Ola de calor al cierre del año: la zona central se acerca a 40° y alertan por salud humana y animal

Una nueva ola de calor en la zona central del país marcará el cierre de diciembre con máximas que podrían bordear los 40. Según las proyecciones de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se emitió una alerta roja entre Coquimbo y Biobío hasta el miércoles, con peak de 39°C en siete regiones.

El calor extremo, advierten especialistas, dejó de ser una incomodidad estacional: puede desencadenar deshidratación, agotamiento, golpes de calor, trastornos del sueño, baja de concentración y estrés térmico, afectando con mayor fuerza a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

“Un golpe de calor es una condición médica grave que ocurre cuando el cuerpo no puede regular su temperatura interna. Es importante reconocer los signos de alerta y actuar rápidamente para evitar complicaciones”, explica Leonardo Ristori, jefe de Urgencias de Indisa.

Los signos a vigilar incluyen piel caliente y seca, confusión o desorientación, mareos, desmayos, dolor de cabeza intenso, náuseas, vómitos, calambres musculares, pulso rápido y fuerte, respiración rápida y superficial y falta de sudoración.

El impacto también alcanza a perros y gatos, que no transpiran como los humanos y dependen casi por completo del entorno para regular su temperatura. “Un ambiente mal climatizado puede generarles jadeo excesivo, decaimiento e incluso golpes de calor. Mantener una temperatura estable en el hogar no es solo un tema de confort, también es de bienestar animal”, explica Manuel Eyzaguirre, gerente general de Kaltemp.

Climatización: cuidado familiar y bienestar animal

La falta de aislación térmica y la exposición al sol directo en las viviendas amplifican el problema. “Hoy existen tecnologías que permiten climatizar los espacios de forma más eficiente, silenciosa y amigable con la salud, regulando el ambiente sin generar choques térmicos. Esto es clave para pasar las olas de calor de forma segura”, agrega Eyzaguirre. Asimismo, subraya la necesidad de anticiparse. “La planificación es clave. Revisar con anticipación los sistemas de climatización permite enfrentar estas temperaturas con tranquilidad y evitar soluciones de último minuto”, concluye.

Protección solar y radiación UV

El calor no es el único riesgo. La radiación UV eleva la probabilidad de quemaduras, envejecimiento prematuro y cáncer de piel durante exposiciones prolongadas. El factor de protección solar (FPS) indica cuánto más puede tolerar la piel sin quemarse en comparación con no usar protección; por ejemplo, si el eritema aparece a los 10 minutos, con FPS 30 se tolerarían 300. Por otro lado, Claudia Moreno, dermatóloga de Clínica Indisa, enfatiza que “un FPS alto no significa que podemos exponernos al sol por tiempo ilimitado. Lo ideal es volver a aplicar el protector cada 3 horas y utilizar otros métodos de protección como sombreros y gafas de sol, y preferir la sombra en horarios de alta intensidad solar (entre 11:00 y 16:00 horas)”.

Recomendaciones clave de expertos

Moreno aconseja aplicar protector solar 30 minutos antes de exponerse, cubrir zonas como cuello, orejas, escote, cuero cabelludo, dorso de manos y empeines, y reaplicar cada 2 horas, especialmente tras nadar o sudar.

Preparar el hogar con espacios frescos, ventilación adecuada, hidratación constante y protección UV —incluyendo a las mascotas— se consolida como una medida esencial para un verano que ya forma parte de la nueva normalidad climática del país.