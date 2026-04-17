Un mes de gobierno: improvisación, falta de experiencia y gestión ineficiente

El entorno internacional tiene complicado al nuevo gobierno al cumplir un mes de labores. Al ser elegido, J. A. Kast parecía disfrutar de un contexto global en que los gobiernos de ultraderecha parecían obtener una victoria tras otra. El escenario mundial parece mostrar un giro con importantes consecuencias. La guerra en contra de Irán ha fracasado en alcanzar sus objetivos políticos, el gobierno de EE.UU. pierde apoyo entre independientes e incluso en sectores de sus partidarios más acérrimos y, a nivel internacional, pierde credibilidad ante sus aliados y enemigos y se debilita su posición hegemónica.

La abrumadora derrota de Orbán –por su mala gestión económica y la alta corrupción en los últimos años–, a quien Kast visitó siendo presidente electo y decía admirar, constituye un golpe de proporciones para la ultraderecha global, que ha puesto a Hungría como modelo de sus proposiciones iliberales. No obstante, el mundo se encuentra en un interregno cuyo desenlace sigue siendo incierto.

El inicio del gobierno ha sido peor de lo que nos podíamos haber imaginado. El gabinete presenta fuertes debilidades, con líos de la ministra de Seguridad (en circunstancias que la seguridad parecía la primera prioridad); por la falta de experiencia política y macroeconómica de Quiroz, que está causando serios problemas, entre ellos, el “bencinazo”, que no va a ser olvidado fácilmente por los consumidores, en particular por los sectores medios y populares que con esfuerzo han accedido a un automóvil.

Así, la población en general va a seguir sufriendo el aumento de los combustibles –pese a que hoy parece más posible el fin de la guerra de Irán, sus efectos en la inflación, en el PIB global y nacional van a persistir al menos en los próximos meses–. Como si el aumento del precio de los combustibles de marzo hubiese sido menor, se anuncia una nueva alza de $21 promedio para la gasolina y $36 en el diésel.

Pese a que se acostumbra a culpar a la izquierda de organizar protestas, negando así la autonomía de los movimientos sociales, son camioneros –muchos de los cuales votaron por Kast– los que anuncian movilizaciones. La vocera va a seguir causando problemas tanto por sus conocimientos como por su paso por “Sin Filtros”.

La primera cadena nacional del Presidente Kast deja en evidencia que el gobierno de los republicanos no da espacio al diálogo y que, más allá de pequeñas concesiones, no cambia las orientaciones fundamentales que se han venido conociendo en el primer mes de la administración, que consisten básicamente en una reducción de la carga tributaria a los más ricos.

Kast pone en cuestión la afirmación de la oposición de que sus medidas castigan a las clases medias y populares y benefician a los más ricos (en particular al 0,001%). Como el Presidente, un empresario de las cuatro familias más ricas, que ha montado una ONG para defender sus intereses, sostiene que es “maniqueismo trasnochado” oponer empresas versus ciudadanos, eludiendo reconocer que quienes son favorecidos por las políticas de Quiroz son los propietarios de esas empresas que, por ejemplo, con la reintegración tributaria van a reducir sustancialmente sus pagos de impuestos.

La experiencia internacional es clara en orden a que, si bien la reducción de impuestos genera un pequeño crecimiento en el corto plazo, los mayores ingresos fiscales producto de ese mayor crecimiento no son suficientes para compensar la menor recaudación.

La gran mayoría de los ciudadanos, por su parte, ya fueron golpeados con “el bencinazo” y volverán a ser perjudicados, pues, como anunció el Mandatario, se buscará compensar la reducción de los ingresos públicos con una fuerte reducción del gasto público que afecta a la gran mayoría del país que se beneficia de ese gasto público: en salud, seguridad social y previsión, y vivienda y educación. Esto significa que enfrentaremos un verdadera emergencia fiscal o el gasto social caerá fuertemente.

Tres parecen ser las principales vulnerabilidades de la nueva administración. No aparece en el horizonte una pronta conformación de la coalición de gobierno. Más aún, son esperables numerosas dificultades. Chile Vamos no va a aceptar desaparecer del escenario político. El eventual triunfo de Pablo Longueira en la elección de presidente de la UDI, si bien puede ayudar a la formación y disciplinamiento de una eventual coalición de gobierno, tendría lugar a costa del liderazgo presidencial y del desdibujamiento de la naturaleza “técnica” del gabinete. Un pronto cambio de gabinete señalaría el fracaso del diseño inicial de J. A. Kast.

Una segunda vulnerabilidad que sufre el gobierno es la falta de definición de las prioridades. No está claro si la prioridad sigue siendo la seguridad, como se transmitió en la campaña –la designación de la ministra Trinidad Steinert fue una salida de última hora, debido a que los candidatos para el cargo fueron elegidos parlamentarios–.

Más interrogantes planteó la idea inicial de Quiroz –que nadie pudo detener a tiempo– de reducir el presupuesto de ese ministerio en $72 mil millones. Mayores consecuencias estratégicas tendrá la falta de definiciones respecto de la inicialmente denominada “Ley de reconstrucción”. Varios parlamentarios oficialistas propusieron que un mejor nombre sería el de “Ley de reactivación”.

Kast lo denominó en el discurso “Ley de reconstrucción y desarrollo económico social”, pero fuera de rebajas tributarias no hay una propuesta de desarrollo económico ni social. Hay dudas respecto de la fecha de presentación, prevista en un inicio para el 1 de abril, y se adujo que la postergación de la presentación del proyecto era por la prioridad de hacer algo frente a la violencia en los colegios, pero ese fue claramente un ardid para invisibilizar la falta de acuerdo. De hecho, el martes de la presente semana se anunció una nueva postergación de la iniciativa.

La generalidad con que el Presidente presentó el proyecto hace dudar que exista un acuerdo incluso entre los partidos que apoyan a la administración, lo que permite presumir que no entrará al Congreso en el presente mes de abril.

Entre las dificultades para ponerse de acuerdo destacan:

1) Que se mantienen las diferencias entre presentar una ley o varias iniciativas.

2) La definición de las prioridades: hay personas que han indicado que sería necesario postergar la rebaja tributaria por la impresión que causaría cargar en las clases medias y populares el costo de la crisis causada por el ataque a Irán, al mismo tiempo que se disminuye la carga tributaria de los más ricos vía reducción del impuesto corporativo a las grandes empresas, reintegración del sistema tributario, entre otras medidas.

3) La idea de reducir de forma pareja el presupuestos de los ministerios ha generado críticas de parte de los partidos que apoyaron a Kast en la segunda vuelta, pues en lo relativo a la salud se dificulta cumplir la promesa de mejorar la atención (la situación es muy difícil, como dejó en evidencia la ministra del ramo en entrevista con medios de comunicación). La educación, como ha quedado en evidencia en los últimos días, presenta también fuertes problemas.

La tercera vulnerabilidad radica en las dificultades para construir una sólida mayoría en el Congreso. Hay voces críticas en el PDG, entre los libertarios (que piden reducir el impuesto corporativo a 15%) e incluso en Chile Vamos.

Eso va a implicar que no va a ser fácil que dicha ley, en caso de que se presente en el curso del mes de abril, sea aprobada en septiembre. De no lograrse, por la necesidad de discutir la Ley de Presupuesto, quedaría con suerte para el primer semestre del 2027.

Cabe considerar que, con algunas excepciones, las leyes de reforma tributaria toman mucho tiempo, más aún en este caso, que pretende incluir diversas propuestas. Las dificultades del Presidente y de los republicanos para dialogar van a acrecentar estas dificultades normales.

Pareciera que el dicho popular “otra cosa es con guitarra” está poniendo en aprietos al gobierno de emergencia.

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