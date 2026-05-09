Experto alerta sobre riesgo mortal del fentanilo tras venta ilegal en feria libre

La presencia de fentanilo en espacios de comercio informal volvió a instalar la preocupación por el acceso ilegal a medicamentos de alto riesgo en Chile. La reciente incautación de parches de este potente opioide en una feria libre de la comuna de Independencia encendió las alertas de especialistas y autoridades sanitarias, debido al peligro que representa su uso sin supervisión médica y al potencial impacto que podría tener en la salud pública.

El profesor Mario Rivera Meza, académico del Departamento de Química Farmacológica y Toxicológica de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile, explica que el fentanilo es “un potente analgésico opioide indicado principalmente para el tratamiento del dolor postquirúrgico y de origen neoplásico”.

Se trata de un medicamento de uso mayoritariamente hospitalario, aunque también puede adquirirse en farmacias bajo estricta regulación, mediante receta cheque. “No es un fármaco de libre acceso, precisamente por su alta potencia y los riesgos asociados a su uso inadecuado”, enfatiza el especialista.

Entre los principales peligros de su consumo sin supervisión médica se encuentra la depresión respiratoria, que puede derivar en consecuencias fatales. A esto se suma el riesgo de desarrollar dependencia en poco tiempo. Su manipulación por parte de niñas y niños es especialmente riesgosa, ya que su mal manejo puede conducir fácilmente a una intoxicación muy grave.

Sobre los parches de fentanilo encontrados en la feria libre, el académico detalla que estos dispositivos están diseñados para liberar el medicamento de manera controlada en pacientes con dolor severo, como quienes han pasado por cirugías complejas o padecen enfermedades oncológicas. “El uso indebido de estos parches, sin evaluación ni seguimiento profesional, puede provocar una sobredosis que eventualmente cause la muerte”, advierte.

La presencia de este tipo de fármacos en espacios de comercio informal constituye una infracción sanitaria y representa un serio riesgo para la población. Por ello, especialistas insisten en la importancia de no adquirir medicamentos fuera de los canales establecidos y de seguir siempre las indicaciones de los profesionales de la salud.

Frente a este escenario, el llamado es a evitar la compra de medicamentos en el comercio informal y reforzar la educación sobre los riesgos asociados a su uso indebido. La detección de fentanilo fuera de los canales regulados evidencia la necesidad de fortalecer la fiscalización y la conciencia pública frente a sustancias de alto impacto sanitario.

Riesgo sanitario y llamado a reforzar la fiscalización

Frente a este escenario, expertos llaman a evitar la compra de medicamentos en ferias libres, comercio ambulante o redes informales, insistiendo en que solo deben adquirirse en establecimientos autorizados y bajo indicación profesional. También subrayan la importancia de fortalecer la fiscalización, la educación pública y las estrategias preventivas para evitar que sustancias de alta peligrosidad circulen fuera de los canales regulados.

La detección de fentanilo en una feria libre evidencia no solo un problema de comercio ilegal de medicamentos, sino también la necesidad de aumentar la conciencia sobre los riesgos asociados a este tipo de sustancias. Para los especialistas, prevenir el acceso indebido y promover el uso responsable de medicamentos controlados resulta clave para evitar intoxicaciones, dependencia y posibles muertes.