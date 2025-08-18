CFT INACAP reafirma su liderazgo y es acreditado en nivel máximo de excelencia por 7 años

El Centro de Formación Técnica (CFT) INACAP fue reconocido por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA-Chile) en el nivel máximo de excelencia en las áreas obligatorias de Docencia y Resultados del Proceso de Formación, Gestión Estratégica y Recursos Institucionales, Aseguramiento Interno de la Calidad y Vinculación con el Medio, y, además, en el área electiva de Investigación, Creación y/o Innovación, debiendo someterse a un nuevo proceso de acreditación en el plazo de 7 años. Dicha acreditación rige a partir de hoy 13 de agosto de 2025. Con este logro, tanto el CFT INACAP como el Instituto Profesional INACAP, alcanzan el reconocimiento máximo de calidad, consolidando su liderazgo y calidad en la Educación Técnico-Profesional en Chile.

El rector de INACAP, Lucas Palacios, señaló: “Este reconocimiento refleja el compromiso, esfuerzo y vocación de excelencia de toda nuestra comunidad educativa. Nos enorgullece reafirmar que, en cada una de nuestras sedes a lo largo del país, ofrecemos a nuestros estudiantes una formación pertinente y de calidad que transforma vidas, generando una significativa movilidad social, aportando a la descentralización productiva y desarrollo de cada una de las regiones de Chile. El desafío ahora es seguir mejorando, innovando y honrando la confianza que miles de familias depositan en nosotros. El futuro es técnico profesional”.

Con 30 sedes en todas las regiones y más de 112 mil estudiantes matriculados, INACAP, con su CFT e IP, es hoy la institución de educación superior más grande de Chile, y un referente en la formación de personas, técnicos y profesionales altamente calificados.