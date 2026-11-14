Gracias a los hacedores de música

En 2008, en una cueva del sur de Alemania, un equipo de arqueólogos halló uno de los instrumentos más antiguos que se conocen, la flauta de Hohle Fels. Alguien la talló hace 35 mil a 40 mil años en el hueso del ala de un buitre para hacer música. Desde entonces la música ha acompañado a nuestra especie en la fiesta, el duelo y la crianza. Un estudio de la Universidad de Harvard publicado en Science en 2019 revisó registros etnográficos de 315 sociedades y encontró música en todas ellas.

La ciencia ofrece algunas razones para una compañía tan larga ya que ha mostrado que los momentos de mayor emoción musical activan el sistema de recompensa del cerebro y liberan dopamina, y que cantar en grupo crea lazos entre desconocidos con especial rapidez. Buscamos la música porque nos da placer y nos une a otros, y esa búsqueda ha dependido siempre de una comunidad que casi nunca vemos, la de quienes fabricaron el instrumento, enseñaron la melodía, compusieron obras o reunieron a otros para cantar.

Entre 1879 y 1884, un joven de Worcester dirigió la banda de empleados del asilo psiquiátrico de Powick, en el oeste de Inglaterra, y escribió para ella las cuadrillas y polcas que animaban los bailes de los internos. Adaptaba cada partitura a los instrumentos disponibles, que variaban según quién formara parte del personal esa temporada. Era hijo del dueño de una tienda de música, había aprendido casi todo por su cuenta y se ganaba la vida con clases de violín. Se llamaba Edward Elgar.

En 1912, ya convertido en uno de los compositores más celebrados de su país, Elgar puso música a una oda del poeta Arthur O’Shaughnessy cuyo primer verso parece escrito para él, «somos los hacedores de música, y somos los soñadores de sueños». En la oda, quienes hacen música son también quienes dan forma al mundo. Con sus canciones, escribe O’Shaughnessy, «construimos las ciudades más grandes», y cada generación vive de «un soplo de nuestra inspiración». El sueño de los hacedores de música es una sociedad que todavía no existe y que otros, con su trabajo, están levantando. The Music Makers es la obra que el Gran Concierto por la Hermandad interpretará el próximo 8 de enero en la Estación Mapocho, y la elegimos para rendir homenaje a quienes están detrás de cada concierto.

Ahora, que la inteligencia artificial es capaz de producir canciones en segundos, es fácil dar la música por sentada. Por eso, vale la pena recordar que detrás de cada pieza que escuchamos y de cada concierto al que asistimos hay años, a veces décadas, de trabajo, dedicación y corazón de muchas personas. El sueño del que habla la oda de The Music Makers está en lo que la música construye en cada persona y en la sociedad. Nos forma desde la infancia, nos sostiene en los momentos difíciles, nos contiene cuando las palabras no alcanzan y nos cambia con los años. Cultiva además la convivencia, es parte de la memoria colectiva de las sociedades y abre caminos a las nuevas generaciones. Los hacedores de música construyen ciudades, cada vez que una comunidad se reúne a tocar o a escuchar.

Ese sueño lo vi cumplirse durante los años en que dirigí la Orquesta Juvenil de Curanilahue ya que en muchas ocasiones presencié el momento en que un niño o una niña descubre que puede hacer sonar un instrumento, y vi cómo la música transformó a esos niños y sus futuros, a sus familias y a la ciudad entera. Esa experiencia marcó mi convicción sobre lo que una orquesta puede construir en una comunidad.

Los integrantes del coro ciudadano y los músicos de la orquesta del Gran Concierto por la Hermandad son el rostro más visible de esa comunidad que hace posible la música. Este año, en el coro participan 150 personas de 34 comunas que ensayan cada semana desde el invierno, después de sus jornadas de trabajo, estudio o cuidado. Lo hacen porque ese tiempo compartido forma parte de los espacios de felicidad de la semana. La orquesta estará compuesta por más de 100 músicos (de Chile, EE. UU., Alemania, México, Australia y Austria) con alrededor de 70 cuerdas, 30 vientos y 10 percusionistas, jóvenes y consagrados.

Cuando en enero próximo lleguen al escenario traerán también toda la cadena que lo hizo posible: profesores, familias, colegas, compañeros y amigos y tantas otras personas que, generación tras generación, han mantenido viva la posibilidad de hacer música juntos. Todos los que amamos la música, y quienes llenen ese día la Estación Mapocho, tenemos el privilegio de hacerla parte de nuestras vidas, un regalo que merece ser reconocido. A todas esas personas, hacedoras de música y soñadoras de sueños, está dedicado este concierto gratuito y abierto a todo el público que celebra su séptima edición con el lema «la música no salvará al mundo; pero sin música, el mundo ya no sería aquel que vale la pena salvar».