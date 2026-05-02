Poduje enfría choque con Quiroz y afirma que los recortes en Vivienda los definirá su ministerio

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, salió a cerrar la polémica abierta con el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, y aseguró que los recortes presupuestarios en su cartera no seguirán de manera automática las recomendaciones emanadas desde esa repartición. Desde Punta Arenas, donde desarrollaba una agenda centrada en el déficit habitacional en Magallanes, el secretario de Estado dijo que el ajuste se concretará, pero que será definido por el propio ministerio.

Según informó Radio Bío Bío, antes de reunirse con el senador Karim Bianchi y con vecinos de la población Silva Henríquez, Poduje puso paños fríos al conflicto, aunque reafirmó su posición. “Vamos a hacer los recortes, pero lo vamos a definir nosotros”, señaló, marcando distancia de la fórmula sugerida desde Hacienda tras la recomendación de descontinuar programas en distintas carteras.

El ministro explicó que una de las vías para alcanzar ese ajuste será quitar créditos de enlace a constructoras que ejecutan obras estatales y que presenten peor desempeño. Con esos recursos, sostuvo, su cartera espera llegar a la meta de recorte. En esa misma línea, deslizó que parte de la controversia pudo haber respondido a una mala interpretación de sus palabras previas.

Las declaraciones de Poduje se producen luego de la controversia generada por los planteamientos de Quiroz sobre la necesidad de descontinuar algunos programas en distintas áreas del Estado, episodio que abrió un nuevo flanco dentro del gabinete. Aunque el ministro de Vivienda evitó profundizar en el conflicto, su respuesta dejó establecido que el ajuste en su sector no será definido exclusivamente desde Hacienda.

En paralelo, Poduje mantuvo su agenda en Magallanes con reuniones y visitas vinculadas a proyectos habitacionales. Tras esa etapa, quedó previsto su traslado a la Región del Biobío para continuar con actividades en terreno.