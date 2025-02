Aquí Coquimbo: calor deja sin nieve a la cordillera y el problema del robo de cable en La Higuera

Presentado por:

Hola, ¿qué tal? Comenzamos una nueva edición de Aquí Coquimbo, el newsletter de la IV región.

Quedan los últimos días de febrero, pero el movimiento de turistas en la conurbación La Serena-Coquimbo continúa. El valle de Elqui sigue albergando a miles de visitantes y la provincia de Limarí con sus valles escondidos no se queda atrás.

En esta edición tratamos la compleja realidad que vive la región en cuanto a la nieve acumulada, que según el último reporte de CEAZA es prácticamente cero. Las altas temperaturas de este verano han provocado el deshielo. Por otra parte, autoridades gubernamentales están alertas porque los pronósticos indican que este año las precipitaciones serán menores. La sequía podría intensificarse.

En segundo término, abordamos el robo de cables de cobres en los postes de transmisión eléctrica que afectan a la comuna de La Higuera. Esta acción delictual se ha transformado en un negocio para los delincuentes, en tanto que tras una ardua investigación, el Ministerio Público y la PDI aún no pueden dar respuestas claras sobre este problema. La alcaldesa de La Higuera y CGE instan a que esto se esclarezca prontamente.

Nuestro tercer tema se relaciona con la minería. Conocimos un nuevo proyecto minero que está emplazado en El Peñón, comuna de Coquimbo. Se trata de una iniciativa a pequeña escala de una firma canadiense, que busca consolidarse como una minería responsable y preocupada del medioambiente.

Finalmente, te contamos sobre la inédita visita de los ministros de Cultura, Relaciones Exteriores y Agricultura a Vicuña. Celebraron el hito ciudadano de la incorporación del Paisaje Cultural Vitivinícola del pisco chileno a la lista tentativa de la UNESCO en la comuna de Vicuña.

Vamos por una edición más de Aquí Coquimbo.

1

El calor deja sin nieve a la cordillera y autoridades se preocupan por extrema sequía que vive la región

Hace unos días, el centro científico Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA) dio a conocer su último informe, el cual indica que el desarrollo de la temporada estival hizo descender la cobertura nival, dejándola prácticamente sin nieve en las tres provincias de la Región de Coquimbo. Esta situación, sumada al reporte de caudales bajos de ríos y escasa capacidad de agua en embalses -sobre todo en la provincia de Elqui y Limarí-, ponen en alerta a las autoridades.

Recordemos que la Región de Coquimbo vive una extensa sequía hace varios años. El CEAZA, a través de sus boletines mensuales, está monitoreando distintos ejes relacionados con el tema hídrico.

En su último informe señala que “solo hubo un evento en la cordillera de la provincia de Elqui que aportó entre 10 y 20 mm. En costa y valles, en cambio, no hubo eventos importantes en cuanto la región se encuentra aún en la temporada seca”.

La nieve es la principal fuente de agua dulce en la Región de Coquimbo, pero no hay certeza de la cantidad de esta, ni del aporte de ríos y embalses. Los investigadores del CEAZA trabajan para generar información que resulte útil para la planificación y administración de este recurso hídrico en el contexto de megasequía y desertificación del territorio.

Valentina Aliste, coordinadora del proyecto «Vecinos de las Nieves» del CEAZA, señaló a Aquí Coquimbo que en una zona árida y con altas temperaturas en la cordillera, como lo es la Región de Coquimbo, gran parte de la nieve se pierde a través de la sublimación, “es decir, el cambio de fase de sólido a gaseoso sin pasar por estado líquido es el factor dominante en el balance de masa anual sobre la nieve. De acuerdo a un estudio realizado por el equipo de glaciología del centro científico CEAZA, en la cuenca de La Laguna, en la comuna de Vicuña, se estima que la sublimación puede variar entre un 70 y 90% de la ablación en superficie”.

Gobierno en alerta por sequía

Aquí Coquimbo se comunicó con el seremi de Agricultura, Christian Álvarez, quien indicó lo que se viene en materia de precipitaciones para este año. “En base a la proyección meteorológica para la Región de Coquimbo, que indica la presencia de la fase de la Niña desde marzo a septiembre, nos hace presumir precipitaciones por debajo de los registros históricos promedios, lo que nos pone en un escenario con dificultades para el uso del agua en labores silvoagropecuarias”.

Respecto al embalsamiento de agua, Álvarez indicó que hay dos realidades distintas. “A la fecha, la región cuenta con un 18,7 % de la capacidad de agua embalsada. No obstante, la situación es muy distinta en el análisis territorial: la provincia del Choapa tiene embalses que van desde un 54 % a un 94 %, lo que permite asegurar el riego durante la actual temporada y la próxima. Para Elqui y Limari la situación es muy distinta, dado que la capacidad embalsada va desde un 8,9 % a un 29 %, lo que inclusive con restricciones nos permite asegurar el agua solo en la presente temporada 2024-2025«.

En tanto, el delegado presidencial regional de Coquimbo, Galo Luna, señaló a nuestro medio de comunicación que es consciente de la escasez hídrica que vive la región, pero también abordó las políticas públicas que desde el Ejecutivo están impulsando.

“Hemos avanzado en una desaladora en el sector del Panul, que va a permitir entregar agua a más de 600 mil personas (incluyendo a Ovalle), porque los niveles de los embalses en Elqui y Limarí siguen siendo críticos (…) Adicionalmente, trabajamos en una desaladora de emergencia para el Limarí, que debería estar emplazada en el sector Talinay en Ovalle, algo que estará completamente definido luego del estudio de localización en curso. Nuestra intención es asegurar el consumo humano de la región por mucho tiempo”, explicó Luna.

Preocupa suspensión de recursos para Plan de Emergencia Hídrica

El 5 de noviembre de 2024, el exgobernador Darwin Ibacache anunció la posibilidad de destrabar por parte de la Dipres los $ 6 mil millones para el Plan de Emergencia Hídrica aprobado por el Consejo Regional en abril del mismo año.

Estos recursos serían derivados del FNDR 2024, los que fueron cancelados por parte de la Dipres, incumpliendo el compromiso de contar con estos fondos y obligando al actual gobierno regional a realizar una nueva reasignación presupuestaria para estos fines, en base al presupuesto aprobado para el 2025, al que recientemente la Dipres rebajó $ 5.000 millones.

La Comisión de Aguas y Recursos Hídricos, a través de su presidente, Francisco Corral, ha manifestado su preocupación por la gravedad de este incumplimiento, toda vez que “el desafío prioritario para esta región es la seguridad hídrica, por lo que recursos destinados a este objetivo son los que menos deben ser afectados”, expresó Corral.

Hay que consignar que el gobernador Cristóbal Juliá informó hace unos días, en una visita efectuada a la provincia de Choapa, de un nuevo Plan de Emergencia Hídrica por $ 2.500 millones, propuesta que deberá ser aprobada por el Consejo Regional “para compensar el fondo por $ 6.000 millones que fue abortado por la Dipres», concluyó el consejero Francisco Corral.

2

Robos de cables de postación en La Higuera, una investigación sin resolver

La semana pasada nuevamente se encendieron las alarmas en la comuna de La Higuera por un nuevo robo de cables de cobres de postación eléctrica. Este hecho delictual se suma a varios otros acontecidos en la misma comuna durante años anteriores. El nuevo ilícito, ocurrido a solo a metros de la Ruta 5 y a pocos kilómetros de la tenencia de carretera de Carabineros, causó indignación en la alcaldesa Uberlinda Aquea. Este se trataría de la sustracción de cerca de cinco kilómetros de cable de cobre utilizado para conducir la energía eléctrica, para lo cual los delicuentes derribaron cuatro postes .

Aquí Coquimbo quiso profundizar en el constate robo de cable de cobre eléctrico que acontece en La Higuera, pero hay hermetismo al respecto. Desde la Policía de Investigaciones no quisieron referirse a esta situación, pues señalan que es una investigación en curso de carácter reservada.

Desde el Ministerio Público nos indicaron algo similar. «La Fiscalía Regional de Coquimbo tiene en su Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) el foco denominado ´’Red de cobre’ a cargo de indagar las distintas aristas de este caso. No podemos entregar mayor información, porque es una causa reservada y con diligencias en curso«.

SACFI participa desde hace al menos dos años en la mesa de trabajo que se encuentra investigando con diligencias en curso el robo de cable de cobre, que además integra Carabineros, la PDI, la Municipalidad de La Higuera y la empresa CGE.

Fuentes vinculadas al ente persecutor señalaron que una de las líneas investigativas del fiscal jefe de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Región de Coquimbo, Eduardo Yáñez, sería una especie de asociación ilícita que roban cables de cobres y lo llevan a otras regiones del país, donde sale por puertos para ser exportado a otros países. Se trataría de un negocio de grandes proporciones de dinero.

Recordemos que esta investigación se viene haciendo desde hace años, enfocada en robos en la provincia de Elqui y Limarí. Incluso durante el 2022 el mismo fiscal señaló que, ya en esa época había sujetos formalizados y con medidas cautelares, mientras que otros fueron detenidos en virtud de órdenes de aprehensión ejecutadas por la PDI.

Otro de los puntos a considerar fue la “Operación Beirut” que realizó el 2024 la PDI en el sector de Punta Colorada en La Higuera. Si bien no se encontraron cables de cobre, sí se pudo encontrar en viviendas allanadas que almacenaban, manipulaban y comercializaban elementos explosivos de uso industrial, sin autorización ni medidas de seguridad.

En esa ocasión, Patricio Jory, fiscal de Focos Investigativos, manifestó a los medios de comunicación que esa diligencia era parte de una investigación que desarrollaron en conjunto con la PDI por reiterados robos de cables de cobre en el sector de Punta Colorada de La Higuera.

Alcaldesa de La Higuera indignada

En un comunicado de prensa emanado desde el municipio de La Higuera, la alcaldesa Uberlinda Aquea se mostró indignada por un nuevo robo de cables de cobre que afectó a su comuna.

La máxima autoridad se mostró muy molesta por lo reiterado del delito, y a pesar de haber sostenido reuniones con la Delegación Presidencial y ambas policías, las investigaciones no han mostrado resultados efectivos. Al respecto señaló: “La percepción de la comunidad es que lamentablemente desde hace mucho tiempo que no se hace nada con la investigación… Sabemos que las autoridades están trabajando y se están haciendo diligencias, pero por todo el tiempo que llevamos en esto, no ha sido suficiente”.

La alcaldesa comentó también que van a solicitar a las autoridades tener respuestas pronto ante este delito. “Nosotros como municipio, yo como alcaldesa y a nombre del concejo comunal, solicitamos que sean más rigurosos, que ojalá tengamos soluciones y tengamos a los responsables. Lamentablemente, la delincuencia ha escalado, y estamos molestos, porque esto nos afecta a todos”.

CGE se ha querellado, pero no hay respuestas

Aquí Coquimbo también se contactó con la empresa de distribución eléctrica CGE. Al respecto, Óscar Jerez, gerente zonal de CGE Coquimbo indicó «que hemos visto un aumento progresivo en los casos de robos de cables en la Región de Coquimbo, donde la comuna más afectada por este delito ha sido La Higuera, donde precisamente este lunes se vivió el robo de 4.800 metros de cable, y el daño y destrucción de cinco estructuras de postación”.

Respecto a los resultados de estas investigaciones, el gerente señaló que “lamentablemente pese a que se han presentado denuncias y querellas, el problema se ha mantenido, viéndose afectados sobre todo los vecinos y vecinas de la zona, como también los servicios básicos como APR, postas, colegios, etc.”.

Finalmente, Jerez hizo un llamado a ver pronto resultados de la investigación. “Instamos a que pronto se puedan ven resultados con las investigaciones que manejan las autoridades, considerando el modus operandi de estas bandas organizadas,” finalizó el ejecutivo.

Seremi de Energía lidera Mesa de Robo de Cables

El seremi de Energía, Eduardo Lara, informó que se han realizado 10 sesiones de la mesa de Robo de Cables, en la que participan el Ministerio Público, la PDI, Carabineros, el Servicio de Impuestos Internos, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la empresa CGE y las direcciones de seguridad municipal de La Serena, Coquimbo y Ovalle. Incluso en octubre del año pasado esto tuvo un carácter birregional, con autoridades de Atacama, debido a que los cortes de luz en La Higuera también afectan a localidades de Carrizalillo y Chañaral de Aceituno, comuna de Freirina, en la provincia de Huasco.

“La mesa tiene dos preocupaciones centrales: la primera es la investigación, la persecución y el desbaratamiento de este delito organizado, que es una tarea prioritaria de las policías y la Fiscalía, y, por otro lado, velar por medidas de mitigación hacia las familias de las localidades afectadas, porque acá lo fundamental es la pronta recuperación del servicio”, explicó el seremi.

“En particular, existe una demanda de vecinos de El Trapiche, Punta Colorada y Chungungo para que la empresa CGE disponga de generadores en caso de cortes por robo de cables, tal como ya sucede en otros sectores de La Higuera, situación que las autoridades comunales han manifestado en esta mesa”, concluyó el seremi de Energía.

3

Planta El Peñón: un pequeño proyecto minero de Coquimbo que reutiliza el agua y genera relaves secos

El Peñón es un pequeño sector de la comuna de Coquimbo que limita con Andacollo. Allí, en un área industrializada, está operando una minera a pequeña escala, perteneciente a Altiplano Metals, una firma de origen canadiense.

El origen de la Planta El Peñón se remonta a septiembre de 2021, fecha en que obtuvo los permisos de operación, y durante el segundo trimestre de 2023 completó la instalación de su planta. En esta trabajan 21 mineros, y produce concentrado de cobre y concentrado de hierro como subproducto, siendo su capacidad de procesamiento -hasta el momento- de solo de 5.000 toneladas de mineral por mes, lo que se traduce en 200 toneladas mensuales de producción de concentrado de cobre.

En el mundo minero de la región este proyecto de procesamiento de mineral ha destacado por su aporte al cuidado del medioambiente, ya que utiliza agua provista por camiones aljibes, la cual reutiliza, y además genera relaves secos.

El terreno donde está emplazada la planta es de nueve hectáreas y está a solo tres kilómetros de la carretera principal D-43.

Aquí Coquimbo conversó con el gerente general del proyecto, José Quintero Díaz, para conocer más detalles de este pequeño proyecto minero que en distintas esferas de la región está recibiendo loas por sus buenas iniciativas relacionadas con el compromiso con el ecosistema.

–¿Cómo fue el inicio del proceso de este proyecto minero en El Peñón?

-El proyecto fue diseñado íntegramente por nuestro equipo de ingenieros, siguiendo todos los protocolos establecidos por el SERNAGEOMIN para la obtención de los permisos correspondientes. La construcción de la planta se realizó mediante contratistas independientes especializados. Vale destacar que el desarrollo coincidió con la pandemia de COVID-19, lo que representó un desafío significativo debido a las interrupciones en la cadena de suministro, las restricciones fronterizas y condiciones operativas sin precedentes. A pesar de estas circunstancias, logramos completar el proyecto de manera eficiente.

–¿Qué acciones concretas han realizado bajo el concepto “minera responsable y amigable con el medioambiente”?

-Nuestra planta procesadora es pionera en el sector minero de pequeña escala en Chile, destacándose por implementar tecnologías innovadoras y sostenibles. Somos los primeros en utilizar un filtro prensa que permite reciclar el agua y producir relaves secos, eliminando la necesidad de tranques de relaves convencionales. Estos relaves secos pueden almacenarse o transportarse, y actualmente exploramos alianzas con fabricantes de ladrillos y fertilizantes para su aprovechamiento, reduciendo aún más nuestra huella ambiental.

Otra característica distintiva es nuestro circuito electromagnético. Dado que el material procesado puede contener hasta un 45 % de hierro, este sistema nos permite recuperarlo, minimizando los relaves y generando una nueva fuente de ingresos de alto valor.

Además, la ubicación estratégica de la planta, alejada de la comunidad y considerando la dirección predominante del viento en el valle, minimiza el impacto del polvo y ruido en las zonas habitadas. Estas características posicionan a nuestra planta como líder en la industria.

–¿Cuáles son las proyecciones a futuro con esta iniciativa?

-Nuestra política de contratación prioriza el talento local, buscando crecer de manera conjunta con la comunidad. Aspiramos a generar retornos significativos que beneficien tanto a la empresa como a la región, creando oportunidades laborales de calidad para los habitantes locales. Nuestro éxito está intrínsecamente vinculado al desarrollo y prosperidad de la comunidad que nos acoge.

4

En Vicuña resaltan posible incorporación del Paisaje Cultural Vitivinícola del pisco chileno a la UNESCO

El miércoles pasado llegó hasta la comuna de Vicuña la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo; el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren; y el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, junto a la Asociación de Productores de Pisco Chile A.G, quienes encabezaron la celebración ciudadana de la incorporación del Paisaje Cultural Vitivinícola del Pisco Chileno a la Lista Tentativa de la UNESCO en la comuna de Vicuña.

Cabe destacar que el 28 de enero de 2025 se incorporó esta zona a la lista tentativa de la UNESCO, por parte de nuestro país. Este hito marca un paso fundamental en el camino de la región hacia su reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad, destacando la historia del pisco, la identidad cultural asociada a su producción y su aporte al desarrollo económico del país.

Al respecto, la ministra de Cultura, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, señaló que “este es un paso muy importante para que este organismo internacional (UNESCO) acoja esta solicitud, la estudie. Vienen años de trabajo, pero aquí se ha realizado de manera intersectorial, entre el sector público y el sector privado, un trabajo mancomunado que nos ha permitido llegar a este primer gran hito; sin duda, estas son políticas de Estado”.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, indicó que como gobierno están absolutamente comprometidos con este esfuerzo y “muy contentos también porque refleja un trabajo muy serio y un trabajo en el cual han coincidido tanto el sector público como el sector privado. Nosotros hemos estado en contacto siempre con la asociación de productores pisqueros, y la verdad es que también destacamos toda la labor de promoción que se ha hecho del pisco chileno por parte de ProChile y de nuestra Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales”.

En tanto, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, destacó el trabajo colaborativo que ha realizado su ministerio con los gobiernos regionales. “Ya estamos en la lista tentativa de ser el primer país de Sudamérica con un paisaje vitivinícola reconocido mundialmente. Y esto es, como dijo bien la ministra, es turismo integral, es poesía, Gabriela Mistral, es cielo bello, es cultura, arquitectura, es también seguridad”.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquicoquimbo@elmostrador.cl.