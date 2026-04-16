Parisi dice que Gobierno “partió mal” la Ley Miscelánea: “No puedes presentar y después conversar”

Antes incluso de que comience la tramitación de la Ley Miscelánea, el Gobierno ya enfrenta cuestionamientos por cómo está buscando los votos. Y desde un actor clave como el Partido de la Gente, el diagnóstico es directo: la estrategia partió mal.

El líder del PDG, Franco Parisi, criticó la forma en que el Ejecutivo ha conducido el proceso, asegurando que el diálogo político debió haberse dado antes de ingresar el proyecto.

“La conversación ya parte mal: no puedes presentar la propuesta y después conversar; esto se hace al revés”, afirmó en conversación con radio 13C.

El economista hizo estas declaraciones en la antesala de una reunión clave entre la bancada del PDG y el Gobierno, que podría ser determinante para el futuro del proyecto. “Hoy, a las 11:00, se reúne el presidente de la bancada del PDG con el ministro del Interior en La Moneda”, adelantó.

Sin embargo, incluso ese encuentro fue objeto de críticas por parte de Parisi, quien cuestionó que la interlocución no se haya canalizado a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), encargado tradicionalmente de las negociaciones legislativas. “Debió haber sido con el ministro de la Segpres, si están buscando votos”, sostuvo.

El cuestionamiento no es menor. En un Congreso fragmentado, el PDG aparece como un actor clave para inclinar la balanza en votaciones estrechas, por lo que la forma en que el Ejecutivo construya apoyos será determinante.

En ese contexto, Parisi insistió en que el error del Gobierno fue invertir el orden del proceso político. “Primero tiraron la propuesta y después quieren conversar, esto se hace al revés”, reiteró.

Las críticas se suman a otras voces que han cuestionado tanto el contenido como la forma de la Ley Miscelánea, un paquete de cerca de 40 medidas que mezcla reformas económicas, de seguridad y administrativas.