“Hubo golpe en el escritorio”: Parisi detalla negociación y justifica giro del PDG con el Gobierno

Desde la oposición, el giro del PDG generó rechazo inmediato: Araya (PPD) anunció un “portazo” al proyecto y exigió pruebas concretas del acuerdo, mientras Brito (FA) acusó a la colectividad de alinearse con beneficios para grandes empresas, elevando la presión y el costo político de su decisión.

El Partido de la Gente (PDG) confirmó su apoyo a la idea de legislar la ley miscelánea del Gobierno, tras una negociación descrita internamente como tensa y con fuertes desacuerdos, según su líder Franco Parisi, quien aludió a “discusiones duras” e incluso a momentos de alta fricción con el Ejecutivo.

Parisi y su hermana, la diputada Zandra Parisi, defendieron el acuerdo como un logro del PDG, destacando medidas como la devolución del IVA en medicamentos y pañales, y cuestionando el cobro de estos productos básicos. Desde el partido también se llamó a bajar el perfil del conflicto y avanzar en la discusión en particular.

El diputado Cristián “Dr.File” Contreras pidió cerrar la controversia y respaldar la idea de legislar sin más dilaciones, señalando que las mejoras deben discutirse en la etapa posterior del proyecto.

El Gobierno, a través del ministro de la Segpres José García Ruminot, valoró el respaldo del PDG y destacó su influencia en el contenido del acuerdo, especialmente en la incorporación de medidas sociales como la devolución del IVA en productos esenciales.

Desde la oposición surgieron fuertes críticas: el PPD anunció un rechazo al proyecto acusando beneficios a grandes contribuyentes, mientras el Frente Amplio cuestionó el alineamiento del PDG con la agenda del Ejecutivo y advirtió efectos negativos para pymes y familias, anticipando una disputa más dura en la discusión legislativa en particular. Este es un resumen de la nota completa; para leer el detalle de las negociaciones, las posturas del PDG, el Gobierno y la oposición, haz clic aquí.