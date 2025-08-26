Enfermedades cardiovasculares en Chile: la primera causa de muerte que exige mayor prevención

Pese a los avances en tratamientos y campañas de concientización, las enfermedades cardiovasculares continúan siendo el principal motivo de muerte en Chile. En 2022, más de 31 mil personas fallecieron por patologías del sistema circulatorio, lo que representa alrededor del 24,3 % de los decesos anuales, según cifras del Ministerio de Salud. Proyecciones más recientes sitúan esta carga en torno al 30% de las defunciones en 2023, de acuerdo a lo publicado por la Universidad Central en 2024, mientras que análisis epidemiológicos confirman que estas enfermedades representan en promedio el 27% de las muertes anuales, según el estudio publicado este año por la Revista Confluencia.

En el mismo sentido, la hipertensión arterial, conocida como el “asesino silencioso”, puede pasar inadvertida hasta que ocurre un evento grave como un infarto o accidente cerebrovascular. En Chile, el 36% de la población adulta padece hipertensión, pero solo el 34% de quienes han sido diagnosticados mantiene la enfermedad debidamente controlada, de acuerdo con el informe de la Organización Mundial de la Salud, 2023.

Entre otras de las patologías más frecuentes se encuentran también la cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca, la arritmia y el colesterol alto. A esto se suman factores de riesgo clave, como el tabaquismo, la mala alimentación, el sedentarismo y los altos niveles de estrés, que configuran un cuadro que hace cada vez más urgente la prevención y el control médico regular.

Una amenaza cada vez más joven

La doctora Mariela Arjona, cardióloga de RedSalud La Serena, advierte que cada vez más personas jóvenes sufren infartos o accidentes cerebrovasculares. “Hace 20 años, esto se asociaba a los 60 años; hoy se observan casos desde los 40 e incluso 35 años”, asegura.

Las cifras oficiales respaldan la alerta sobre el riesgo cardiovascular: en Chile, el 42% de los adultos mayores de 20 años son obesos, el porcentaje más alto de América del Sur, y se proyecta que en cinco años 14 millones de adultos vivirán con esta enfermedad, según informe de la Federación Mundial de la Obesidad, 2025.

En la población infantil, las cifras también son preocupantes para nuestro país: de acuerdo con la información de la misma federación, en 2022, un 20% de los menores de 19 años presentaba obesidad, especialmente en entornos urbanos, lo que refleja un patrón que podría continuar en la adultez.

El “combo” de sobrepeso, resistencia a la insulina, hipertensión arterial y colesterol alto está directamente relacionado, en la mayoría de los casos, con hábitos no saludables como la mala alimentación, el sedentarismo, el tabaquismo y los altos niveles de estrés. “Es frecuente escuchar en la consulta ‘mis problemas son hereditarios’, cuando en realidad nuestro estilo de vida es un gran factor de riesgo para desarrollar estas enfermedades”, enfatiza la doctora Arjona.

La prevención como la mejor medicina

Para la cardióloga, la clave está en el control médico anual, aún en ausencia de síntomas, para:

● Evaluar posibles síntomas y antecedentes familiares cardiovasculares.

● Medir la presión arterial, además de realizar el examen clínico.

● Solicitar exámenes de laboratorio y procedimientos, como un electrocardiograma o un holter de presión, en caso de sospecha de hipertensión.

“Todas estas enfermedades son en su mayoría silenciosas, por lo que es necesario hacerse controles antes que aparezcan los síntomas”, insiste la especialista.

A esto se suma el autocuidado diario

● Alimentación o dieta mediterránea está entre las más recomendadas (Priorizar el consumo de pescados, aceite de oliva, frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, frutos secos e ingesta moderada de vino. Considerar siempre preparaciones y productos frescos, mínimamente procesados).

● Ejercicio de tipo aeróbico como caminar o andar en bicicleta (al menos 150 minutos a la semana). A esto se puede agregar los ejercicios de fuerza, una o dos veces por semana.

● No fumar ni abusar del alcohol.

● Atender el estrés o estados de ansiedad con los profesionales del área de la salud mental.

“Al final, todo se trata de tomar conciencia de lo que es bueno para nuestro cuerpo y poner nuestra salud y autocuidado como una verdadera prioridad”, reflexiona la doctora Arjona.

El desafío es claro: enfrentar esta pandemia silenciosa desde la prevención, porque cuidar el corazón es cuidar la vida.