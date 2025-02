Aquí Coquimbo: el controvertido jefe de Salud de Punitaqui y seremi de Desarrollo Social en la mira

Bienvenidos y bienvenidas a Aquí Coquimbo, el newsletter de tu región. Aunque es verano, las noticias, polémicas y entretelones no paran. Continuamos atentos a las 15 comunas, desde La Higuera hasta Los Vilos, la información es poder, y en Aquí Coquimbo no nos detenemos.

Iniciamos con una polémica que se está viviendo en la tierra donde se cocina y vende el mejor arrollado de chancho en el país: Punitaqu En la denominada tierra de los molinos, la música y la amistad, de esto último no hay mucho. Un conflicto de proporciones se esta viviendo al interior del área de salud municipal. Acusaciones en contra del jefe del Departamento de Salud, quien gana cerca de $ 1 millón en horas extras, y que además busca obtener -gracias al alcalde- un bono cercano a los $ 800 mil. Afusam y concejales en pie de guerra en contra de este funcionario público.

Como segundo tema, abordamos el anuncio que dio el Gobierno acerca del nuevo seremi de Desarrollo Social . El cargo fue bien discutido, costó pero se logró. Asume un socialista insigne, pero que tiene varios problemas y polémicas a cuestas. Aquí te lo contamos.

En la entrevista de esta edición, c onversamos con Luis Rivera Ponce, un destacado paramédico de La Higuera, que hoy cambió las postas por el salón del Concejo Municipal. «El Damita», como es conocido popularmente, se ha transformado en un «doctor queen«, que busca que La Higuera salga del rezago. Habló de sus sueños, de Dominga y de la gestión de la nueva alcaldesa.

¿ El Plan Calle Sin Violencia ha dado resultados en la región? En Aquí Coquimbo nos conseguimos datos y nos abocamos a analizar los números. Revisa el diagnóstico de esta iniciativa que no ha estado exenta de polémica a nivel nacional.

Finalmente, abordamos un hecho histórico que se conmemoró en Monte Patria: el cruce del Ejército Libertador que fue fundamental para la independencia de Chile. Analizamos un poco de este hito histórico que se dio cerca de Carén, un sector precordillerano de la provincia de Limarí.

Sin más dilaciones,¡vamos por una edición más deAquí Coquimbo!

1

El controvertido jefe de Salud de Punitaqui está en la mira

Ganó cerca de $ 1 millón de pesos en horas extras, reside en casa fiscal, busca beneficiarse -vía artículo 45- de un aumento de sueldo de más de $ 800 mil y arrastra acusaciones de maltrato laboral y nepotismo, al llevarse a trabajar consigo a su expareja. Estas son algunas de las graves acusaciones que recaen sobre el jefe del Departamento de Salud Municipal de Punitaqui, Mauricio Castillo Espinosa.

El conflicto -en la tierra de los molinos, la música y la amistad- estalló públicamente el pasado 15 de enero cuando en el Concejo Municipal N° 2 de Punitaqui, algunos ediles cuestionaron una serie de privilegios de Mauricio Castillo. Pero eso no es todo, el 17 de enero, la Asociación de Funcionarios de Salud Municipal (AFUSAM), tras una asamblea de socios, envió una carta al alcalde de la comuna, Pedro Araya, en la que expresan su malestar y preocupación por acciones que podrían incurrir en acoso laboral y persecución en contra de funcionarios de la salud por parte de Castillo.

Una de las acusaciones de AFUSAM en contra de Mauricio Castillo se relaciona con una polémica que tuvo lugar hace un tiempo, cuando supuestamente acosó laboralmente a la exdirectora del CESFAM de la comuna, Carola Tello, quien en una reunión de trabajo defendió los derechos de funcionarias que se encontraban embarazadas. Castillo se molestó por esa defensa y -según la AFUSAM- en forma autoritaria le dijo “que no servía para ese cargo y que renunciara”. Los funcionarios de Punitaqui calificaron el hecho de GRAVÍSIMO.

Pero no solo con Tello ha tenido problemas, el jefe del departamento de Salud también acosó a Elizabeth Lagos, otra exfuncionaria de salud municipal, quien accedió a conversar con Aquí Coquimbo.

Lagos recurrió a los tribunales y logró ser reintegrada como kinesióloga. “Sigo esperando que se cumpla la sentencia dictaminada por el Tribunal de Competencia Laboral, sentencia que fue ratificada, según la cual el jefe del Departamento de Salud Municipal de Punitaqui, señor Mauricio Castillo, ha hecho caso omiso y sigue expandiéndome (sic) con mentiras y calumnias (…) hubo un sumario que fue un exceso y fue parte del acoso laboral, que yo fui víctima tanto del jefe del Departamento de Salud y de la fiscal de ese sumario”.

Aquí Coquimbo también conversó con Tatiana Figueroa, representante de la AFUSAM de Punitaqui, quien profundizó acerca de la carta enviada. “Esperamos que se realice una intervención. Los funcionarios tienen respaldos suficientes para haber planteado estas situaciones (…) Este tipo de situación son condenadas en cualquier institución. Reiteramos el llamado a que se pueda generar una investigación, se realicen las entrevistas pertinentes, se actúe y se aborde la problemática”.

El alcalde de Punitaqui, Pedro Araya, respondió la carta a la AFUSAM durante la semana pasada, dando a conocer los protocolos existentes por Ley Karin que tiene el municipio. Sin embargo, la respuesta fue poco satisfactoria para el gremio.

Castillo vive en una casa fiscal, donde según pudimos comprobar en Aquí Coquimbo viven también ahí sus padres y su expareja. Aparte de ello, esta misma persona fue contratada por el Departamento que dirige Castillo con un sueldo, según el Portal de Transparencia, de $ 3 millones.

La expareja de Castillo, de profesión enfermera, también está en el listado que envió el alcalde al Concejo Municipal para ser beneficiada con el famoso artículo 45, que entrega un bono en dinero a su sueldo. Esta situación ha generado indignación dentro del área de salud.

Otra de las polémicas que involucra a Castillo y al propio alcalde de la comuna, Pedro Araya, se relaciona con las tres postas que existen en los sectores rurales de la comuna, y que ya no funcionan las 24 horas como debería ser.

A los tens no se les paga horas extras, situación que motivó que Mauricio Castillo, con el beneplácito del alcalde, decidiera que las postas dejaran de funcionar a tiempo completo, ya que no pueden pagar las horas extras. Lo que molesta desde el Concejo Municipal es que por ley los trabajos extraordinarios deben pagarse sí o sí.

Rechazo a su gestión

La concejala de Punitaqui, Constanza Fuentealba, apuntó a que «a través de diferentes antecedentes podemos ver los privilegios y favoritismo hacia el cargo de una jefatura para un funcionario en particular, en desmedro del resto de los más de cien funcionarios y funcionarias del área de salud municipal de nuestra comuna. El monto que el alcalde Pedro Araya propone para el cargo de jefe del Departamento en el art 45 es de $ 770.280. Y dentro de la propuesta venía una solicitud de bonificación de “brecha de desempeño difícil” para el mismo funcionario por un monto de $219.421».

«Puedo ver que las horas extras cobradas por este mismo funcionario son permanentemente la misma cantidad a lo menos los últimos años, con 40 horas extras diurnas y 30 horas extras nocturnas o fines de semana aproximadamente. Haciendo un total de más de $ 12 millones en horas extras en el año 2024 Sin duda, puedo afirmar que pagar $ 770.280 para un art. 45 lo encuentro excesivo».

El que también se refirió a esta situación fue el concejal Jaime Palma: «Nosotros creemos que este jefe de Salud le ha hecho mal a la salud aquí en Punitaqui por mucho tiempo (…) Nosotros creemos que este jefe de Salud se tiene que ir de acá. Una vez más, nosotros estamos poniendo la voz de alerta, porque aquí tiene que tomar la decisión el alcalde de Punitaqui».

¿Pero quién es Mauricio Castillo?

Mauricio Castillo Espinosa es ingeniero comercial, contador auditor y era cercano al PPD. El año 2014 fue destituido del Servicio de Salud de Chiloé. Llegó a trabajar a Punitaqui en el segundo periodo del exalcalde, Carlos Araya Bugueño. Asumió las funciones de administrador municipal y luego de jefe del Departamento de Salud.

Durante sus actividades como administrador municipal de Punitaqui en el 2022, también prestó servicios a la Corporación Municipal de Dalcahue, donde realizó una auditoría externa por un monto de $ 15 millones a ese municipio.

Consultado por Aquí Coquimbo sobre estas polémicas, Castillo se refirió en primer lugar a la carta de la AFUSAM en su contra y culpó a uno de los dirigentes del gremio.

«Sobre la carta, contiene solo apreciaciones inexactas y opiniones de quienes la firman, no existe un relato de hechos de los cuales pueda hacerme cargo, pues se trata de meras afirmaciones de los dirigentes que la firman, y que no responden al sentir de los funcionarios ni siquiera de las personas que dicen representar, quienes directamente han manifestado que no comparten el contenido ni la forma de la carta, orquestada por un dirigente que desea ser jefe del DESAM y que está instrumentalizando su rol gremial para obtener un cargo para el que además no tiene las competencias curriculares».

Respecto a la consulta de sus horas extras por casi un millón de pesos, afirmó estar dentro de la legalidad. «Nunca he cobrado suma alguna que no haya estado estrictamente apegada a la legalidad, y por lo mismo si existe alguna imputación seria, con antecedentes que respalden una denuncia, me defenderé».

En cuanto a la contratación de su expareja, con la cual comparte una casa fiscal, Castillo señaló: «Una persona por sus vínculos personales no puede ser discriminada fuera de los casos que establece la ley. En este caso, la Ley 18.575 en su art. 54 determina quiénes no pueden acceder a cargos públicos determinados por inhabilidades específicas, y si una persona no está en esos casos excepcionales puede participar de cualquier concurso público, que como su nombre lo indica es justamente un concurso y sometido a un proceso legal». Respecto a la casa fiscal, no se pronunció.

El alcalde de Punitaqui, Pedro Araya (cercano a Demócratas), fue contactado por este medio, pero no hubo respuestas de su parte.

2

Los antecedentes que complican al nuevo seremi de Desarrollo Social

El sábado pasado, después de las 13:00 horas, el Gobierno hizo oficial la designación del militante socialista, Celso López San Francisco, como nuevo seremi de Desarrollo Social y Familia.

El cupo estaba vacante desde el pasado 10 de diciembre de 2024, cuando el exseremi Eduardo Alcayaga asumió como delegado provincial de Limarí.

La batalla para llegar a ser seremi no fue fácil para López. La cartera, que está en manos del Partido Socialista, tuvo distintos nombres que fueron descartados, entre ellos el del excandidato a alcalde por Vicuña, Kether Gómez, quien continúa siendo investigado por enriquecimiento ilícito (ver nota de El Mostrador).

Celso López San Francisco es profesor de Estado en Historia y Geografía y doctor en Ciencias Políticas y Sociales. También es escritor y un político con trayectoria. Fue seremi de Educación, gobernador provincial de Elqui, y hasta hace poco ejercía como subdirector de Planificación y Control de Gestión del Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera.

En 2009, López fue investigado en una auditoría que llevó adelante la Contraloría General de la República, en donde no se pudo constatar que las prestaciones de servicios a honorarios que hizo López -en ese tiempo al Municipio de Coquimbo- fueran reales.

Las conclusiones de la auditoría arrojaron que no se dio cumplimiento al contrato a honorarios, situación que generó que el ente fiscalizador iniciara un juicio de cuentas para restituir los fondos que percibió López.

Incluso, ese informe de Contraloría consignó otros problemas similares con distintos funcionarios en el área de Salud Municipal, lo que provocó una querella por “estafas y otras defraudaciones”, causa en la cual pudo corroborar Aquí Coquimbo que López, hasta el 2015, aparecía como imputado.

Otros de los problemas que recaen en el profesor de Historia, son denuncias en contra de su empresa DECS (Desarrollo Educación y Ciencias Sociales SPA). Esta tuvo inconvenientes porque fue denunciada por trabajadores por el no pago de deudas previsionales. Si bien hoy ya están saldadas, según fuentes internas del oficialismo, ese problema le impidió a Celso López llegar antes como seremi de Educación en este gobierno.

También López, hace poco, en su estadía como subdirector de Planificación y Control de Gestión en el SLEP Puerto Cordillera, tuvo problemas, tras una auditoría realizada en 2020 por la Contraloría. La investigación arrojó que hubo pagos excesivos en el transporte escolar que suman $ 14.400 millones. Asimismo, se hicieron otras observaciones, como el pago excesivo de su remuneración y la obtención de percibir en su sueldo la función crítica.

Aquí Coquimbo se contactó con Celso López. Respecto a su gestión, señala que espera avanzar en temas relevantes. «Mi desafío es hacer una buena gestión en este último año del gobierno, en las múltiples funciones del MIDESO, Política Nacional de Cuidados; el sistema de Protección Social; apoyar el término de la instalación del servicio nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, entre otras tareas».

Respecto a las distintas observaciones que ha hecho la Contraloría en su contra, López señala que «como profesional y como persona, la experiencia se construye por aciertos y por cosas que siempre se pueden hacer mejor. Ambos casos fueron resueltos favorablemente para mí. Soy un cientista social altamente preparado y con experiencia suficiente para afrontar los desafíos para los que me ha convocado el Gobierno».

Seremi de Salud sigue en disputa entre Frente Amplio y el PPD

Donde aún no sale humo blanco es en la Seremi de Salud. Esta cartera continúa acéfala. Anteriormente fue ocupada por autoridades no militantes, pero sí cercanas al Frente Amplio, colectividad que quiere mantener ese cupo; sin embargo, hace tiempo entró a la negociación el PPD, quien tendría la prioridad, pero hasta el momento no hay nombres que convenzan en La Moneda. Cabe recordar que la Seremi de Salud está sin autoridad desde el 11 de diciembre de 2024.

3

Luis Rivera: de paramédico al Concejo Municipal

Hace 16 años llegó de Arica a La Higuera. Su carisma, buena voluntad y su profesionalismo convirtieron a Luis Rivera, hoy de 52 años de edad, en uno de los paramédicos más queridos de la comuna de La Higuera.

Rivera, siempre se dirige a alguna paciente o vecina como “dama”, de ahí que con el tiempo los pobladores de las distintas localidades de La Higuera le apodaron “El Damita”.

Fue un reconocido tens en distintas postas de la comuna, entre ellas Punta Colorada, Caleta de Hornos y Chungungo. Luego, tuvo conflictos con la administración anterior, por lo que fue cesado de su cargo de paramédico.

Esa situación, además de ser una persona reconocida por los vecinos, le dio el ímpetu para competir por un cupo de concejal -como independiente en la lista del Partido Socialista-. A “El Damita” le fue bien y salió electo concejal.

Luis Rivera no ve con malos ojos el proyecto minero Dominga y destaca los primeros días de la gestión de la alcaldesa Uberlinda Aquea.

–¿Cuáles son tus desafíos como concejal?

–Uno de los principales desafíos como concejal es fiscalizar y fortalecer el área de salud en la búsqueda de recursos para garantizar y mejorar la calidad y servicios para todos nuestros pobladores, representando a la comunidad, escuchando, y en terreno para entender de una manera más directa las necesidades, tomar decisiones en conjunto a favor de la comuna, la transparencia y rendición de cuentas.

–¿Qué posición tienes respecto al proyecto minero-portuario Dominga?

– Dentro de los beneficios de este proyecto está la generación de empleos, inversión económica, un mejor desarrollo de infraestructura de la desaladora que proporcionará agua potable, ya que hace muchos años que sufrimos en la comuna una escasez hídrica. Por otra parte, nos preocupa el impacto ambiental, los riesgos de biodiversidad… Importante destacar que el proyecto tiene y debe cumplir con la regularización ambiental y laboral vigentes en Chile”.

–¿Cómo ha visto la gestión de los primeros días de la alcaldesa Uberlinda Aquea?

-En sus primeros días como alcaldesa he notado a una edil comprometida con la comunidad. Ha demostrado una fuerte presencia en terreno, escuchando las necesidades y preocupaciones de los pobladores, implementando nuevas iniciativas, como concejos en terreno en diferentes localidades de la comuna. También he observado que Uberlinda Aquea tiene muchas ganas de reforzar la confianza de los pobladores, lo que es fundamental para el desarrollo de nuestra comuna. Sin embargo, considero que falta un poco más de conexión con el gobierno regional para seguir trayendo recursos y oportunidades a nuestra comunidad. Importante destacar es que hay que dejar de lado las diferencias políticas y trabajar con profesionales de diferentes tendencias, ya que es fundamental para el bienestar de nuestra comuna.

–¿Qué mensaje les entregaría a los vecinos de La Higuera?

-Quiero brindarles un mensaje de tranquilidad y esperanza. Como concejal, estoy comprometido con resolver y fiscalizar todos los aspectos del plan regulador municipal. Nuestro objetivo es lograr eficiencia, transparencia y rendición de cuentas para beneficiar a toda la comunidad. Agradezco su confianza y apoyo. Seguiremos trabajando para mejorar la calidad de vida de todos.

4

Plan Calles Sin Violencia: el diagnóstico regional

El Plan Calles Sin Violencia que lidera el Gobierno no ha estado excepto de críticas. De hecho, hace unos días la ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció un reforzamiento al plan, especialmente en la capital.

Aquí Coquimbo consiguió datos regionales para realizar un diagnóstico de esta iniciativa.

En 2022, la Región de Coquimbo registró 62 homicidios, el 2023 llegaron a 49, mientras que el año pasado se registraron 43 homicidios, lo que significa una reducción del 12 %.

Una baja que coincide con el reforzamiento de la inversión en seguridad por parte del Gobierno y la implementación del Plan Calles Sin Violencia en el mes de abril de 2024. Las comunas elegidas en la Región de Coquimbo fueron La Serena, Coquimbo y Ovalle.

De los homicidios del 2024, 28 de ellos tienen resultados con detenido, cuatro con orden de detención, tres prófugos con orden de detención, dos en investigación y tres sin investigación.

Este plan involucró la acción conjunta de control e investigación policial, junto a un refuerzo importante de recursos para el Ministerio Público

Según datos de Carabineros, desde el 29 de septiembre de 2024 hasta el 30 de enero de 2025, en el marco de este plan, se realizaron 2.394 controles preventivos, 1.059 controles vehiculares, 59 controles a locales comerciales, 12 controles a locales de venta de alcohol y 1.264 controles de identidad.

Esto tuvo como resultado 450 infracciones: 419 infracciones de tránsito, 6 al comercio ambulante y 18 infracciones municipales. Junto a ello, hubo 16 detenidos: 9 por orden vigente, 2 por hurto, 1 por ley de drogas y 4 por otros delitos. De ellos, el 56 % de los detenidos fue por orden vigente.

“Creemos que hemos avanzado y la evaluación es positiva, pero nunca va a ser suficiente en materia de seguridad, porque siempre va a ser complejo bajar la sensación de intranquilidad que vive nuestra población. Lo importante a destacar es que los vecinos tengan en claro que nuestra prioridad como Gobierno es y será la seguridad de las personas, y para eso los esfuerzos no solo se focalizan en el Plan Calles Sin Violencia, también en el Plan Verano Seguro, con un incremento de la fiscalización y rondas”, explicó el delegado presidencial regional, Galo Luna Penna.

Para el representante del Presidente de la República en la región, esta reducción de homicidios año a año desde 2023 “es una cifra real, pero quiero insistir que no nos deja tranquilos, porque nuestra labor siempre será reducirlos a cero. Aquí quiero destacar que en materia de seguridad avanzamos en un trabajo coordinado en el Consejo Contra el Crimen Organizado y el Comité Policial en donde articulamos a las policías y loa distintos servicios. ”, concluyó.

5

En Monte Patria conmemoran 208 años de la gesta del paso del Ejército Libertador Chile-Argentina

¿Sabías que por la cordillera aledaña a Monte Patria, en la región de Coquimbo cruzó parte del ejercito libertador para luchar por la independencia de Chile? Fue el pasado viernes 07 de enero que se conmemoraron 208 años de una de las epopeyas más trascendentales en la historia de la región de Coquimbo y de Chile: el Cruce de los Andes, liderado por el General José de San Martín, libertador de Argentina, Chile y Perú.

Como ya es tradicional, las y los vecinos de la localidad de Carén, la comunidad local, la Agrupación Valles Cordillera y la municipalidad de Monte Patria rindieron homenaje a los héroes, sus familias y el legado cultural.

La ceremonia fue organizada por la agrupación Valles Cordilleras, la que junto a otros organismos y agrupaciones locales coordinaron realizar una cabalgata histórica, encabezada por Carabineros de Las Tórtolas y diversas agrupaciones ecuestres, entre ellas, el Club de Huasos de Entre Valles de Carén, el Club de Huasos de Hacienda Juntas, el Club de Huasos de Rapel y el Club de Huasos El Palqui. A ellos se sumaron funcionarios municipales, el Centro de Integración Chileno Argentino de la Región de Coquimbo, recreadores históricos, representantes de Argentina y habitantes de Carén.

Durante esta nueva celebración de la gesta heroica del Paso Ejército Libertador, las comunidades argentinas presentaron bellos cuadros de danza folclórica, propias de su país; así mismo, Chile se hizo presente con la cueca, danza nacional, además de otras expresiones artísticas.

Eduardo Guzmán, profesor de historia y geografía, escritor y presidente de la Asociación Valles Cordillera, hizo un balance de esta nueva conmemoración. “Estamos celebrando los 208 años de la gesta del batallón Libertador de 1817. Más de 500 gauchos y arrieros chilenos cruzaron la cordillera en pleno verano, con el fin de emancipar a Chile y cumplir con el plan San Martiniano, por la independencia de los países hermanos de América Latina. Aquí hay banderas de varias nacionalidades, lo importante de aquí es la integración de las provincias de Argentina y la Región de Coquimbo”.

Leopoldo Escudero Gabilanes, representante de Sebastián Molteni, cónsul de Argentina en Chile, destacó la relevancia cultural e histórica de esta celebración. “Es fundamental mantener esos hitos de integración. Le pone feliz a uno ver a tanta gente joven, preocupados por la identidad y la historia de este sector; Valles Cordillera siempre han estado preocupados por la realización de este evento. Monte Patria, Carén, los clubes de Huasos, Carabineros, todos aquí enaltecen esta ceremonia”, cerró.

