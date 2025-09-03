Consume Inteligente, Elige Sostenible: consumo eléctrico y energía solar

Uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo que tenemos como humanidad es habitar el planeta de forma equilibrada, cuidando la vida presente y futura. La sostenibilidad busca ese balance entre economía, bienestar social y medioambiente.

Y como personas consumidoras, tenemos un rol clave. Porque cada compra que hacemos es un voto de apoyo a un modelo de producción. Es por eso que informarnos y educarnos nos permitirá consumir de manera inteligente para elegir de manera responsable y sostenible.

Este primer capítulo del podcast de Conadecus, aborda el consumo energético en nuestros hogares: qué hay detrás de las cuentas de la luz y qué se puede hacer para reducir costos, explorando además opciones sostenibles que permiten mayor autonomía frente al sistema eléctrico tradicional.

Para profundizar en esta problemática de vital importancia para consumidoras y consumidores, y en la alternativa de la energía solar, el invitado de este primer capítulo es el experto en el área Charles Nambrard, especialista en energías renovables y eficiencia energética, educador y promotor de la energía solar en Chile.

Charles ha asesorado a organizaciones públicas, privadas y comunitarias desde Ser-Cap, empresa de capacitación especializada en energías renovables, de la cual es fundador y director ejecutivo.

Consume Inteligente, Elige Sostenible. Un podcast de Conadecus.

