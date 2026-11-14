Prediabetes y diabetes tipo 2: las señales de alerta que permiten actuar a tiempo

La diabetes se ha convertido en uno de los principales desafíos de salud pública a nivel mundial. Según la 11.ª edición del Atlas de la Diabetes de la Federación Internacional de Diabetes (IDF), publicada en 2025, alrededor de 589 millones de adultos entre 20 y 79 años viven con esta enfermedad, cifra que podría alcanzar los 853 millones en 2050.

En Chile, el escenario también es preocupante. Se estima que 1.863.700 adultos viven con diabetes, equivalente a una prevalencia del 13%, mientras que cerca de 318.700 personas desconocen que tienen la enfermedad. A esto se suma que aproximadamente 716.900 adultos presentan glucosa alterada en ayunas, una condición que aumenta el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

La magnitud del problema también se refleja en el sistema de salud. A junio de 2026, la diabetes mellitus tipo 2 registraba más de 1,6 millones de casos activos en el sistema de Garantías Explícitas en Salud (GES), situándose entre los problemas de salud con mayor número de pacientes en el país.

En este contexto, la detección temprana adquiere especial relevancia. La diabetes tipo 2 puede avanzar durante años sin síntomas evidentes, mientras aumenta el riesgo de complicaciones cardiovasculares, renales y neurológicas.

“La diabetes no es solo un problema individual: es uno de los grandes desafíos de salud pública del país. Mal controlada, aumenta el riesgo de infartos, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal y pérdida de la visión. Por eso es clave contar con modelos de salud que acompañen y guíen al paciente en todo su recorrido, desde la detección hasta el tratamiento y el seguimiento posterior”, señala Cristian Esparza, subdirector de Salud Preventiva y Gestión Poblacional de RedSalud.

Prediabetes: una oportunidad para prevenir

La diabetes tipo 2 se produce cuando el organismo no utiliza adecuadamente la insulina, hormona que permite que la glucosa ingrese a las células para ser utilizada como fuente de energía. Esta alteración provoca una acumulación de azúcar en la sangre que, cuando se mantiene durante períodos prolongados, puede dañar distintos órganos.

Antes de desarrollar la enfermedad, algunas personas presentan prediabetes, una condición en la que los niveles de glucosa están por encima de los valores normales, pero todavía no alcanzan los criterios para diagnosticar diabetes.

Aunque no todas las personas con prediabetes evolucionarán hacia la enfermedad, identificarla permite intervenir oportunamente. Su diagnóstico requiere exámenes de sangre, como la glicemia en ayunas, la hemoglobina glicosilada (HbA1c) o la prueba de tolerancia oral a la glucosa.

Según los criterios de la Asociación Americana de Diabetes (ADA), una HbA1c entre 5,7% y 6,4%, una glicemia en ayunas entre 100 y 125 mg/dL o una glicemia entre 140 y 199 mg/dL dos horas después de una prueba de tolerancia oral a la glucosa corresponden a rangos de prediabetes.

La resistencia a la insulina, por su parte, ocurre cuando las células responden de manera menos eficiente a esta hormona. En una primera etapa, el páncreas puede compensar esta dificultad aumentando su producción, por lo que los niveles de glucosa todavía pueden mantenerse dentro de rangos normales.

“Es la etapa clave, porque aquí todavía se puede revertir el proceso. Pequeños cambios, como bajar de peso, moverse más y mejorar la alimentación, pueden hacer que los valores vuelvan a la normalidad”, explica Cristian Esparza.

Factores de riesgo y señales de alerta

Entre los principales factores asociados al desarrollo de prediabetes y diabetes tipo 2 se encuentran el sobrepeso y la obesidad, especialmente la acumulación de grasa abdominal, el sedentarismo, los antecedentes familiares, la hipertensión y las alteraciones del colesterol y los triglicéridos. También se consideran los antecedentes de diabetes gestacional y el síndrome de ovario poliquístico.

La última Encuesta Nacional de Salud (2016-2017) ya advertía sobre la presencia de estos factores en Chile: el 74% de la población presentaba malnutrición por exceso y el sedentarismo alcanzaba al 86,7%.

La diabetes tipo 2 puede desarrollarse sin manifestaciones evidentes durante años. Sin embargo, algunas señales que pueden advertir sobre su presencia son:

Sed excesiva y necesidad de orinar con mayor frecuencia.

Cansancio persistente o debilidad.

Visión borrosa.

Heridas que tardan en cicatrizar e infecciones frecuentes.

Hormigueo o adormecimiento en manos y pies.

Pérdida involuntaria de peso.

Estos síntomas no confirman por sí solos un diagnóstico, pero justifican una consulta médica. Tampoco es necesario esperar a que aparezcan para realizarse controles preventivos.

Javier Vega, médico diabetólogo de Red de Salud UC Christus, destaca la importancia de los exámenes periódicos, especialmente en personas con factores de riesgo. “En Chile, el Ministerio de Salud recomienda buscar diabetes tipo 2 una vez al año en las personas mayores de 40 años y también entre los 18 y los 40 si tienen algún factor de riesgo, como sobrepeso, antecedentes familiares de diabetes tipo 2 o haber tenido diabetes gestacional. Entre los 20 y los 40 años, si no hay factores de riesgo, el control se recomienda cada tres años”, señala.

Cinco medidas para prevenir o retrasar la diabetes tipo 2

La identificación de la prediabetes no significa que desarrollar diabetes sea inevitable. Las intervenciones sobre el estilo de vida pueden reducir significativamente el riesgo de progresión, especialmente cuando se incorporan de manera gradual y sostenida.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

1. Realizar actividad física regularmente. Se recomienda acumular al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada, como caminar a paso rápido, además de reducir los períodos prolongados de sedentarismo.

2. Mantener una alimentación equilibrada. Priorizar verduras, frutas enteras, legumbres, frutos secos y alimentos ricos en fibra, reduciendo el consumo de productos ultraprocesados, carnes procesadas y azúcares añadidos.

3. Cuidar el peso corporal. En personas con sobrepeso u obesidad, una reducción de entre el 5% y el 7% del peso inicial puede contribuir a disminuir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

4. Reducir las bebidas azucaradas. Reemplazar gaseosas y jugos con azúcar añadida por agua es una medida sencilla para disminuir el consumo de azúcares.

5. Mantener controles preventivos. Los exámenes periódicos permiten identificar alteraciones metabólicas antes de que aparezcan síntomas y establecer medidas de prevención de acuerdo con el riesgo individual.

El abordaje también debe considerar factores sociales y ambientales. La obesidad y la diabetes son enfermedades crónicas multifactoriales, por lo que los especialistas advierten sobre la importancia de evitar la estigmatización y garantizar el acceso oportuno a orientación, diagnóstico y tratamiento.

“Frente a este complejo panorama, urgimos a actuar de forma precoz. Pesquisar a tiempo y controlar los factores de riesgo evita el desarrollo de complicaciones severas, frena el aumento de la comorbilidad y reduce los elevados costos asociados al manejo tardío de la enfermedad”, enfatiza Gonzalo Godoy, diabetólogo y presidente de la Sociedad Chilena de Diabetología (Sochidiab).

Un desafío que requiere prevención y seguimiento

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora cada 14 de noviembre, la SOCHIDIAB impulsa una campaña nacional orientada a promover la detección temprana, el diagnóstico oportuno y el manejo integral de esta enfermedad.

En paralelo, Merck refuerza su compromiso con la prevención de la diabetes tipo 2 mediante iniciativas de concientización y herramientas para identificar factores de riesgo. En esa línea, se suma a la campaña internacional «Winning Moves» y pone a disposición un test online para evaluar el riesgo de desarrollar prediabetes o diabetes: https://www.everystepindiabetes.com/es/home.html.

“En Merck creemos que avanzar en la prevención y el abordaje de la diabetes tipo 2 requiere un compromiso continuo, colaboración y acciones que permitan generar cambios concretos en la salud de las personas”, destaca. Natalia García Basavilbaso, directora médica de Merck para Healthcare Cono Sur.

La detección de la prediabetes, los controles periódicos y la adopción de hábitos saludables son herramientas fundamentales para reducir el riesgo de progresión y prevenir complicaciones. Actuar antes de que aparezcan los síntomas o el deterioro metabólico avance puede marcar una diferencia significativa en la salud futura.