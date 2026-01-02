La 3° mejor universidad de Chile está en el extremo norte según ranking THE Latinoamérica 2026

El prestigioso ranking de la revista británica Times Higher Education (THE) en su edición Latinoamérica 2026, posicionó a la Universidad de Tarapacá (UTA) como la tercera mejor universidad de Chile, superada únicamente por la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chile.

“El ranking Times Higher Education es uno de los más representativos y prestigiosos a nivel mundial. Por lo tanto, ser reconocidos como la 3° universidad del país es un logro mayor, sobre todo porque se destaca nuestra alta calidad académica en general y, muy especialmente, nuestro nivel superior en investigación, el que está en una altísima posición y que seguirá mejorando en los próximos años. Este resultado es la expresión de un sistema de direccionamiento estratégico desarrollado por décadas y que hemos impulsado con fuerza en los últimos años. Me siento, desde luego, muy orgulloso de mi universidad: la Universidad de Tarapacá, una universidad de verdad, que proyecta su quehacer desde el extremo norte de Chile”, destacó el rector de la UTA, Emilio Rodríguez.

El ranking THE evalúa universidades con un enfoque intensivo en la investigación. En su versión Latinoamérica 2026, se midió el desempeño de 223 universidades de 16 países, considerando cinco criterios principales: Calidad de Investigación, Docencia, Ambiente de Investigación, Proyección Internacional e Industria.

A nivel internacional, la casa de estudios también alcanzó puestos significativos, posicionándose en el 18° de Latinoamérica. A su vez, la UTA se encuentra 5° en el área de Calidad de Investigación y 8° en Ambiente de Investigación dentro de latinoamérica. El indicador de Ambiente de Investigación considera especialmente el volumen, la reputación y los recursos obtenidos por la institución a través de la investigación. En tanto, la Calidad de Investigación considera el índice de impacto de las citas y la influencia de la investigación.

Francisco Ganga, académico del Doctorado en Educación de la UTA y experto en Gobernanza de la Educación Superior, analizó el detalle de estos resultados: “La UTA muestra un ascenso muy fuerte en el ranking THE Latinoamérica, impulsado sobre todo por la mejora en citas/calidad de la investigación. Metodológicamente, este indicador mide el promedio de citas normalizado por campo y elimina sesgos de áreas muy citadas, de modo que el salto implica que la UTA empieza a producir un volumen importante de artículos que son tomados como referencia por la comunidad internacional, no solo dentro de nichos locales”.

“Cuando se observa el puesto 18° de la UTA, lo que se puede apreciar es la evidencia palpable de que una universidad regional, con recursos y masa crítica inferior a los que poseen las grandes instituciones de Latinoamérica, es capaz de tener un desempeño muy por encima de sus posibilidades aparentes. Para un territorio extremo como Arica y Parinacota, ‘calidad universitaria’ no puede reducirse exclusivamente a indicadores bibliométricos o de reputación global, también significa sostener investigación pertinente a los problemas de frontera, abrir oportunidades a estudiantes de primera generación y aportar capacidades técnicas a una región históricamente postergada” sostuvo el también doctor en Gestión Estratégica y Negocios Internacionales.

Desde esa perspectiva, Francisco Ganga concluyó que “la posición lograda por nuestra casa de estudios es un reconocimiento externo importante, pero la vara principal de calidad también sigue siendo la calidad en la docencia y el impacto social y territorial, un aspecto que el ranking captura solo de manera muy parcial y que, en cambio, sí es considerado con más amplitud en instrumentos como la acreditación que realiza la Comisión Nacional de Acreditación”.