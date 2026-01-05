TikTok viraliza la “desintoxicación de dopamina”: expertos dicen que es un mito sin base científica

La promesa de la “desintoxicación de dopamina” como fórmula para “reiniciar” el cerebro y recuperar la motivación se ha viralizado en redes sociales, con TikTok como principal motor. Influencers de distintos países aseguran que un día sin actividades placenteras, como videojuegos, redes sociales o dulces, sería suficiente para restaurar la sensibilidad al placer y mejorar el bienestar mental.

Sin embargo, la evidencia científica no respalda esas afirmaciones. Especialistas citados por The Independent advierten que la tendencia carece de sustento y que simplifica el funcionamiento cerebral, generando expectativas poco realistas sobre lo que realmente ocurre en el cerebro.

El auge de esta práctica se ha visto impulsado por un flujo incesante de consejos digitales. Desde el “ayuno de dopamina” hasta la “crianza antidopamina” o los viajes sin pantallas, música ni estímulos recreativos, creadores de contenido relatan una supuesta transformación radical en su vínculo con el placer y la motivación tras aplicar estas estrategias exprés.

La búsqueda de soluciones rápidas no surge en el vacío. La vida moderna, marcada por estímulos digitales constantes y recompensas inmediatas, ha intensificado la sensación de apatía e insensibilidad que muchas personas describen tras el uso intensivo de dispositivos y redes, abriendo terreno para tendencias que prometen recuperar lo que el scroll habría desgastado.

Pero la ciencia contradice esa premisa desde la base. La psicóloga clínica y académica de la Universidad Tecnológica de Sídney, Anastasia Hronis, explicó que “la dopamina es un neurotransmisor producido naturalmente y esencial para funciones como la motivación, el placer, el movimiento, la excitación y el sueño”. Además, profundizó en que “si nos desintoxicáramos completamente de dopamina, no podríamos funcionar, y mucho menos sobrevivir”.

A pesar de ello, los métodos que se viralizan suelen promover la abstinencia de 24 horas de actividades asociadas al placer inmediato, como videojuegos, compras online o alimentos azucarados, un periodo en el que muchos reportan ansiedad, fatiga, irritabilidad o antojos. Estas sensaciones incómodas se interpretan erróneamente como señales de un supuesto “reinicio” cerebral.

No obstante, el análisis citado por The Independent coincide en que la literatura científica no respalda beneficios significativos ni duraderos tras una abstinencia tan breve. La regulación dopaminérgica es un proceso complejo, influido por múltiples factores, y no se modifica de manera repentina en un día. De hecho, investigaciones muestran que, tras una pausa pasajera, los hábitos previos suelen reaparecer si no se realizan cambios sostenidos en las rutinas.

Frente a la ineficacia de los “resets” exprés, los especialistas apuntan a un camino distinto. Hronis propone reemplazar las recompensas inmediatas por actividades que exigen mayor compromiso y ofrecen satisfacción a largo plazo, como ejercicio físico, proyectos creativos o aprender nuevas habilidades, estrategias que sí pueden restaurar gradualmente la sensibilidad al placer.

Además, experiencias como la interacción social presencial o escuchar música activan mecanismos de recompensa más saludables, estimulando no solo la dopamina, sino también neurotransmisores como la serotonina y la oxitocina, asociados al bienestar.

La popularidad de esta tendencia revela un deseo legítimo: recuperar la motivación y la capacidad de disfrute en un entorno saturado de estímulos. Aunque el sistema dopaminérgico no funciona como un interruptor que pueda “resetearse”, sí es posible reconectar con el placer y el bienestar mediante hábitos sostenidos y actividades significativas que construyen satisfacción, en lugar de solo prometerla.