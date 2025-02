Romance en la oficina: 60% de los chilenos se enamoraron en su lugar de trabajo

El lugar de trabajo no solo es un espacio para desarrollar habilidades profesionales, sino también un entorno social donde las personas pasan gran parte de su tiempo. La convivencia diaria, la cooperación en proyectos y el apoyo mutuo en momentos de estrés pueden fortalecer los lazos entre colegas. Para muchos, estos vínculos van más allá, convirtiéndose en relaciones amorosas.

Según el estudio Match en el Trabajo de Laborum, en el que participaron 3.373 personas trabajadoras, el 60% en Chile se enamoró en su lugar de trabajo. Además, el 87% de quienes vivieron esta experiencia afirma que sus sentimientos fueron correspondidos, frente a un 13% que asegura que no fue así.

Los resultados perfilan a los chilenos como los más enamoradizos en su lugar de trabajo de la región, por delante de Perú (58%), Argentina (53%), Panamá (51%) y Ecuador (44%)

El director comercial de Laborum, Diego Tala, explicó que “el 60% de las personas trabajadoras en Chile se enamoró de alguien en su entorno laboral. Este es el porcentaje más alto de la región. Además, el 55% de las personas que lo experimentó considera que este tipo de vínculos aportó positivamente a su desempeño laboral y el 68% de los talentos considera que estas relaciones amorosas promueven un ambiente positivo en el trabajo. Llama la atención que una experiencia tan extendida y, en su mayoría, valorada positivamente por los talentos cuente con políticas específicas sólo en el 25% de las organizaciones. Es necesario trabajar en protocolos que permitan el desarrollo de vínculos sanos y la prevención de situaciones de violencia o acoso”.

¿Cómo influyen en el desempeño?

¿El amor en la oficina suma o resta? Para algunas personas, el apoyo emocional de una pareja en el trabajo puede ser un impulso para enfrentar desafíos laborales. Para otras, las tensiones emocionales y los conflictos pueden entorpecer el desempeño profesional.

Un 41% de las personas que vivieron un romance en el trabajo afirman que se sintieron más motivadas. Además, el 68% asegura que su relación contribuyó a un ambiente laboral más positivo. Sin embargo, las distracciones también son parte de la ecuación. Un 36% reconoce que su productividad se vio afectada y un 18% admite que la relación complicó la toma de decisiones objetivas.

El 80% no recibió información sobre cómo manejar las relaciones amorosas en el trabajo

A pesar de que el romance en la oficina es una realidad común en el país, el 80% de las personas trabajadoras afirma que no recibió ninguna información por parte de la organización sobre cómo llevar adelante las relaciones amorosas en el trabajo, siendo el de Chile el segundo porcentaje más alto de la región.

Respecto de la posición de las organizaciones frente a las relaciones amorosas entre sus integrantes; el 63% de los talentos señala que no existe una política formal al respecto en su trabajo; el 12% indica que estas relaciones están prohibidas y el 9% menciona la existencia de un protocolo específico.

En cuanto a su percepción personal, el 48% de los talentos considera que las relaciones amorosas en el trabajo están bien si el vínculo se mantiene por fuera de la organización y no interfiere con las labores, el 17% cree que están perfectas y que cada uno es libre de enamorarse y/o vincularse con quien quiera, y el 14% afirma que están bien mientras no involucren relaciones de poder.

¿Cómo gestionar el amor en la oficina?

En ese contexto, Randstad, empresa multinacional de recursos humanos, ofrece recomendaciones para gestionar adecuadamente estas situaciones y garantizar un ambiente de trabajo profesional, sano y productivo.

“En Chile, no existen leyes que prohíban las relaciones amorosas en el lugar de trabajo, pero muchas empresas establecen políticas internas para evitar posibles riesgos. Las preocupaciones surgen especialmente cuando una relación involucra a un jefe/a y un reporte directo, ya que esto puede generar percepciones de favoritismo o conflictos de interés. Si una relación influye en decisiones clave como promociones, evaluaciones de desempeño o asignación de salarios, el riesgo de parcialidad, real o percibido, se vuelve una preocupación organizacional”, expresó Natalia Zúñiga, Directora de Marketing & Comunicaciones en Randstad Chile.

Cinco claves para gestionar un romance en el entorno laboral

Revisa las políticas de tu organización: Es importante examinar el reglamento y políticas internas al respecto. Algunas organizaciones imponen restricciones sobre las relaciones entre compañeros.

Mantén el profesionalismo: Mantener una clara división entre la relación y las responsabilidades laborales ayuda a evitar situaciones que puedan afectar la productividad o el clima laboral. Evita situaciones complejas y notifica a Recursos Humanos sobre la relación si así lo exige la empresa o si así lo consideras.

Discreción y respeto en el entorno laboral: Si decides informar a tus compañeros sobre tu relación, hazlo con prudencia y evitando detalles. Asimismo, es recomendable abstenerse de manifestaciones públicas de afecto en la oficina para preservar un ambiente profesional y respetuoso.

No mezcles emociones con el trabajo: Los conflictos de pareja no deben trasladarse al ámbito laboral. Si surge un desacuerdo personal, es fundamental resolverlo en privado, sin que esto afecte la dinámica del equipo o el rendimiento laboral.

Planifica para el futuro: Antes de involucrarte emocionalmente con un compañero(a), reflexiona sobre cómo manejarían una posible ruptura para evitar tensiones o repercusiones en la carrera profesional de ambos.

“Es fundamental que las organizaciones fomenten una cultura de transparencia y profesionalismo, implementando directrices que faciliten la gestión de estas situaciones de forma justa y respetuosa para todos los involucrados. Disponer de políticas claras sobre las relaciones laborales no solo ayuda a evitar conflictos de interés, sino que también resguarda el ambiente organizacional y la imagen de los trabajadores. La comunicación fluida y la formación en ética profesional pueden ser herramientas esenciales para que las empresas aborden las relaciones amorosas de manera eficaz y en consonancia con sus valores corporativos”, concluye Zúñiga.

Casi 3 de cada 10 personas trabajadoras sufrió acoso en su organización

Los romances en la oficina pueden traer complicaciones emocionales, pero existe un lado mucho más oscuro en las relaciones laborales: el acoso y la violencia en el entorno de trabajo. Casi tres de cada diez personas han sido víctimas de acoso en sus organizaciones, revelando una problemática que, en muchos casos, permanece en silencio.

Este silencio podría explicarse por la falta de protección o la percepción de impunidad en las organizaciones. Si bien el 80% de las empresas asegura contar con un protocolo establecido para abordar situaciones de acoso y abuso, el 20% reconoce no tener ninguna política específica al respecto.

Según datos recientes, el 26% de las personas trabajadoras afirmó haber sufrido acoso en su lugar de trabajo, mientras que el 74% asegura no haberlo experimentado. Dentro de quienes denunciaron haber vivido esta situación, el 14% indicó que el acoso provino de colegas, el 7% de un líder o supervisor y el 5% de directivos de la organización.

Silencio y desprotección

A pesar de la gravedad de estas experiencias, la mayoría de las víctimas optó por el silencio. El 80% no tomó ninguna acción ante el acoso, lo que evidencia el temor o la desconfianza en los canales de denuncia. Solo el 10% decidió cambiar de trabajo, el 5% habló con el área de Recursos Humanos y apenas el 4% presentó una denuncia formal.

Aunque las relaciones amorosas en el trabajo no siempre derivan en situaciones de acoso, pueden generar dinámicas de poder y favoritismo que compliquen el ambiente laboral. No obstante, el 79% de los especialistas en Recursos Humanos asegura que no han registrado casos de acoso o abuso relacionados con vínculos amorosos en sus organizaciones. De los casos denunciados, el 50% correspondió a comentarios inapropiados, el 30% a acoso sexual, y el 20% a presión o persecución constante por parte de un superior.

La respuesta de las empresas

La forma en que las organizaciones abordan el acoso laboral varía considerablemente. El 40% de las empresas asegura haber realizado investigaciones exhaustivas y tomado medidas según los hallazgos. Sin embargo, otro 20% manejó las situaciones de manera discreta, buscando proteger la privacidad de los involucrados y minimizar el impacto en el equipo, mientras que un preocupante 20% no tomó ninguna acción al respecto.

Estos datos ponen en evidencia la necesidad de fortalecer las políticas internas y los protocolos de actuación frente al acoso laboral, garantizando que las víctimas se sientan seguras al denunciar y que se tomen medidas efectivas para prevenir futuras situaciones de abuso.

El acoso en el trabajo no solo afecta a quienes lo sufren, sino también al clima laboral y al desempeño de la organización. Romper el silencio es el primer paso para enfrentar esta realidad.