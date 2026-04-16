Hallazgo revela el origen único de agresivo cáncer pulmonar y abre nuevas vías de tratamiento

El cáncer de pulmón de células pequeñas combinado (cSCLC) ha sido, hasta ahora, uno de los más complejos de abordar. Su particularidad radica en que reúne distintos tipos de células cancerosas en un mismo tumor, lo que dificulta su diagnóstico y tratamiento, al no encajar del todo en ninguna categoría conocida.

Sin embargo, una nueva investigación logró desentrañar parte de ese misterio: todas esas células, pese a su diversidad, comparten un origen común. Es decir, el tumor no sería una mezcla de distintos cánceres, sino el resultado de una sola célula inicial capaz de transformarse y diversificarse con el tiempo.

Este hallazgo, publicado en Cells Reports Medicine, redefine la forma en que se entiende este tipo de cáncer y abre la puerta a estrategias terapéuticas más dirigidas.

La transformación celular: un proceso en evolución

Para llegar a estas conclusiones, el equipo, integrado por científicos del Hospital Huadong y los Institutos de Ciencias Biomédicas de la Universidad Fudan en China, el Instituto Karolinska en Suecia y el Instituto de Biología de Sistemas de Seattle, en Estados Unidos, analizó 19 tumores de pacientes que no habían recibido tratamiento previo.

Mediante herramientas avanzadas como la secuenciación del exoma, la transcriptómica espacial y el análisis de ARN de núcleo único, los investigadores pudieron seguir el comportamiento de las células dentro del tumor.

Uno de los descubrimientos clave fue que las células no cambian de forma abrupta entre un tipo y otro. En cambio, atraviesan estados intermedios, en los que combinan características de distintas células. Este proceso explica la heterogeneidad del tumor y su capacidad de adaptación.

El estudio también detectó mutaciones en los genes TP53 y RB1 en todas las regiones analizadas, lo que refuerza la hipótesis de un origen único. A partir de esa célula inicial, el tumor evoluciona hacia distintas formas, incluso pasando por etapas similares a otros tipos de cáncer pulmonar como LUAD o LUSC, antes de adquirir rasgos propios del SCLC.

Nuevas herramientas para detectar y tratar

A partir de estos avances, los investigadores desarrollaron una prueba denominada cSCLC Detector, capaz de identificar este tipo de cáncer incluso en muestras muy pequeñas de tejido o en sangre. Esto permitiría detectar casos que hoy pasan desapercibidos cuando solo se analiza una parte del tumor.

El estudio también reveló que el entorno tumoral juega un rol clave. Las células del sistema inmune y los fibroblastos, responsables del tejido conectivo, no se distribuyen al azar, sino que se agrupan en zonas específicas, lo que podría influir en la respuesta a los tratamientos.

Comprender esta organización abre nuevas posibilidades para diseñar terapias que ataquen puntos débiles específicos del tumor desde sus primeras etapas.

Lo que aún queda por investigar

Pese a los avances, el estudio presenta limitaciones. Las muestras fueron analizadas en un único momento, por lo que no fue posible observar cómo evoluciona el tumor a lo largo del tiempo.

En ese sentido, los investigadores plantean la necesidad de estudios longitudinales que permitan identificar biomarcadores capaces de anticipar el curso de la enfermedad.

En sus conclusiones, el equipo señaló que “estos hallazgos iluminan la evolución y heterogeneidad del cSCLC”, y subrayó la importancia de incorporar análisis moleculares y espaciales en la práctica clínica para mejorar tanto el diagnóstico como la selección de tratamientos personalizados.

Síntomas y prevención: claves para la detección temprana

Entre los síntomas más frecuentes de este tipo de cáncer se encuentran la tos persistente, la dificultad para respirar, el dolor en el pecho y la pérdida de peso sin causa aparente. También pueden presentarse fatiga, tos con sangre y una sensación general de debilidad.

En cuanto a la prevención, la principal recomendación sigue siendo evitar el consumo de tabaco y la exposición al humo de cigarrillo. Asimismo, reducir el contacto con sustancias tóxicas y realizar controles médicos periódicos puede contribuir a disminuir el riesgo de desarrollar la enfermedad.