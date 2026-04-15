Senadora Camila Flores rompe el silencio y niega fraude al Fisco en investigación de Fiscalía

La senadora Camila Flores (RN) abordó por primera vez públicamente la investigación que la involucra por un eventual fraude al Fisco y negó de manera categórica haber cometido irregularidades. La parlamentaria sostuvo que no existe delito ni falta, y acusó que detrás del caso hay una “intencionalidad específica” orientada a dañar su imagen.

La indagatoria es encabezada por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Regional de Valparaíso y apunta a la comisión de delitos de fraude al Fisco reiterado. Los hechos investigados se remontan al período en que Flores ejercía como diputada, etapa en la que se le acusa de haberse apropiado de parte del sueldo de sus trabajadores.

Frente a esos antecedentes, la senadora aseguró que tanto ella como su equipo están convencidos de su inocencia y afirmó que no será intimidada por la denuncia. En esa línea, insistió en que seguirá ejerciendo su labor parlamentaria y compatibilizándola con su vida personal, pese a lo que describió como una acción maliciosa en su contra.

Flores también descartó haber solicitado devoluciones de dinero en efectivo a sus colaboradores. “Niego total y absolutamente los hechos que se me imputan”, afirmó, rechazando cualquier conducta de carácter ilegal vinculada al reportaje que reveló la investigación.

En sus declaraciones, la parlamentaria fue más allá del plano político y deslizó que las motivaciones detrás de la denuncia podrían ser personales. Aunque evitó identificar públicamente a una persona, sostuvo que tiene una presunción clara sobre el origen de la acción judicial y aseguró que, una vez que acceda a la carpeta investigativa, dirá “con nombre y apellido” quién estaría detrás de la denuncia anónima.

La senadora incluso fue consultada sobre una eventual relación de la denuncia con su exmarido, Percy Marín, posibilidad frente a la cual evitó entregar una confirmación directa, pero insistió en que las fechas y circunstancias del caso tienen, desde su punto de vista, una explicación personal “muy clara y categórica”. Además, anunció que impulsará acciones judiciales contra quienes, a su juicio, han intentado perjudicarla.