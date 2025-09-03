Consume Inteligente, Elige Sostenible: consumo eléctrico y energía solar
El consumo de energía eléctrica, su encarecimiento y la búsqueda de fuentes de energías renovables y amigables con el planeta son el desafío hoy en día. Mira “Consume Inteligente, Elige Sostenible”, un podcast de Conadecus, conducido por la experta en el área Marcela Godoy San Martín.
Uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo que tenemos como humanidad es habitar el planeta de forma equilibrada, cuidando la vida presente y futura. La sostenibilidad busca ese balance entre economía, bienestar social y medioambiente.
Y como personas consumidoras, tenemos un rol clave. Porque cada compra que hacemos es un voto de apoyo a un modelo de producción. Es por eso que informarnos y educarnos nos permitirá consumir de manera inteligente para elegir de manera responsable y sostenible.
Este primer capítulo del podcast de Conadecus, aborda el consumo energético en nuestros hogares: qué hay detrás de las cuentas de la luz y qué se puede hacer para reducir costos, explorando además opciones sostenibles que permiten mayor autonomía frente al sistema eléctrico tradicional.
Para profundizar en esta problemática de vital importancia para consumidoras y consumidores, y en la alternativa de la energía solar, el invitado de este primer capítulo es el experto en el área Charles Nambrard, especialista en energías renovables y eficiencia energética, educador y promotor de la energía solar en Chile.
Charles ha asesorado a organizaciones públicas, privadas y comunitarias desde Ser-Cap, empresa de capacitación especializada en energías renovables, de la cual es fundador y director ejecutivo.
Consume Inteligente, Elige Sostenible. Un podcast de Conadecus. es un proyecto financiado por el Fondo concursable para Asociaciones de Consumidores.
