Año Nuevo en Chile: globos de los deseos son ilegales y elevan riesgo “gravísimo” de incendios

Entre los rituales que acompañan la llegada del Año Nuevo, los globos de los deseos han ido ganando popularidad en Chile, transformándose en un gesto simbólico para pedir anhelos al cielo. Sin embargo, su uso representa un riesgo crítico para la seguridad de las personas y el entorno, especialmente en un país que enfrenta condiciones climáticas propicias para incendios en esta época del año.

Tanto su comercialización como su utilización están prohibidas en el territorio nacional. Ante el aumento de esta práctica, autoridades reforzaron el llamado a no emplearlos en las celebraciones, advirtiendo que el peligro se multiplica bajo las actuales condiciones meteorológicas que afectan a la zona central y otras regiones del país.

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, fue categórico en su advertencia durante un punto de prensa junto a Conaf, Conaf y Senapred. “Desgraciadamente hay personas que en año nuevo intentan utilizar estos elementos que se llaman globos de los deseos. Estos son una fuente gravísima de riesgo para la población. Pueden generar incendios forestales y estructurales”, explicó.

Durán explicó además que el riesgo no solo se concentra en zonas naturales, sino también en áreas urbanas vulnerable. “Los incendios estructurales son los que se producen al interior de los barrios. Y hay que recordar que en la Región Metropolitana tenemos campamentos donde las condiciones eléctricas, de hacinamiento, el tipo de material de las viviendas, constituyen una fuente importante de riesgo. Razón por la cual la utilización de estos elementos puede generar graves incendios, generando una afectación para la vida humana”.

Los globos de los deseos, o también llamados farolillos o luces flotantes, son estructuras livianas de papel o material ligero que se elevan por el aire gracias al calor generado por una vela o mecha encendida en su base. Funcionan de manera similar a un globo aerostático, pero sin control de dirección: su rumbo es impredecible y pueden caer en cualquier lugar, desde zonas forestales hasta barrios, techumbres o campamentos, desatando incendios de rápida propagación.

El delegado subrayó que la responsabilidad también recae en la cadena de venta, reforzando el llamado a “no comercializar estos globos de los deseos, porque son una fuente grave de riesgo, especialmente atendiendo las condiciones meteorológicas que enfrentamos“.

Pirotecnia: delito y bajo impacto en eventos certificados

En el mismo contexto preventivo, Durán recordó que la pirotecnia está prohibida en Chile y que su uso no es parte de tradiciones inofensivas: “es bien importante recordar a la población que los fuegos artificiales, la pirotecnia está expresamente prohibida en nuestro país. Por lo tanto, su comercialización y su uso constituyen un delito”.

Sobre el espectáculo oficial de la Torre Entel, Entel, el delegado presidencial precisó que cumple con estándares de seguridad y sostenibilidad, marcando una diferencia con el uso clandestino, destacando que “están debidamente certificados”. Asimismo, resaltó que “se trata de fuegos artificiales de muy bajo impacto, tanto desde el punto de vista del ruido como de luminosidad. Adicionalmente considera un componente de drones, por lo que busca minimizar su impacto respecto de los que se hacen habitualmente, incluyendo el impacto en mascotas, de manera que no hay riesgos en su utilización”.