El desafío urgente de la obesidad infantil

Los resultados del Mapa Nutricional 2025 vuelven evidenciar una tendencia preocupante sobre la salud de los niños en Chile. Según datos de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), un 51,7% de los estudiantes evaluados presenta malnutrición por exceso, mientras que la obesidad y la obesidad severa continúan aumentando en los últimos años.

Estas cifras reflejan un fenómeno de alta complejidad, con implicancias relevantes a corto y largo plazo. Especialistas advierten que la obesidad en la infancia puede tener consecuencias graves en el tiempo, asociándose a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas desde edades tempranas, puesto que aumenta hasta cinco veces el riesgo de infartos y eleva significativamente el riesgo de desarrollar diabetes desde la adolescencia. Además, un niño con obesidad presenta una mayor probabilidad de convertirse en un adulto con la misma condición.

En este contexto, la promoción de actividad física desde temprana edad no es solo una recomendación, sino una necesidad. El desarrollo de hábitos activos desde la infancia permite construir conductas que se mantienen a lo largo de la vida y que impactan directamente en la salud física y mental.

Abordar este desafío requiere una mirada de largo plazo, que combine la actividad física con educación alimentaria y la presencia de profesionales de nutrición en los establecimientos educacionales, fortaleciendo así las estrategias de prevención, convirtiendo la vida activa en una verdadera inversión en la salud del país y calidad de vida en el futuro.