La Facultad de Ciencias de la Universidad de Tarapacá (UTA) incorporará la carrera de Química y Farmacia a su oferta académica en Arica, con su primer ingreso previsto para el proceso de matrícula 2026. La propuesta surge frente a una necesidad sanitaria de la región de Arica y Parinacota que mantiene un déficit sostenido de profesionales Químicos Farmacéuticos, especialmente en la Atención Primaria de Salud y en farmacias comunitarias.

“En zonas extremas como Arica y Parinacota, la presencia de un Químico Farmacéutico marca una diferencia concreta en la calidad de vida de las personas. El uso seguro de medicamentos, el acompañamiento a pacientes crónicos y la educación sanitaria requieren profesionales con una formación sólida, comprometidos con el territorio y sus necesidades. Esta carrera responde a una brecha sanitaria evidente y a una responsabilidad de servicio público”, explicó la directora del Departamento de Química de la UTA, Dra. Carmen Gloria Seguel.

La carrera tendrá 40 cupos y ofrecerá una formación de cinco años en modalidad diurna y presencial, al término del cual las y los estudiantes obtendrán el grado de Licenciado(a) en Ciencias Farmacéuticas y el título profesional de Químico(a) Farmacéutico(a). Actualmente no existe un programa de estas características en Arica y Parinacota, lo que ha generado una dependencia de profesionales provenientes de otras regiones, especialmente en zonas rurales.

El plan de estudios combina una base científica y tecnológica orientada a la salud pública. Se propone desarrollar competencias en atención farmacéutica centrada en las personas, regulación sanitaria, formulación y análisis de medicamentos, control de calidad, investigación aplicada, educación para la salud y gestión de servicios farmacéuticos. Esta propuesta se alinea con los desafíos demográficos del país, marcados por el aumento de la polifarmacia, la expansión del sector veterinario y la demanda por servicios farmacéuticos especializados en geriatría y salud comunitaria.

La normativa sanitaria vigente también refuerza la pertinencia de esta oferta formativa. El Decreto Supremo N.º 466 del Ministerio de Salud exige la presencia de un Químico Farmacéutico como director técnico en todas las farmacias del país, lo que, junto con el crecimiento de las farmacias independientes que representan cerca del 46% del mercado nacional, incrementa la necesidad de profesionales altamente calificados.