Película que une a Roberto Bolaño y Lux Pascal se estrenará en el prestigioso Festival de Tribeca

En la sección Competencia Internacional del Festival de Tribeca, que se celebra del 10 al 14 de junio, la destacada cineasta chilena Alicia Scherson estrenará “Guerra de verano” (“Summer War”), su nuevo largometraje inspirado en “El Tercer Reich”, novela escrita en 1989 por Roberto Bolaño y publicada de manera póstuma.

La película propone una inquietante mirada sobre la psicología masculina, la obsesión lúdica y la delgada línea entre la simulación y la violencia real.

La historia sigue a Udo Berger, un campeón estadounidense de juegos de guerra de tablero que llega de vacaciones junto a su pareja, Ingrid, a un balneario de la costa chilena. Lo que comienza como un viaje apacible pronto se transforma en una experiencia perturbadora.

Una pieza clave de Bolaño

Chile, 1989. Udo e Ingrid, turistas estadounidenses, vacacionan en la costa chilena. Mientras ella se entrega a la fiesta y a nuevos vínculos, él se obsesiona con un juego de guerra de estrategia y con Elsa, la enigmática dueña del hotel. La desaparición de un turista y la creciente paranoia de Udo transforman el balneario en un espacio inquietante, donde la frontera entre el juego y la realidad comienza a desmoronarse.

“Guerra de verano” retoma una de las obras menos convencionales de Roberto Bolaño. Escrita a fines de los años 80, “El Tercer Reich” permaneció inédita durante la vida del autor, y hoy es considerada una pieza clave para comprender el desarrollo de su universo literario.

La adaptación cinematográfica recoge el tono ambiguo y perturbador del texto original, combinando elementos de thriller psicológico, humor negro y drama existencial. La película traslada el universo interior del protagonista a un paisaje veraniego que progresivamente se vuelve opresivo y extraño.

Aventura veraniega

“Se encontrarán con una aventura veraniega, exótica, algo siniestra y cargada de humor, pero también con una invitación a conversar sobre los hombres y la guerra”, afirma la cineasta.

Alicia Scherson es directora y guionista chilena con una destacada trayectoria internacional. Ha vivido, estudiado y trabajado en Chile, Cuba, España y Estados Unidos.

Sus largometrajes “Play” (2005), “Turistas” (2009) e “Il futuro” (2013) —esta última basada en una obra de Roberto Bolaño— han sido exhibidos y premiados en festivales internacionales. En 2017 co-dirigió “Vida de familia” junto a Cristián Jiménez, estrenada en competencia en Sundance y Rotterdam. También ha trabajado en televisión, destacando la serie “Héroes invisibles” (2020). Actualmente dirige el canal de televisión de la Universidad de Chile.

“Bolaño escribió ‘El Tercer Reich’ en 1989 pero nunca lo publicó en vida. Es una novela imperfecta y delirante, a ratos cómica, a ratos pantanosa y oscura, que esconde la semilla de sus novelas más conocidas”, destaca Alicia Scherson.

“Mi desafío inicial era entender a Udo Berger, hombre niño, ensimismado, obsesivo y entrañable. Había una pista ahí y esa fue la hebra que decidí seguir para construir una película que mantuviera el humor siniestro del libro y, en medio de una aventura veraniega, invitara a pensar en esa masculinidad lúdica o ludópata y el pequeño gran paso entre la violencia simulada del juego y el horror tan real de la guerra”.

Sobre el estreno en Tribeca, la directora señala que “fue el primer festival al que fui, el 2005 con ‘Play’, mi ópera prima, y nunca más he vuelto en 21 años. Por lo mismo estoy emocionada y curiosa de llevar mi quinta película al mismo festival. Todos hemos cambiado, el festival, yo y el mundo. Estudié mi MFA en Estados Unidos, en Chicago, a comienzos del 2000 y, además de tener grandes amigos, siento una gran conexión con los artistas, cineastas y con el público cinéfilo norteamericano”.

La película dialoga con distintos públicos y lecturas posibles.

“Se encontrarán con una aventura veraniega, exótica, algo siniestra y cargada de humor, pero también con una invitación a conversar sobre los hombres y la guerra -o las guerras- en el mundo contemporáneo, desde un ángulo muy distinto al del documental o la ficción épica”, cuenta la directora. }

“Tengo muchísima curiosidad por ver la reacción de los distintos públicos, el latino y el anglosajón, en Tribeca; es muy distinto sentirse el turista o el local en esta historia, cada cual tendrá complicidades diversas. También hay otros sub públicos, el literario- bolañiano o el de los jugadores de juegos de guerra, de alguna forma siempre hay varias películas en una según quien las mire y por eso estrenar es finalmente terminar de conocer la película que uno hizo”.

La oscuridad de Bolaño

La productora Isabel Orellana señala que “este es el proyecto más ambicioso a la fecha de Araucaria Cine y estoy muy orgullosa de la obra que vamos a presentar al mundo”.

Agrega que la película “logramos levantar una coproducción de cuatro países: Nadador Cine (Uruguay), Le Tiro (Argentina) y OvePossibile (Italia). El filme fue rodado durante 4 semanas en Piriápolis, Cartagena y Santiago, con un equipo técnico de altísimo nivel que venía de todos esos países como el director de Fotografía Alejo Maglio (“Los Delincuentes”) o el Diseñador de Producción chileno Sebastián Muñoz. Además contamos con la asociación de la empresa canadiense 1976 productions y nuestros socios de Estudio en llamas & Punta Fina Studios”.

Orellana destaca también el alto nivel del elenco.

“Incluye a Dan Beirne, un actor de comedia canadiense que se luce como Udo Berger – y que tuvo que aprender español para su rol – y la maravillosa Lux Pascal en su primer rol en una película chilena junto a Agustin Pardella y Malena Sanchez desde Argentina que aportaron todo el rock de los 80’s”.

Sobre el proceso de casting, señala:

“Trabajamos con la directora de casting Carla Hool (Emilia Perez) para el casting norteamericano y Claudio Rodriguez (Play) para el chileno. Curiosamente mientras realizamos el proceso de casting chileno vimos que Lux Pascal estaba en Chile y llamamos de inmediato a su manager para verla en el rol de Ingrid. Fue una gran coincidencia, pues ella es estadounidense y chilena a la vez, entonces reunía algo muy único para el rol que otra actriz no podría haber conectado de la misma forma que ella lo hizo. Estamos muy felices de haber podido contar con su talento y el de otros grandes actores chilenos como la maestra Aline Kuppenheim, y David Gaete en el misterioso rol de El quemado”.

Para Isabel Orellana, quien ha estado detrás de exitosas películas como “Nunca vas a estar solo” e “Inmersión”, cuenta que su rol “fue liderar esta enorme flotilla internacional en una aventura muy única de adaptar al escritor chileno más importante y enigmático contemporáneo y que juntos pudieran trabajar junto a Alicia en darle forma al film”.

“Como productora me toca proponer talentos y conectar con productores que quieren hacer una gran película y generar con ellos las condiciones materiales para que la visión de Alicia Scherson y Bolaño puedan llegar a la pantalla grande. Creo que logramos una obra que dialoga con la primera película de Alicia, ‘Play’, en sus mecanismos narrativos más lúdicos, pero retoma la oscuridad de Bolaño y su visión sobre la violencia del mundo. Una combinación sin duda magnética”.

“Guerra de verano” se instala así como una inquietante reflexión sobre el juego, la memoria y la violencia, confirmando a Alicia Scherson como una de las voces más singulares del cine latinoamericano contemporáneo.

FICHA TÉCNICA

“GUERRA DE VERANO” (“SUMMER WAR”)

Duración: 105 minutos

Dirección: Alicia Scherson

Guion: Alicia Scherson

Basada en: “El Tercer Reich”, de Roberto Bolaño

Elenco: Dan Beirne, Lux Pascal, David Gaete, Aline Kuppenheim, Agustin Pardella, Malena Sanchez, Gabriel Cañas, Camilo Arancibia

Producida por: Isabel Orellana Guarello, Juan José López, Pedro Barcia, Nicolás Grosso

Producción ejecutiva: Gabriele Guidi, Lautaro Bolaño, Alicia Scherson, Enrique Rubio Dosamantes, Rosa Clemente, Francesca Moino, Nicolas Comeau.

Dirección de Fotografía: Alejo Maglio

Dirección de Arte: Sebastián Muñoz

Montaje: Manuel Ferrari

Sonido: Romina Cano, Guido Deniro

Compañías Productoras: Araucaria Cine (Chile), Nadador Cine (Uruguay), LE TIRO (Argentina), OvePossibile (Italia)

En asociación con Estudio en Llamas (España) & Punta Fina Studios (México), 1976 productions (Canadá)