrias.

“Este reconocimiento reafirma el compromiso de Bci con poner la innovación al servicio de nuestros clientes, generando experiencias únicas y soluciones de valor. Para nosotros, innovar es transformar la tecnología y los datos en herramientas que fortalezcan la propuesta financiera del

banco. Nuestro objetivo es ser líderes regionales en innovación, consolidando un ecosistema de innovación con startups y nuevas tecnologías, anticipando tendencias y ofreciendo un servicio integral y de excelencia”, señaló Claudia Ramos, gerente de Innovación, Data & Analytics de Bci.

La metodología del ranking evalúa las capacidades de innovar en las empresas, midiendo nueve componentes: estrategia de innovación, compromiso de la alta dirección, gestión de personas, cultura de innovación, organización de la unidad de innovación, presupuesto de innovación, uso de activos estratégicos, procesos de innovación e impacto sobre el valor de la empresa.

En esta edición, Bci fue destacado principalmente por su estrategia proactiva para liderar la transformación de la industria financiera, a través de la construcción de un ecosistema digital de pagos y el desarrollo de capacidades avanzadas.

En los últimos años, Bci ha impulsado proyectos en inteligencia artificial generativa, analítica de datos, sostenibilidad e inclusión financiera. Entre ellos destaca la creación del Centro de Excelencia en IA Generativa, desde donde ya se han desplegado asistentes y herramientas de IA en áreas como Centro de Servicios, Marketing, Wholesale & Investment Banking e Inversiones. Además, se están realizando pilotos de agentes de IA con capacidad de atender directamente a clientes, en el marco de la estrategia de innovación y data del banco.

Además, Bci ha fortalecido su plataforma digital con iniciativas como MACHBANK y Bci Labs, que han ampliado el acceso a soluciones financieras y fomentan la colaboración con startups y fintech.

Estas acciones se complementan con soluciones que hoy permiten a clientes en Chile, Perú y Estados Unidos operar con mayor flexibilidad y eficiencia.

Junto con liderar la categoría Banca por dieciséis años consecutivos, Bci se ubicó en el tercer lugar del ranking general, reforzando la consistencia de su estrategia y consolidando su liderazgo en innovación como un eje orientado a generar valor para clientes, colaboradores y la sociedad en su conjunto.