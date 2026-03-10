Cortisol alto: señales de alerta, qué exámenes lo detectan y cómo evitar sus efectos en la salud

Aunque popularmente se asocia al cortisol con el estrés y sus consecuencias negativas, la ciencia muestra una realidad mucho más compleja. Esta hormona cumple funciones esenciales para la vida diaria y solo su exceso sostenido puede generar efectos perjudiciales. Así lo explica la académica Alejandra Ponce, de Tecnología Médica de la Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar, quien aclara mitos y entrega recomendaciones basadas en evidencia.

“El cortisol no es un enemigo; al contrario, desempeña roles fundamentales en el metabolismo, el sueño y la regulación de la presión arterial”, señala. Por ejemplo, promueve la disponibilidad de glucosa en sangre cuando el cuerpo necesita energía inmediata. “En situaciones de estrés, nuestro organismo requiere combustible y el cortisol permite obtenerlo a partir de grasas y aminoácidos”, explica la experta.

Otro punto clave es su participación en el ciclo sueño-vigilia. “El peak matinal de cortisol es lo que nos permite estar alertas cuando despertamos, y sus niveles bajan durante el día hasta alcanzar su punto más bajo al dormir”, añade Ponce. También contribuye a la vasoconstricción, ayudando a mantener una presión arterial adecuada.

El problema aparece cuando sus niveles se elevan de forma permanente. “Cuando el cortisol está crónicamente alto, sí produce efectos nocivos en distintas células y sistemas del cuerpo”, advierte la académica. Esto incluye un impacto directo en el metabolismo, favoreciendo el aumento de grasa abdominal. “Las personas con cortisol persistentemente elevado tienden a buscar alimentos calóricos porque su cuerpo pide más energía. Esa ingesta extra se almacena principalmente en el tejido adiposo de la zona abdominal”, explica.

Exámenes y qué lo aumenta

Para detectar niveles alterados de esta hormona existen múltiples métodos de laboratorio. Los más comunes utilizan muestras de sangre, orina de 24 horas o saliva. “Hoy contamos con técnicas altamente sensibles, como la quimioluminiscencia, donde la intensidad de la luz emitida permite cuantificar cuánto cortisol hay en la muestra”, detalla. La académica de la UNAB, agrega, que también se utilizan métodos inmunoenzimáticos como el ELISA indirecto, además de tecnologías avanzadas como cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas.

Si bien el estrés es el principal detonante del cortisol alto, no es el único. “Hábitos deficientes de sueño, mala alimentación, sedentarismo e incluso enfermedades como depresión o diabetes pueden alterar esta hormona”, comenta la académica. Por eso, recomienda incorporar estrategias que permitan manejar las situaciones que generan tensión, especialmente en jóvenes. “Cada vez vemos más estudiantes que experimentan altos niveles de ansiedad en periodo de evaluaciones”, advierte.

Respecto de los suplementos naturales, la evidencia muestra que algunos pueden contribuir, aunque no reemplazan hábitos saludables. “El omega 3 tiene respaldo científico por su capacidad de reducir la inflamación y el estrés oxidativo, lo que ayuda a disminuir el estrés”, indica. La vitamina C también destaca por su efecto neuroprotector y su acción antioxidante.

Finalmente, Ponce recuerda que regular el cortisol no significa eliminarlo. “La meta no es suprimir esta hormona, sino mantenerla en rangos saludables. El cortisol es vital para vivir; lo peligroso es tenerlo constantemente elevado”, concluye.

Mantener el equilibrio hormonal

Los especialistas coinciden en que la clave no está en eliminar el cortisol, sino en mantenerlo dentro de rangos saludables. Esta hormona cumple funciones esenciales para el organismo, por lo que su presencia es necesaria para regular procesos como el metabolismo, el nivel de energía durante el día, el ciclo sueño-vigilia y la presión arterial. El problema aparece cuando el cuerpo permanece durante largos periodos en estado de alerta, lo que provoca que el cortisol se mantenga elevado y termine generando efectos negativos en distintos sistemas del organismo.

Por ello, adoptar hábitos de vida saludables es una de las estrategias más efectivas para regular esta hormona. Dormir las horas necesarias, mantener horarios de descanso regulares, realizar actividad física de manera constante y llevar una alimentación equilibrada ayudan a que el organismo recupere su balance natural. A esto se suman prácticas para manejar el estrés, como la meditación, la respiración consciente o actividades recreativas, que contribuyen a disminuir la tensión acumulada y prevenir que el cortisol permanezca elevado de forma crónica, protegiendo así la salud a largo plazo.