Entel acuerda vender su operación en Perú por US$ 1.714 millones y concentrará inversiones en Chile

Entel anunció este viernes un acuerdo para vender la totalidad de sus operaciones en Perú a la compañía Millicom, en una transacción valorizada en US$ 1.714 millones. La decisión marca un giro en la estrategia de la empresa chilena, que busca concentrar sus inversiones y recursos en fortalecer su posición en el mercado nacional.

La operación comprende la venta del 100 % de las acciones de Entel Perú S.A. y Americatel Perú S.A., con una valorización equivalente a 5,34 veces el EBITDA acumulado durante los últimos doce meses, hasta junio de 2026. Según informó la compañía, se espera que la transacción genere una utilidad neta extraordinaria cercana a los $98 mil millones.

El acuerdo todavía debe ser aprobado por una Junta Extraordinaria de Accionistas, convocada para el próximo 30 de noviembre. En esa instancia también se someterá a votación la distribución de un dividendo eventual de $2.100 por acción, con cargo a utilidades acumuladas y condicionado a que se concrete la venta.

Entel apuesta por reforzar su negocio en Chile

El gerente general de Entel, Antonio Büchi, explicó que la decisión responde a una estrategia de largo plazo orientada a fortalecer las operaciones chilenas y generar valor para los accionistas.

“Esta decisión se enmarca en nuestra estrategia de largo plazo, que busca fortalecer nuestra posición en Chile y generar valor para nuestros accionistas”, afirmó el ejecutivo.

Büchi destacó que el mercado chileno exige inversiones permanentes debido a su alta competitividad y sostuvo que la venta permitirá concentrar los esfuerzos de la compañía en áreas donde identifica mayores ventajas.

“Esta operación nos permitirá ser más ágiles y concentrar nuestros esfuerzos donde tenemos mayores ventajas competitivas, para profundizar ese liderazgo y crecer tanto en el mercado de internet al hogar, servicios digitales y otros negocios adyacentes”, señaló.

Una salida tras más de una década en Perú

La venta supone la salida de Entel de un mercado que representa actualmente el 36 % de los ingresos del grupo y donde cuenta con más de 10 millones de clientes.

La filial peruana ha registrado un crecimiento sostenido de ingresos y resultados. En 2023 se consolidó como el segundo operador del país en participación de ingresos por servicios móviles, mientras que en 2025 incorporó el servicio Direct to Cell de Starlink, convirtiendo a Perú en el segundo país latinoamericano, después de Chile, en contar con esa tecnología.

Para Büchi, el desempeño alcanzado por la filial permite concretar la desinversión en condiciones favorables.

“La buena posición de la compañía hace de este un muy buen momento para capturar el valor creado en Perú durante estos más de 10 años de operación. Entregamos una compañía sólida, con un equipo de primer nivel y más de 10 millones de clientes que seguirán contando con un servicio de calidad”, manifestó.

Con esta operación, Entel busca fortalecer su posición financiera y destinar buena parte de los recursos obtenidos al crecimiento de sus negocios en Chile, especialmente en internet para el hogar, servicios digitales y nuevas áreas comerciales.

La materialización del acuerdo queda sujeta a la aprobación de los accionistas, quienes deberán pronunciarse sobre la transacción a fines de noviembre.