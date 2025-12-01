PAES 2025: nervios, expectativas y el desafío educacional y emocional de miles de estudiantes

Este lunes comienza oficialmente la rendición de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) regular, que se extenderá hasta el 3 de diciembre y que marcará un hito decisivo para miles de estudiantes de todo el país. En este contexto, especialistas en educación, salud mental y orientación vocacional entregan una guía completa para enfrentar estos días con calma, preparación y una adecuada organización personal.

Más allá de los contenidos, este proceso trae consigo un desafío complejo: gestionar el estrés y sostener el bienestar emocional en una etapa que suele ser altamente demandante.

Desde Santillana Chile recuerdan que estos días no se tratan de estudiar más, sino de estudiar mejor. “A esta altura, repasar en exceso hace más daño que bien”, explican. Por eso, recomiendan que quienes rindan hoy lleguen livianos, con repasos breves, respiración tranquila y, si es posible, un poco de recreación la noche anterior.

Llegar a tiempo y sin sobresaltos

Pero la principal recomendación es simple, y consiste en llegar descansado. Dormir al menos ocho horas la noche previa, tomar un desayuno ligero y llevar agua y colación son claves para mantener la concentración.

Aunque parecen instrucciones básicas, los especialistas insisten en que estos factores influyen directamente en la claridad mental durante la prueba. El exceso de cafeína, las comidas pesadas o el trasnoche anterior son enemigos silenciosos que pueden pasar factura justo cuando más se necesita foco.

Para muchos estudiantes, el estrés más intenso de este día no está dentro de la sala, sino en el trayecto. Por eso, las recomendaciones logísticas se vuelven esenciales: conocer previamente el local, revisar rutas alternativas, salir con tiempo y llevar la cédula, lápiz grafito Nº2 y goma preparados desde anoche. Un pequeño orden previo suele traducirse en una gran calma al llegar a la puerta de la sala.

El desafío emocional de la PAES

Durante los últimos meses, muchos estudiantes han experimentado trastornos del sueño, preocupaciones constantes, mayor irritabilidad o dificultades para concentrarse. El mero hecho de que se trate de un examen que puede influir en el futuro académico intensifica estas sensaciones.

“La anticipación suele ser lo más desgastante”, explica Claudia Figueroa, académica de la Universidad Andrés Bello. “Es común que los estudiantes pasen semanas con niveles altos de ansiedad, afectando su descanso y su rendimiento cognitivo. Por eso, es fundamental mantener hábitos de autocuidado antes y durante la PAES”.

Por eso, sugiere entrar a la sala con una estrategia mental clara, leer con atención, identificar exactamente qué pide cada pregunta y marcar aquellas que generan duda para volver a ellas después. Añade que el ejercicio físico —incluso una caminata corta— ayuda a regular la ansiedad y a mejorar la concentración.

La psicóloga Vanessa Gálvez Ávila, de la red Cognita Chile, explica que no se trata solo de un examen. “El fin de la enseñanza media es una transición vital”, señala.

“Los adolescentes enfrentan cambios profundos. Se despiden de relaciones que los acompañaron por años y sienten, por primera vez, el peso real de tomar decisiones sobre su futuro”, dice. Esto puede generar entusiasmo, pero también angustia, desorden en las rutinas, o incluso desesperanza en los casos más complejos.

Las últimas semanas del año estuvieron marcadas por licenciaturas, despedidas, celebraciones y, al mismo tiempo, una creciente sensación de incertidumbre. Gálvez invita a las familias a mantener conversaciones abiertas, validar lo que los estudiantes sienten y estar atentos a señales más profundas, como insomnio persistente, tristeza prolongada, irritabilidad, aislamiento o pensamientos negativos. Cuando aparecen, dice, es momento de pedir apoyo profesional.

Un proceso que no termina con la última prueba

Aunque la atención está puesta estos en la rendición de la PAES, el proceso continúa. Los resultados estarán disponibles el 5 de enero, día en que también comenzará el periodo oficial de postulación, que se extenderá hasta el 8 de enero a las 13:00 horas.

Para muchos, esa etapa resultará tan desafiante como la prueba misma. Elegir una carrera implica conjugar intereses, habilidades, expectativas familiares y proyecciones laborales. Por eso, expertos insisten en que no se trata solo de puntajes.

“La pregunta clave no es qué carrera ‘alcanza’ según el puntaje, sino qué vida quieren construir”, explica Gálvez. Revisar mallas curriculares, conversar con estudiantes y egresados, explorar campos laborales y mantener opciones abiertas son pasos esenciales para una elección informada, y no impulsada únicamente por la presión del momento.

El Simulador de Postulaciones del DEMRE, disponible hasta el 15 de diciembre, permite visualizar escenarios posibles y reducir parte de la incertidumbre.

Pero los expertos, elegir una carrera es elegir un proyecto de vida, no una cifra. Revisar mallas, conversar con estudiantes y egresados, considerar intereses reales y mantener varias opciones abiertas es parte de un proceso que requiere calma y honestidad personal.