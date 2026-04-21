ClicAM: PDG no cede, Codelco tensiona al Gobierno y Apple cambia de era

Sin humo blanco tras cita nocturna: Gobierno no logra amarrar al PDG y negociación queda abierta

La reunión telemática entre el Gobierno y la bancada del Partido de la Gente terminó sin acuerdo ni anuncios en torno a la ley miscelánea, dejando abierta una negociación clave para el Ejecutivo. Pese al hermetismo tras el encuentro, desde el entorno del PDG señalaron que el diálogo continúa y que podrían surgir definiciones en las próximas horas, manteniendo su rol de bisagra en la votación. El Gobierno necesita al menos 78 votos para avanzar y el PDG es clave para inclinar la balanza, pero la cita dejó al Ejecutivo en el mismo punto de incertidumbre, sin respaldo asegurado ni rechazo definitivo.

“Escuelas protegidas” queda en suspenso tras choque político por gratuidad

El proyecto “Escuelas protegidas” quedó en suspenso en el Congreso tras un fuerte choque político por su medida más controvertida: condicionar la gratuidad en educación superior a no tener condenas por hechos de violencia. La propuesta tensionó al oficialismo y la oposición, que la calificó de “antipobres” y advirtió posibles inconstitucionalidades. El debate escaló con acusaciones cruzadas sobre un “estallido delictual”, evidenciando un quiebre político que llevó al Ejecutivo a intentar ordenar su coalición en medio de votaciones inciertas. El proyecto llega así a una etapa crítica, con su aprobación abierta y alto costo político.

Tensión entre Pacheco y Quiroz marca junta de accionistas de Codelco

La junta de accionistas de Codelco estuvo marcada por un fuerte cruce entre el presidente del directorio, Máximo Pacheco, y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien cuestionó la falta de autocrítica en la gestión de la estatal. Pacheco defendió su administración, pero terminó reconociendo errores como voluntarismo, lentitud en decisiones y sobrecarga de proyectos. El episodio dejó en evidencia tensiones entre el Gobierno y la cuprífera, en un contexto de cuestionamientos por producción, deuda y sostenibilidad del negocio.

Economistas de oposición critican ley miscelánea y bloque posterga definición

Economistas vinculados a la oposición arremetieron contra la ley miscelánea del Gobierno, calificándola como una “reforma tributaria encubierta” con impacto fiscal negativo. A las críticas técnicas se sumó la decisión del bloque opositor de postergar su definición, buscando ordenar una posición común frente al proyecto. El episodio refuerza el escenario de alta incertidumbre legislativa y anticipa una tramitación compleja para la principal apuesta económica del Ejecutivo.

Estudiantes que agredieron a ministra Lincolao quedan libres con cautelares

El tribunal dejó en libertad a los tres estudiantes imputados por la agresión a la ministra Ximena Lincolao, imponiendo arraigo nacional y firma periódica. La decisión generó críticas desde el Gobierno, que había solicitado prisión preventiva. El caso reabre el debate sobre los límites entre protesta y violencia, así como la proporcionalidad de las medidas judiciales.

Gobierno descarta recortar franquicia Sence tras críticas empresariales

El ministro del Interior aseguró que no es intención del Gobierno reducir los recursos del Sence, luego de cuestionamientos del sector privado. La autoridad explicó que los cambios apuntan a mejorar la focalización sin afectar la capacitación laboral, en medio del debate por productividad y empleo.

Tim Cook dejará Apple en septiembre y será reemplazado por John Ternus

Apple anunció que Tim Cook dejará su cargo como CEO en septiembre, tras casi 15 años al mando. Será reemplazado por John Ternus, mientras Cook asumirá como presidente del directorio. El cambio marca una transición clave para la compañía en medio de desafíos tecnológicos y competencia en inteligencia artificial.

Cuba confirma conversaciones con EE.UU. en La Habana en medio de alta tensión

El gobierno de Cuba confirmó que sostuvo recientemente conversaciones de alto nivel con Estados Unidos en La Habana, en un contexto de fuertes tensiones entre ambos países. (emol.com) Las reuniones habrían abordado temas sensibles como reformas económicas y el impacto de sanciones.