Rectora de la Universidad Católica de Temuco es elegida vicepresidenta alterna del CRUCH

En el marco de la sesión plenaria del Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh), organizado por la UNAP y realizada en la histórica exoficina salitrera Humberstone, Región de Tarapacá, se realizó la elección de las autoridades que regirán el Consejo por los próximos dos años. Fue elegido como Vicepresidente Ejecutivo, el rector de la Universidad de Valparaíso, Osvaldo Corrales Jorquera; mientras, la rectora de la Universidad Católica de Temuco, Marcela Momberg Alarcón, fue elegida como vicepresidenta alterna del CRUCh, consolidando así el liderazgo de la UCT en uno de los principales espacios de gobernanza de la educación superior chilena y convirtiéndose en la primera mujer que ocupa este cargo.

La sesión tuvo el propósito de abordar los principales desafíos que enfrenta el sistema universitario nacional y avanzar en una agenda común orientada al fortalecimiento de una educación superior de calidad, inclusiva, pertinente y comprometida con el desarrollo de las regiones.

La elección de la rectora Momberg representa un reconocimiento a la trayectoria y al aporte que la Universidad Católica de Temuco ha desarrollado en materias de formación, investigación, vinculación con el medio y compromiso con el desarrollo del sur de Chile y las regiones. Al asumir esta nueva responsabilidad, la rectora Marcela Momberg destacó que el desafío trasciende el ámbito institucional y responde a la necesidad de seguir fortaleciendo el sistema universitario chileno desde una perspectiva colaborativa.

“Recibo esta elección con profunda gratitud y con un alto sentido de responsabilidad. Más allá del honor personal, representa un reconocimiento al trabajo que hemos desarrollado desde la Universidad Católica de Temuco y al aporte que realizan las rectoras, las comunidades universitarias y, especialmente, las universidades regionales al desarrollo del país. Asumo este desafío convencido de que los grandes retos de la educación superior solo pueden enfrentarse desde el diálogo, la colaboración y una visión compartida”, precisó la rectora Momberg.

La autoridad universitaria agregó que su compromiso es contribuir a que el consejo siga siendo “un espacio donde cada universidad, desde su identidad y vocación de servicio, aporte al fortalecimiento de una educación superior de calidad, pertinente e inclusiva, con una decidida mirada regional y orientada al bien común. Para ello, será fundamental ejercer un liderazgo que promueva la excelencia en la formación, la investigación y la vinculación con el medio, generando respuestas oportunas a las necesidades de nuestros territorios y del país”.

Respecto al escenario y contexto actual, la rectora precisó que exige fortalecer la cooperación entre las instituciones de educación superior para responder a los desafíos del país desde las distintas regiones, promoviendo políticas públicas que reconozcan el valor estratégico de las universidades regionales en la generación de conocimiento, innovación y movilidad social.

Comité Ejecutivo del CRUCH

El pleno también definió la conformación del Comité Ejecutivo del CRUCH para el próximo período, que quedó integrado por la rectora de la Universidad Tecnológica Metropolitana, Marisol Durán Santis, en su calidad de presidenta del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH); el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Juan Carlos de la Llera, presidente de la Red de Universidades Públicas no Estatales (G9); y el rector de la Universidad Católica del Maule, Claudio Rojas Miño, presidente de la Agrupación de Universidades Regionales (AUR).

Además, integrarán esta instancia el rector de la Universidad Arturo Prat, Alberto Martínez Quezada (CUECH); la rectora de la Universidad Católica del Norte, María Cecilia Hernández Vera (G9); y el rector de la Universidad Alberto Hurtado, Cristián del Campo Simonetti SJ, representante de las universidades incorporadas al CRUCH conforme a la Ley N° 21.091.

El Comité Ejecutivo tiene entre sus principales funciones dirigir el trabajo del Consejo entre las sesiones plenarias, coordinar la relación institucional con el Ministerio de Educación y otros organismos públicos, y supervisar el desarrollo de iniciativas y proyectos impulsados por el CRUCH.