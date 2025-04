Puerto peruano deja de ser “fantasma” para Arica y fracasa licitación del Gore

Bienvenido abril, aunque en este desierto no hay lluvias mil. Ya estamos de nuevo con ustedes y en Arica ya casi no se pueden oír las radios, porque a diario les roban sus cables conectados a los transmisores, silenciando su programación.

En fin, así es esta región, siempre muy acontecida y con mucha demanda de atención para el newsletter Aquí Arica. No paran de llegar mensajes anónimos y otros con nombre y apellido al teléfono y al correo electrónico, pidiendo espacio para contar una historia. Vamos de a uno, al igual que las patadas de las «Cholitas luchadoras» en el ring, porque en piño no se puede.

El menú de esta semana trae una variedad de temas, así es que vamos de inmediato con el infaltable resumen:

¡Buenas noticias! Nuestra primera nota da cuenta de que el Megapuerto de Chancay ya estableció un servicio semanal con el puerto de Arica, por lo que los malos augurios que decían que ese terminal ahogaría a los puertos chilenos, no aplica para nuestra ciudad.

Aunque estaba bajo perfil, logramos reportear la fallida licitación de obras de pavimentación para 23 calles de la ciudad, que fue anulada por el gobernador regional Diego Paco por falta de garantías para resguardar el interés fiscal. En la licitación participaba una de las constructoras que lo apoyaron en su campaña.

Y como hacemos seguimiento a nuestros temas, también en esta edición incluimos una nota sobre el nombramiento del nuevo rector del Centro de Formación Técnica (CFT) Estatal. El Presidente de la República desechó al candidato del PS regional y optó por un académico santiaguino.

Como pocas veces ocurre, pero se agradece, nos consideraron en la visita del subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes. La autoridad nos concedió una entrevista donde hizo un zoom de la Reforma Previsional y su impacto en la región.

Cerramos esta vez con el constante robo de cables que ha dejado sin señal a las radioemisoras locales y nacionales. En la última semana fueron atacadas casi todas sus casetas de Morro Gordo, quedando el dial con un constante ruido blanco y con la transmisión de radios tacneñas.

1

Chancay: Arica dice adiós al fantasma y se conecta con megapuerto

Las predicciones catastrofistas sobre el impacto negativo del megapuerto de Chancay en los puertos chilenos comienzan a quedar absolutamente deslegitimadas, al conocerse que a partir de marzo, tanto los puertos de Arica como de Iquique ya cuentan con servicios directos con el nuevo terminal peruano, lo que permitirá ahorrar tiempo y costos a exportadores que envían productos al Asia y a los importadores que reciben mercancías transoceánicas.

El gerente general del concesionario Terminal Puerto Arica (TPA), Camilo Jobet Weisser, así lo ratifica, señalando a Aquí Arica que la estrategia de Cosco Shipping «ha sido bien interesante, pues ha consistido en mejorar la logística, recibiendo barcos de grandes dimensiones que hacen rutas transpacíficas, para luego alimentar los puertos de la costa oeste Pacífico a través de servicios feeders. Se llaman así porque alimentan a los puertos de esta costa, y estos a su vez alimentan a través del mismo servicio al hub grande de Chancay«.

¿Cómo es el nuevo sistema desde Chancay? A partir de marzo, el Puerto de Arica comenzó a recibir una recalada semanal del servicio Chancay Express 2 (CHX2). Esta modalidad cubrirá la ruta Chancay-Callao-Iquique-Arica-Chancay.

¿Cuál es el beneficio? Jobet indica que lo «que permite este servicio es reducir los tiempos de tránsito de la carga, porque hace un tránsito directo desde Asia hasta Chancay y luego hace los trasbordos a los servicios feeders. Eso logra que los tiempos sean menores. Hasta antes de Chancay teníamos servicios que iban transitando por distintos puertos y así la carga iba recorriendo todo el mundo hasta que llegaba a su destino, lo que significaba tiempos más largos, lo que significa costos mayores«.

¿Se derriba el mito catastrofista de Chancay? Las proyecciones de TPA así lo decían previo a la inauguración del megapuerto peruano en noviembre. Jobet hoy lo ratifica diciendo que «siempre hemos dicho que Chancay es un complemento, que nos entrega soluciones nuevas, que al ser parte de esta cadena logística, también podemos ser más atractivos, porque a través de Arica el tiempo se reduce y porque gracias a esta estrategia hay una nueva conexión. Yo no creo que el megapuerto de Chancay sea una amenaza«.

¿Chancay reemplazará a El Callao en la logística del Puerto de Arica? Definitivamente no. El nuevo megapuerto será complementario. El gerente general de TPA sostiene que «lo que hace Chancay es ser un complemento a El Callao. Los servicios que siguen llegando a Arica son todos feeders y no tenemos uno directo al Asia. Todo contenedor, en general, pasa por un puerto intermedio. Lo que pasaba antes con Callao es que teníamos servicio y estos conectaban con el sur de Chile o el norte de la costa oeste. Luego descansaban con un trasbordo en Callao y luego se embarcaban y llegaban a otras partes. Lo mismo va a pasar con Chancay, si la diferencia es que ahora hace es China-Latinoamérica-China«.

La primera nave que recibió el Puerto de Arica bajo el servicio CHX2 fue la Contship Don. La carga de ida y vuelta podría ser variada, y el cliente más beneficiado sería Bolivia, dado que un 70% de la carga que moviliza anualmente el terminal corresponde a ese país. Desde las distintas regiones bolivianas se exportan commodities como soya, café, maderas, cacao, minerales, azúcar, girasol, mientras que las importaciones de esa nación incluyen desde tecnología y productos manufacturados para la industria a artículos de aseo y fármacos.

2

Pavimentación de calles: fracasa primera licitación del Gore

Lo repitió intensamente en su campaña, incluso detallando el listado de las calles que serían pavimentadas. Sin embargo, a solo dos meses de haber asumido, el gobernador regional Diego Paco Mamani evidenció el primer traspié en la licitación de las obras de pavimentación de 23 calles del proyecto «Conservación de Vías Urbanas 2024, etapa sector norte», tras declararla nula el pasado 24 de marzo .

Para explicar el revés, la autoridad decidió nombrar en su comunicado a la iniciativa como «heredada», dado que el proceso partió el 25 de septiembre pasado durante la gestión del exgobernador Jorge Díaz Ibarra (DC). Sin embargo, la tramitación de la licitación fue monitoreada por Paco desde la asunción de la exgobernadora republicana Romina Cifuentes González en noviembre, y se intensificaron desde su elección, el 24 de noviembre.

¿Por qué se anuló? El Gore explicó que la licitación fue anulada tras acoger los reparos de la Comisión Evaluadora, conformada el 12 de febrero de 2025, que «detectó inconsistencias que comprometían la claridad y aplicabilidad de los criterios de evaluación de las ofertas recibidas, lo que quedó reflejado en el acta emanada en dicha entidad».

La institución acotó que «la decisión se fundamenta en la falta de certeza para los oferentes respecto de las condiciones de evaluación, lo que atenta contra un concurso justo y transparente. Además, enfatizó que la medida no afecta derechos adquiridos de los participantes, ya que la licitación no fue adjudicada«.

¿Quiénes integraron la Comisión Evaluadora? Una de las particularidades del proceso fue la integración de tres profesionales a la Comisión Evaluadora, personas que no tenían como especialidad la construcción de obras. En ella participaron como titulares el ingeniero de ejecución industrial Cristián Beretta Navarrete -quien estuvo con un proceso de destitución por faltas a la probidad y que fue dejado sin efecto por la gobernadora republicana Romina Cifuentes González-, el ingeniero comercial Miguel Carvajal Alanoca y el ingeniero de ejecución mecánico Miguel Terrazas Mamani.

Esta instancia hizo reparos a los requisitos de capacidad económica y también a las exigencias técnicas, sentando la duda en el gobernador de que la licitación iba por mal camino, acusando que su problema radicaba en las bases aprobadas en el periodo de Jorge Díaz.

Ruido con Aguas Claras

La licitación de la pavimentación de calles fue un ruido constante para el gobernador. Ello a raíz de que la Constructora Aguas Claras Limitada, uno de los tres oferentes, colaboró en su campaña, al facilitarle maquinaria para pavimentar un tramo deteriorado de la avenida Santiago Arata en el acceso norte de la ciudad.

Ese gesto le sirvió para publicitar un video el 22 de septiembre pasado durante la primera vuelta, en el que tuvieron la precaución de invisibilizar el logo de la empresa. El hecho le mereció una denuncia ante el Servicio Electoral (Servel) que aún está en proceso. Frente a la Cámara, con alto tráfico y a plena luz del día, Paco emplazaba enérgico a su opositor: «Se han dejado de lado el cuidado de nuestras calles. Más de cien metros en avenida Santiago Arata. Y ahora le voy a demostrar que el cariño por nuestra gente, no debe ser solo un show para las redes sociales. Porque acciones como esta, de espacios olvidados, serán prioridad en mi gestión».

Pese a ser consultado sobre esta donación a su campaña y el posible conflicto implicado en la presentación de dicha empresa a la licitación, la autoridad no se pronunció. Pero la constructora aportante no fue la única interesada en la pavimentación de calles, ya que la Constructora Valko S.A. y Bitumix S.A. también presentaron ofertas, pero con montos muy superiores a Aguas Claras Limitada.

Primer directivo de baja

La anulación de la licitación tuvo sus costos. El primero que debió pagar este revés fue el jefe de la División de Infraestructura y Transporte (DIT), Claudio Cornejo. El directivo era uno de los dos que Paco había seleccionado desde la planta funcionaria para acompañarlo. Desde un principio, su nombramiento generó ruido en la militancia RN, debido a que se lo vinculaba al Partido Socialista (PS). Durante la evaluación de las ofertas, el funcionario hizo uso de su feriado legal y, a su retorno, debió dar un paso al costado, ya que fue destinado a su antiguo cargo de analista.

En su reemplazo entró al Gobierno Regional el exdirector regional de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas (MOP), el constructor civil Walton O’Ryan Valenzuela, quien se desempeñó en ese cargo durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. El profesional también estuvo en la Empresa de Servicios Sanitarios de Tarapacá (Essat) y en Aguas del Altiplano, ambas responsabilizadas en la ciudad del deterioro constante de pavimentos por la rotura de tuberías soterradas.

Pero eso no fue todo. El gobernador decidió despedir al arquitecto Willian Poblete Torres, funcionario a contrata que estuvo a cargo de la licitación y que había ingresado a ese servicio en noviembre de 2023.

Así, con esta primera licitación fallida, el Gore anunció que realizará otro llamado, para el cual ha comprometido disponer de mayores garantías para el resguardo de los fondos públicos.

3

El PS regional pierde la disputa por la rectoría del CFT Estatal

Por más que pujó la directiva regional del Partido Socialista (PS), finalmente no logró quedarse con el «botín» del Centro de Formación Técnica Estatal (CFT) de Arica y Parinacota. El jueves pasado el propio Presidente de la República, Gabriel Boric Font, puso una lápida a las pretensiones de esa colectividad, al nombrar al nuevo rector de la institución, dejando fuera al candidato socialista, el actual secretario regional ministerial de Energía y profesor de Historia, Julio Verdejo Aqueveque.

Al final, el jefe de Estado optó por «importar» a un profesional desde Santiago para colocarlo a la cabeza de esa casa de estudios, con el fin de transformar esta institución en un referente de la educación técnica pública en la región. De esta manera, nombró al periodista y doctor en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Araos Uribe, quien tiene una vasta trayectoria como docente universitario, estudios en el uso de las tecnologías, en acreditación de la calidad de la educación superior, y como evaluador de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).

La selección de Araos se efectuó a través de un segundo concurso por el Sistema de Alta Dirección Pública (ADP). El proceso resultó de interés para el PS regional, a raíz de que la colectividad buscaba instalar a una carta propia en la rectoría, para así sumar otra posición de poder político y de recursos económicos en la esfera estatal.

¿Por qué tanto interés? Simple. De cara a las elecciones parlamentarias, el PS veía la necesidad de formar un aparato político en el Estado mediante la colocación de militantes en instituciones públicas, con el fin de promover la reelección del octogenario y actual senador José Miguel Insulza y la elección de la directora regional del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), Gladys Acuña Rosales, como diputada. De esta forma, con autoridades militantes sería más fácil recaudar fondos para las campañas y «enganchar» socialistas en puestos disponibles.

Las dos veces fallidas de Verdejo

Dos veces consecutivas, el postulante del PS fue Julio Verdejo, pese a que en el primer concurso no había logrado aprobar el test sicológico. Extrañamente, en el segundo proceso, que fue lanzado en septiembre del año pasado, llegó al final de la terna de candidatos que fue presentada al Presidente de la República.

El currículum del seremi, al parecer, no convenció al subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana Calderón (FA), y tampoco al ministro de Educación, Nicolás Cataldo Astorga, los dos últimos cedazos antes de que la nómina llegara al primer mandatario. Allí el PS no pudo maniobrar con efectividad y ya hace unas semanas había sido notificado que su candidato no sería elegido, porque la decisión del Gobierno era apostar por un perfil académico y no político.

Así terminaba la aspiración del PS de sumar este enclave no solo para tener la rectoría y abrir contrataciones a militantes dentro del equipo de confianza, sino también para contar con una «pista de aterrizaje» para autoridades políticas, en caso de que el próximo gobierno sea de derecha.

Sabiendo hoy que ya no hay nada que hacer, el PS regional estaría mirando otras posiciones de poder, como la Delegación Presidencial Regional, puesto que la actual delegada Camila Rivera, a fines de abril deberá abandonar el cargo para acogerse a su periodo de pre y posnatal. Ese camino, en todo caso, tiene una complejidad: para que asuma un PS, se requiere que la actual resolución de subrogación sea modificada, ya que hoy en el listado están incluidos el delegado presidencial de Parinacota, de militancia frenteamplista; luego viene el seremi de Gobierno, también de esa misma tienda, y por último, la seremi de Justicia, que es militante liberal.

En la región, el PS tiene las seremis de Salud, Economía y de Energía, y las direcciones regionales del Serviu, la Junji, Corfo y el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y a la Adolescencia. También, cuentan con la dirección ejecutiva del Servicio Local de Educación (SLEP) «Chinchorro», cuyo titular Hary Donoso estaría un tanto distante de la directiva regional, porque internamente pertenece al sector que apoya a la presidenta nacional, la senadora Paulina Vodanovic.

Conflictos que esperan al rector

El desembarco en el CFT Estatal no será fácil para Carlos Araos. Uno de los conflictos que deberá resolver es la construcción de la nueva sede para la institución, cuyo terreno fue asignado por el Serviu a través de un comodato y que aún no es posible utilizar. Ello porque todavía el predio está siendo utilizado, con autorización del Serviu, como una bodega de una empresa que está construyendo viviendas sociales en el sector norte.

Esta dificultad fue denunciada por la actual rectora subrogante, Claudia Zamorano, ante el Consejo Regional en medio del conflicto por la propiedad que arrendó el CFT Estatal a Aldeas SOS para trasladar sus dependencias. El inmueble de Aldeas SOS era pretendido, simultáneamente, por el Serviu para la construcción de departamentos sociales, por lo que al enterarse del contrato, la directora regional del Serviu, Gladys Acuña, gestionó un decreto de expropiación del recinto, el cual aún está vigente.

Debido a que el enfrentamiento entre el CFT Estatal con el Serviu llegó hasta La Moneda, dado que el primero interpuso un recurso de protección para blindar su arriendo, al final, ambas instituciones fueron llamadas a no seguir escalando el conflicto. Fue así que lograron un acuerdo que permitió al CFT trasladarse a las dependencias arrendadas a Aldeas SOS y hacer mejoras al inmueble. Sin embargo, el decreto de expropiación aún sigue vigente y será el propietario el que tendrá que impugnarlo en tribunales.

4

Subsecretario de Previsión Social: «Hay 35 mil personas que aún no cobran su PGU en Chile»

Poco se sabe, pero en la entrevista concedida a Aquí Arica en su visita el viernes a la ciudad para promover la Reforma al Sistema de Pensiones, el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes Barrientos, reveló que esta es la segunda vez que le toca participar en la conducción de un proceso histórico de mejora en el sistema de protección social.

¿Cuándo fue la primera? Ocurrió entre el 2008 y el 2010 durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Ocupando el mismo cargo, Reyes tuvo la misión de impulsar el Pilar Solidario de Vejez para quienes no podían financiar su pensión, el que más tarde se convertiría en la Pensión Garantizada Universal (PGU).

-¿Qué significado tiene para Ud. haber participado en dos procesos de mejoras del sistema de protección social?

-Es una coincidencia feliz y ha sido un gran desafío profesional. Combina varios elementos, no solamente la decisión política de una reforma previsional, sino también hay asuntos tecnológicos, temas legales, comunicacionales; por tanto, es una mirada bien integral de una política pública. En el 2010 dimos un paso que no fue fácil, aunque hoy todos hablan de la PGU, como que fue un proceso muy natural, pero hubo una resistencia enorme. Hubo que llegar a acuerdos también y cosas que se cayeron en el camino como la AFP estatal.

Zoom a Arica y Parinacota

-Cada región tiene sus características y, por lo mismo, el aterrizaje de la Reforma Previsional tiene particularidades. ¿Cuáles serían esos elementos diferenciadores de Arica y Parinacota?

-Hay una problemática particular con aquellos sectores que hoy no acceden a una pensión. Curiosamente, la PGU, que si bien es una pensión universal, todavía no llega a la totalidad de los que debería llegar; quizás por diversas razones como que no tienen información. Hay 35 mil chilenos que todavía no se adjudican la PGU porque no se han acercado. En el caso de Arica y Parinacota hay 65 personas que tienen derecho a la PGU, pero no hemos podido encontrarlos para que se acerquen a pedirla. Lo más probable que esas personas pertenezcan a comunas rurales.

-¿Y qué método hay para llegar a esas comunas alejadas y ubicar a los que no se han pensionado?

-El IPS hace tareas en los barrios, en ferias, campañas, pero no hay manera. Hay gente que sabiendo que son beneficiarios, prefieren abstenerse de pedirle algo al Estado.

-¿Qué otra particularidad ve en la región?

-Hay un tema que no está abordado en su plenitud y que tiene que ver con la población migrante, con aquella población que viene por temporada, sobre todo boliviana, a la agricultura de la zona, con trabajadores que luego se van a residir fuera del país y tienen los beneficios del sistema de pensiones chileno. No estoy diciendo cómo tenemos que resolverlo, pero es una particularidad que podría resolverse con fiscalización, otra con definiciones, u otra logrando que ese trabajador acceda a esos beneficios.

Esta reforma da ciertas facilidades para aquellos trabajadores independientes, pero está pendiente una profundización de medidas en relación a trabajadores independientes o informales. Esta región tiene mucha informalidad dentro de la formalidad.

-¿A qué se refiere con informalidad dentro de la formalidad?

-Me refiero a trabajadores que están descubiertos de la seguridad social, porque sus empleadores no cumplen con las leyes sociales. La agricultura, sin duda, es un sector. Este es un tema complejo que se mezcla con el tema de los migrantes. Esos trabajadores podrían acceder a beneficios en Chile, pero no han cotizado.

-¿Cuánto durará la implementación de la Reforma Previsional?

-El periodo de implementación durará, al menos, unos tres años. Lo más rápido que tiene que ocurrir es que se produzca la recaudación de los fondos que van a aportar los empleadores en agosto.

-¿Cuántos serán los beneficiarios de la reforma en la región?

-Hay 27 mil personas en la región que reciben beneficios a través de la PGU, y son los primeros que van a tener un aumento. El primer grupo asciende a 4 mil y que en septiembre de este año van aumentar su pensión a $ 250 mil. Este aumento va a ser gradual y los primeros serán los que tienen 82 o más años; un segundo grupo de 75 o más años verá el aumento en septiembre de 2026; y en septiembre de 2027, el resto.

Por otro lado, hay cerca de 60 mil personas pensionadas por el sistema de AFP en la región. Allí hay del orden de 15 mil personas que van a recibir beneficio de aumento de pensión por año cotizado y, en el caso de las mujeres, el bono de compensación por expectativa de vida.

-Por último, haciendo política ficción, ¿no le inquieta que en un eventual gobierno de José Antonio Kast se intente revertir esta reforma, considerando que el Partido Republicano no la apoyó?

-La génesis de esta política es de los acuerdos. Esto requirió que no solo los partidos oficialistas se pusieran de acuerdo, sino también partidos de oposición, dentro los cuales no estuvo el Partido Republicano.

En la medida que avance el tiempo y los beneficios que tiene esta reforma se empiecen a percibir de forma completa, como el aumento de la PGU y de las pensiones, se hace más difícil retrotraer la política. No creo que sea tan fácil decir, ¿vamos a bajar las pensiones ahora? Es muy difícil que haya mayoría absoluta de parte de un partido que permita que esto se cambie de forma tan unánime.

5

Robos de cables dejan sin transmisiones a radios locales y nacionales

Las transmisiones radiales están viviendo una de sus peores crisis en Arica. Solo en estos últimos seis meses, 22 veces han sufrido el robo de sus cables en la estación Morro Gordo, cima ubicada en la misma meseta del histórico peñón. Las sustracciones de los conectores, en algunos casos, han dejado a unas 10 emisoras locales y nacionales sin poder lanzar al aire su programación durante varios días.

Así, silenciado, el dial ha quedado a merced de las radioemisoras peruanas, ubicadas a unos 50 kilómetros con sus repetidoras en los cerros de Tacna y que, estratégicamente, algunas están dirigidas hacia la «Estrellita del Sur», como dice la leyenda que así llaman a Arica en el vals peruano del autor y compositor peruano Felipe Coronel Rueda, en el que veladamente se expresaría el deseo de su recuperación.

El presidente regional interino de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), Javier Araya, consiguió la atención de las autoridades políticas sobre este problema. Con el apoyo del senador José Durana (UDI), el jueves logró la constitución de una mesa público-privada, encabezada por la delegada presidencial regional, Camila Rivera, para abordar el problema que les ha significado pérdidas millonarias a las empresas de radiodifusión.

«Estoy más esperanzado ahora porque logramos la atención de las autoridades. Quizás las soluciones las veremos en un mediano plazo, pero era absolutamente necesario hacerlo. Nosotros no nos hemos quedado atrás en resolver el problema; hemos probado distintas fórmulas para proteger nuestras instalaciones, pero los robos han sido constantes y así nadie puede funcionar«, afirmó Araya.

¿Cuál el es modus operandi? En Morro Gordo están instaladas 38 radios y empresas de telecomunicaciones. Por las noches y la madrugada, sus casetas han sido vulneradas por desconocidos, los cuales han cortado sus cables coaxiales y de enlace para obtener el cobre que tienen en su interior y venderlo en el mercado informal. El sector es oscuro, por lo que ofrece condiciones propicias para la comisión de este delito.

¿Cuáles han sido los perjuicios? Archi revela que la situación económica que afecta a las radios locales no es de las mejores, pues su parrilla programática hoy se financia casi exclusivamente con aportes de pequeñas empresas y negocios familiares. Por eso cada robo de cables hace «tambalear» los ingresos de las emisoras, dado que por cada sustracción deben desembolsar entre uno y un millón y medio de pesos para rehabilitarlas. Los costos son elevados porque deben comprar el material en Santiago y pagar a un técnico que debe reinstalar y reconectar el cableado.

¿Multas por suspensión de transmisiones? A Archi también le preocupan las multas que podría aplicar la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), dado que, al no estar al aire, las radios estarían incumpliendo sus contratos de concesiones. Javier Araya dijo que el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Pablo Maturana, tras la reunión del jueves pasado, comprometió gestiones para evitar sanciones, dado que la imposibilidad de transmitir sería atribuible a una causa ajena a la gestión de los concesionarios.

El tema escaló hasta el Gobierno central, luego que el senador José Durana lograra una reunión telemática entre Archi y el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, el jueves pasado. En el encuentro, la autoridad gubernamental advirtió a los radiodifusores que deben comunicar cada interrupción de sus transmisiones para evitar sanciones. Del mismo modo, habría mostrado su disposición a facilitar el traslado de las antenas a Cerro Chuno u otros sitios que den mayor seguridad a las estaciones.

Bajas de voltaje fatales

Otro problema que también está enfrentando la radiofonía local es la inestabilidad en el servicio eléctrico de la empresa CGE.

El presidente interino de Archi advierte que «no son los cortes de energía lo más complejo; lo más problemático es el retorno de la energía, ya que regresa con intermitencia y no llega a los 220 voltios que necesitamos en nuestros transmisores. La mayoría no logra resistir esos cambios repentinos de potencia y, al final, se queman. Una reparación puede costar un millón y medio y reemplazarlo completo unos 6 millones de pesos. Así, definitivamente, nuestras radios no pueden trabajar y ser rentables«.

FILTRACIONES DE LOS CHATS. Es increíble ver cómo se desatan enojos transversales en los grupos políticos de WhatsApp. «¿Hasta cuándo con las filtraciones a El Mostrador?», dicen con desesperación y se culpan entre unos y otros. Lo bueno es que en esos chats, tenemos fans que ya difundieron un post que refleja muy fielmente el periodismo que estamos haciendo. Sigan buscando al «filtrador (a)», mientras nosotros reporteamos e invitamos a nuestros lectores a que nos envíen comentarios o informaciones al correo aquiarica@elmostrador.cl.