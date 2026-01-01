Resaca en fiestas de fin de año: nutricionista entrega claves para prevenirla y aliviar sus síntomas

Las celebraciones y reuniones de Navidad y Año Nuevo suelen acompañarse con el consumo de alcohol, pero para muchos los efectos de una resaca pueden arruinar incluso el mejor panorama. ¿Cómo evitarlo? Preparar el cuerpo y saber cómo recuperarse después puede hacer la diferencia.

El consumo excesivo de alcohol puede desencadenar una resaca debido al acetaldehído, un compuesto tóxico generado durante la metabolización del alcohol por la enzima alcohol-deshidrogenasa (ADH). Entre los efectos más comunes en el organismo se encuentran los trastornos gastrointestinales, como náuseas y vómitos; la deshidratación, provocada por el efecto diurético del alcohol; y desequilibrios en los niveles de electrolitos, lo que puede generar dolor de cabeza, fatiga e irritabilidad.

En tanto, la académica de la Escuela de Nutrición y Dietética de la U. Andrés Bello, Claudia Rojas explica qué alimentos y líquidos pueden contribuir a minimizar los síntomas de la resaca y a recuperarse más rápido.

Antes de beber: lo que sí y lo que no

Comer antes de ingerir alcohol podría ser la medida más eficaz para evitar una absorción rápida. “Lo ideal es optar por frutas y verduras ricas en agua, como tomate, apio, pepino, pimientos o sandía”, indica Rojas.

Asimismo, para quienes prefieren comidas más contundentes, sugiere hummus, sándwiches de pan integral con proteína (como salmón o huevo) o licuados de hojas verdes. “Estos alimentos suelen digerirse de manera más lenta y favorecen la hidratación”, complementa.

Por el contrario, la nutricionista llama a evitar lo que más se pueda el consumo excesivo de sal y cafeína, ya que potencian la deshidratación provocada por el alcohol. “Un café pequeño puede ser útil, pero acompañado de abundante agua para no agravar la deshidratación”, aconseja.

Mantenerse hidratado, durante y después

El alcohol es diurético, lo que significa que el cuerpo pierde más agua de lo absorbe, generando deshidratación, fatiga y dolores de cabeza. Por lo tanto, Rojas señala que “beber agua entre cada copa o trago puede prevenir en gran medida una resaca severa”.

Además del agua, Rojas recomienda otras opciones efectivas:

Agua de coco, por su alto contenido de electrolitos como sodio y potasio.

Té verde, que puede reducir la concentración de alcohol en sangre.

Jugos naturales como limonada, naranjada o zumos de berries endulzados con miel.

Batidos de hojas verdes con jengibre o jugo de tomate con albahaca fresca.

Alimentos para reponerse al día siguiente

La mañana siguiente requiere alimentos que repongan electrolitos, vitaminas y energía. La académica sugiere:

Plátanos y sandía, ideales para recuperar potasio y aumentar el flujo sanguíneo.

Naranjas, ricas en vitamina C para acelerar la metabolización del alcohol.

Huevos con pan integral: aportan cisteína, un aminoácido clave para eliminar toxinas.

Avena o porridge, que estabilizan el azúcar en sangre y combaten la fatiga.

Palta y frutos secos, para reponer electrolitos y reducir la inflamación celular.

Espárragos: Es un alimento no muy conocido para curar la resaca, sus enzimas actúan con eficacia en descomponer el alcohol y también protegen las células hepáticas del daño.

Al almuerzo, la docente indica que un plato balanceado es fundamental: “Proteínas como vacuno magro, pollo, salmón o tofu, acompañados de papas, camote o espárragos, ayudarán a reponer vitaminas B y acelerar la descomposición del alcohol”.

Según Rojas, cuando se consume alcohol en exceso el organismo puede tardar hasta 19 horas en eliminarlo completamente después de la última toma, “Factores como la edad, el peso, el sexo y la cantidad y calidad de alimentos que se comen pueden afectar la rapidez con que el cuerpo puede metabolizar el alcohol, pero también influye el tipo de bebida ingerida, la cantidad consumida y el grado de alcohol de lo bebido”.

Además, de los alimentos señalados, recomienda un clásico de clásicos para la resaca: La sopa de ave con fideos o consomé de huevo. “Este tipo de preparaciones rehidratan, reponen minerales y aportan cisteína, una aliada clave para combatir la resaca”, asegura la especialista.

“Finalmente, comprender los efectos que el alcohol tiene en el cuerpo nos puede ayudar a la prudencia en los festejos de fin de año. Lo importante es disfrutar con moderación para que las tan esperadas celebraciones no afecten nuestra salud y bienestar psicológico”, concluye.