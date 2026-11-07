Inteligencia artificial desarrolla traductores para preservar las lenguas rapa nui y mapuzungun

La iniciativa “Voces, tecnología en tu lengua”, desarrollada por la Universidad Católica (UC), el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA) y la Academia de la Lengua Rapa Nui, fue reconocida con el Premio Nacional de Innovación Avonni en la categoría Cultura. El galardón, entregado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y la Fundación ForoInnovación, destacó el uso de inteligencia artificial para contribuir a la preservación y revitalización de lenguas indígenas en situación crítica de conservación.

El proyecto comenzó a gestarse a mediados de 2022, en el contexto del trabajo de la Convención Constituyente. En ese periodo, las dificultades y el tiempo que demandaba traducir textos complejos a lenguas indígenas evidenciaron la necesidad de contar con herramientas que facilitaran este proceso.

Frente a este escenario, Jackeline Rapu Tuki, presidenta de la Academia de la Lengua Rapa Nui, solicitó apoyo académico y especializado para desarrollar un sistema que permitiera automatizar las traducciones. A fines de ese año, la Escuela de Antropología de la UC y CENIA comenzaron a trabajar conjuntamente en la creación de una plataforma basada en inteligencia artificial.

Traducción y reconocimiento de lenguas indígenas

El desarrollo de soluciones tecnológicas para idiomas de tradición principalmente oral implica importantes desafíos técnicos e interculturales. Esto se debe a que su implementación requiere dialogar con las comunidades y establecer equivalencias conceptuales, muchas veces sin disponer de registros escritos exhaustivos.

Mediante un proceso de co-construcción con hablantes, el equipo consiguió poner a disposición del público el primer traductor rapa nui-castellano, además de un sistema de transcripción de voz con síntesis operativa.

En paralelo, el proyecto se encuentra en la etapa final de validación de su traductor de mapuzungun, trabajo que desarrolla junto al Instituto de la Lengua y Cultura Mapuche Aukiñ Mapu de Galvarino.

La herramienta contempla los tres principales grafemarios de esta lengua —Azümchefe, Raguileo y Unificado— y considera cinco ámbitos de aplicación cotidiana: salud, educación, justicia, gestión local y turismo.

Proyección hacia otras lenguas de América Latina

En el marco del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas de la Unesco (2022-2032), la metodología de “Voces” también comenzó a proyectarse hacia otros países de la región.

A través de una alianza con la Pontificia Universidad Católica del Perú, se contempla desarrollar traductores para las lenguas amazónicas iskonawa y shipibo. En Costa Rica, en tanto, el trabajo colaborativo con comunidades locales busca contribuir a la preservación de los idiomas bribri y cabécar.

En Chile, el equipo presentará un primer prototipo para el ckunsa y proyecta nuevos desarrollos tecnológicos destinados al aymara y al quechua.

Con este reconocimiento, “Voces, tecnología en tu lengua” busca consolidar un modelo de innovación que articula inteligencia artificial, conocimiento científico y saberes ancestrales, con el propósito de fortalecer la presencia de las lenguas indígenas en la vida cotidiana.