Salón de Beijing 2026: la avanzada china que redefine el mercado automotor chileno

El Auto China 2026 consolidó un cambio estructural en la industria automotriz global. Con más de 1.500 vehículos exhibidos y cientos de estrenos, el salón dejó en evidencia que el liderazgo tecnológico y productivo se ha desplazado hacia China, no solo por volumen, sino por capacidad de innovación, velocidad de desarrollo y despliegue internacional.

En ese nuevo escenario, Chile emerge como un mercado estratégico para la expansión de estas marcas, en un contexto marcado por el alza sostenida de los combustibles, una transición energética en curso y un consumidor cada vez más abierto a nuevas tecnologías. Revisamos alguno de los modelos y tecnologías que se podrán ver pronto en Chile.

De la electrificación total a la lógica multienergía

Uno de los principales consensos que dejó el salón es que la transición hacia la electromovilidad no será lineal ni homogénea. En lugar de una migración total hacia vehículos eléctricos puros, la industria avanza hacia una estrategia multienergía, donde conviven distintas soluciones según el uso, la infraestructura disponible y el perfil del usuario.

En este marco, fabricantes como Geely Auto presentaron desarrollos que combinan electrificación con eficiencia térmica avanzada. La introducción de sistemas híbridos de alto rendimiento —capaces de operar en modo eléctrico en entornos urbanos y optimizar el consumo en carretera— responde directamente a mercados como el chileno, donde la infraestructura de carga aún es incipiente fuera de las grandes ciudades.

El debut del concepto Galaxy Light de segunda generación refleja esta evolución: un prototipo que no solo apuesta por el diseño, sino también por integrar tecnología ambiental en el habitáculo y sistemas inteligentes de interacción. Pero más relevante aún fue la introducción de su arquitectura todoterreno NEV, pensada para vehículos electrificados capaces de enfrentar condiciones extremas, con más de 1.000 hp y басқарados por inteligencia artificial.

A esto se suma el desarrollo de nuevas arquitecturas eléctricas y todoterreno, que integran inteligencia artificial para gestionar la distribución de energía y adaptar la conducción a distintas condiciones, ampliando el alcance de la electrificación hacia segmentos tradicionalmente dominados por motores de combustión.

Tecnología aplicada al uso real

Uno de los actores más relevantes del salón fue Great Wall Motors, que presentó una estrategia centrada en tecnología funcional y adaptable a mercados globales.

Su principal novedad fue la plataforma ONE S, una arquitectura flexible capaz de integrar motorizaciones eléctricas, híbridas y de combustión, incorporando inteligencia artificial para optimizar el rendimiento según los hábitos del conductor.

A esto se suma la evolución del sistema híbrido de tracción total Hi4, que permite mejorar eficiencia y desempeño en distintos terrenos, un punto clave para geografías como la chilena.

En términos de producto, GWM presentó:

El WEY V9X , SUV híbrido premium de gran tamaño

, SUV híbrido premium de gran tamaño El TANK 700 , orientado al off-road electrificado de alto desempeño

, orientado al off-road electrificado de alto desempeño La pickup P300 Hi4-T , que electrifica el segmento de camionetas

, que electrifica el segmento de camionetas Y el ORA 5, modelo eléctrico que llegará a Chile en 2026

Además, la marca sorprendió con el desarrollo de un motor V8 4.0 turbo, demostrando que la electrificación convivirá con motores tradicionales en segmentos de alta exigencia.

Este enfoque posiciona a GWM como uno de los actores mejor adaptados a mercados como Chile, donde conviven uso urbano, viajes largos y conducción en terrenos complejos.

Del vehículo al ecosistema digital

Más allá del tipo de motorización, el verdadero cambio está en la naturaleza del producto. El automóvil evoluciona desde una máquina mecánica hacia una plataforma tecnológica integrada.

En Beijing, múltiples marcas avanzaron en cabinas inteligentes con interacción por voz y personalización en tiempo real, sistemas de asistencia a la conducción de nueva generación (ADAS) y en integración total con dispositivos móviles y ecosistemas digitales.

La presencia de MG Motor reafirmó su estrategia global de hacer accesible la movilidad eléctrica, profundizando su apuesta por la conectividad y la conducción asistida, incorporando soluciones de inteligencia artificial capaces de anticipar escenarios de manejo y optimizar la seguridad.

El nuevo MG4 2026 incorpora mejoras en confort, conectividad y asistencia a la conducción, manteniéndose como uno de los referentes en el segmento de hatchbacks eléctricos. A esto se suma el desarrollo del MG 07, que integra conducción autónoma avanzada gracias a su alianza con Momenta.

Este enfoque redefine la experiencia del usuario, transformando el vehículo en un dispositivo conectado que aprende de los hábitos de conducción y se adapta a ellos. Además, anticipa una evolución relevante en Chile, donde los sistemas ADAS y la conducción asistida comienzan a ganar protagonismo.

El puente entre tecnología y precio

Si hay una marca que aterriza directamente en la realidad chilena es Omoda|Jaecoo. Su ofensiva en Beijing estuvo claramente enfocada en democratizar la tecnología.

El anuncio más relevante fue el Omoda C4, un SUV que llegará a Chile a fines de 2026 con un precio proyectado en torno a los $10 millones, posicionándose como una de las puertas de entrada más accesibles a la electrificación y a los sistemas híbridos avanzados.

El modelo no solo destaca por su diseño futurista, sino por incorporar un “AI Cabin”, un ecosistema que transforma el auto en un asistente digital capaz de interactuar con el conductor, optimizar rutas y gestionar energía en tiempo real.

En paralelo, la marca reforzó su estrategia con nuevos modelos como el Omoda C2, Jaecoo 3 y Jaecoo 9, ampliando su cobertura desde SUV compactos hasta propuestas familiares de mayor tamaño.

Nuevos actores y reforzamiento de presencia en Chile

Una de las novedades fue el debut global de Lepas nueva marca del grupo Chery, que confirmó su llegada a Chile en el segundo semestre de 2026.

Su propuesta se basa en una plataforma multienergía (LEX), que permite ofrecer versiones eléctricas, híbridas enchufables y a combustión en un mismo modelo. Entre los destacados están el L6 EV, L4 EV y L6 PHEV, todos con fuerte énfasis en diseño, conectividad y asistentes de conducción.

Su estrategia —al igual que la de otros fabricantes— apunta a ofrecer distintas alternativas de motorización sobre una misma base, permitiendo adaptarse a distintos escenarios de uso sin obligar al consumidor a optar por una única tecnología.

En paralelo, conglomerados como BAIC Group reforzaron su presencia con una gama que abarca desde SUV electrificados hasta pickups orientadas al uso mixto, anticipando su arribo al mercado chileno con nuevos productos en segmentos clave.

El grupo BAIC mostró una de las propuestas más completas del salón, combinando lujo, electrificación y capacidades todoterreno.

Modelos como el BJ81 y el BJ40 EREV reflejan una tendencia creciente: el off-road electrificado. Este último, con más de 1.200 km de autonomía combinada, mezcla motor eléctrico y combustión para ofrecer desempeño extremo sin sacrificar eficiencia.

Además, la marca confirmó la llegada de una nueva pickup a Chile, reforzando un segmento clave en el mercado local.

Una tendencia clara: multienergía y experiencia digital

El creciente interés de las marcas por Chile no es casual. El país reúne condiciones que lo convierten en un laboratorio natural para la transición energética. Más allá de los modelos específicos, el Salón de Beijing 2026 dejó tres conclusiones clave para el mercado chileno:

Multienergía como norma : eléctricos, híbridos y motores tradicionales coexistirán por varios años.

: eléctricos, híbridos y motores tradicionales coexistirán por varios años. IA integrada : los vehículos evolucionan hacia plataformas digitales que aprenden del usuario.

: los vehículos evolucionan hacia plataformas digitales que aprenden del usuario. Mayor acceso: la tecnología deja de ser exclusiva y comienza a masificarse en segmentos más asequibles.

En un contexto donde el precio de los combustibles sigue presionando el bolsillo y la electromovilidad avanza de forma gradual, lo que hoy se exhibe en Beijing no es una promesa lejana, sino el anticipo directo de lo que los chilenos podrán manejar en el corto plazo, en un momento de madurez del mercado que permite su adopción progresiva.

Para Chile, este proceso implica una ampliación sin precedentes en la oferta, una mayor competencia en precios y una aceleración en la adopción de tecnologías que, hasta hace poco, parecían lejanas.