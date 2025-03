El día en que el fútbol en La Portada se detuvo por culpa de un ovni

Presentado por:

Iniciamos la segunda semana de marzo con todo. Acostumbrándonos a los tacos, a la vuelta a clases y diciendo adiós a los escasos turistas que aún quedan en la región, así iniciamos una nueva edición de tu newsletter Aquí Coquimbo.

Comenzamos abordando el drama y conflicto que hay al interior del Registro Civil y de Identificación . Su directora, Daniela Jacob, no la pasa bien. La hija del exalcalde de La Serena, Roberto Jacob, tiene acusaciones de maltrato laboral, pero no solo eso. Contraloría ya indaga sobre una denuncia por posible conflicto de interés de la directora, al ser esta la pareja del jefe de gabinete del servicio a nivel nacional.

. Su directora, Daniela Jacob, no la pasa bien. La hija del exalcalde de La Serena, Roberto Jacob, tiene acusaciones de maltrato laboral, pero no solo eso. Contraloría ya indaga sobre una denuncia por posible conflicto de interés de la directora, al ser esta la pareja del jefe de gabinete del servicio a nivel nacional. Como segunda noticia, te contamos a lgo de historia de la ufología chilena y el extraño avistamiento que hubo durante un partido de fútbol de primera división en los años ochenta. Conversamos con el exfutbolista y exdt de la selección chilena, Jorge Garcés, quien estuvo ese día jugando por Deportes de La Serena y fue testigo de este extraño avistamiento. ¿Ovni o no? Averígualo aquí.

Conversamos con el exfutbolista y exdt de la selección chilena, Jorge Garcés, quien estuvo ese día jugando por Deportes de La Serena y fue testigo de este extraño avistamiento. ¿Ovni o no? Averígualo aquí. También reporteamos una compleja historia que vive Máximo, un menor de La Serena que ostenta una extraña enfermedad y que hoy viajó a México para ser intervenido . Su familia aún no junta los recursos para poder tratarlo.

. Su familia aún no junta los recursos para poder tratarlo. Finalmente, te contamos sobre la historia de reconversión de una agricultora de Punitaqui. La sequía la hizo buscar otra actividad productiva y con la ayuda de INDAP sigue ligada al agro, pero ahora desde un nuevo sustento que ocupa menos agua.

No se diga más, vamos por una nueva edición del único newsletter de la IV región: Aquí Coquimbo.

Acoso laboral, conflicto de interés y falta a la probidad: las acusaciones que pesan en contra de la directora del Registro Civil

El ambiente al interior de la Dirección Regional del Registro Civil e Identificación en La Serena es complejo. Abunda el malestar, miedo y desazón de varios funcionarios de la institución, quienes acusan a su jefa, la directora regional, Daniela Jacob, de maltrato laboral, conflicto de interés y, ahora último, de eventuales faltas a la probidad.

Por otro lado, fuentes cercanas a la directora regional le bajan el perfil a la situación y señalan que de los cien funcionarios a nivel regional, son los menos quienes tienen algún conflicto con la jefatura. Incluso, desde la asociación de funcionarios, su presidente la defiende.

Daniela Jacob es hija del exalcalde de La Serena, Roberto Jacob (PR), y es actual pareja del jefe de gabinete del director nacional del Registro Civil e Identificación, Daniel Pizarro.

Aquí Coquimbo tuvo acceso a una denuncia anónima interpuesta en Contraloría, en la que se pide un pronunciamiento al ente fiscalizador por posible conflicto de interés entre Jacob y su pareja, el jefe de gabinete.

Daniel Pizarro, la pareja de la directora regional -según consta en la denuncia-, ingresó a la institución en Santiago el día 01 de marzo de 2023, y posteriormente ingresó su pareja Daniela Jacob el día 03 de marzo de 2024.

En la denuncia se hace eco sobre una desvinculación que ocurrió en septiembre de 2023 cuando se notificó al exencargado de Recursos Humanos de la dirección regional, Sebastián Díaz, sobre su desvinculación.

Díaz había acusado a Daniela Jacob por maltrato laboral (incluso está vigente una tutela laboral por vulneración de derechos). Tras los problemas con la directora, Díaz fue cesado de sus funciones.

El problema, según la denuncia que existe en Contraloría, radica en que fue la pareja de Daniela Jacob, el jefe de gabinete de la Dirección Nacional, Daniel Pizarro, quien visó la resolución del despedido del funcionario.

“En base a este contexto, la desvinculación de un funcionario que estaba en conflicto con la señora Daniela Jacob por medio de una resolución que fue visada por la pareja de esta, don Daniel Pizarro, jefe de Gabinete del director nacional del Servicio, podría implicar una falta a la probidad administrativa, por lo que se solicita al órgano contralor resolver si estos hechos vulneran la probidad administrativa”, se detalla en la denuncia.

Hay que consignar que el artículo 62, numeral 6 de la Ley N° 18.575, indica que los funcionarios del Estado califican como una conducta especialmente reñida con la probidad administrativa el “Intervenir, en razón de las funciones, en asuntos en que se tenga interés personal o en que lo tengan el cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. Asimismo, participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad…”

En la misma denuncia, se aborda una supuesta falta a la probidad tras contratar a un exfuncionario municipal de La Serena, quien trabajó con su padre, el exalcalde. “Durante enero y febrero del año 2025 fue contratado en la Dirección Regional de Coquimbo del Servicio de Registro Civil e Identificación don Claudio Milenko Quinteros Pasten como estafeta, sin que existiera concurso, ni entrevista previa”.

Acoso laboral

Aquí Coquimbo conversó con Natalia Santander, exfuncionaria del Registro civil en La Serena. Natalia trabajó de la mano con la directora regional, Daniela Jacob, pero de un día para otro todo cambió.

Natalia puso denuncias internas, en Contraloría y ahora también una demanda por tutela laboral. «El proceso lo viví con mucha incertidumbre y miedo. Terminé con medicación para la depresión y estrés, algo que nunca me había pasado, ya que me sentí sobrepasada. Era angustiante ir a la oficina día a día, somatizar el estrés y sentir esa incertidumbre diaria de lo que me podía decir Daniela, las funciones que podía quitarme, o tan simple como aguantar de que ella hiciera como que yo no existía, anulándome laboralmente”, comenta Natalia.

La profesional también agregó que “hice una denuncia interna por acoso laboral, la cual desde el primer momento se vio con inconvenientes en el proceso. No recibía respuesta de su admisibilidad en los plazos correspondientes, con poca respuesta y nula desde la Dirección Nacional, teniendo que llegar a hacer un reclamo a Contraloría, debido a los incumplimientos en el procedimiento”.

Finalmente, Natalia señala: “Yo fui testigo de cómo ella hizo movimientos tanto en las asociaciones de funcionarios y en oficinas, ya que buscaba “neutralizar” a personas pertenecientes al Servicio que no eran de su agrado, o que bien podrían llevarle la contraria”.

Por este caso hubo un sumario interno que fue desechado, que Natalia no apeló, pero sí llevó esta situación a la justicia con una demanda por tutela laboral.

No solo Natalia tiene denuncias por maltrato laboral, sino que hay otros funcionarios que también tienen denuncias en el ente contralor en contra de Jacob. La mayoría conversó con este medio sobre las dificultades que han vivido con Jacob, pero prefirieron no dar declaraciones por miedo a represalias.

Por otra parte, la directora también ha tenido conflicto con distintos funcionarios de carrera. Aquí Coquimbo dialogó con uno de ellos, quien quiso mantenerse en el anonimato, y quien indicó a este medio: “Ha sido un desastre, no respeta la carrera funcionaria, le da beneficios a las personas que siempre siguen sus órdenes sin importar si son correctas; es una persona mala, y usa sus influencias con su pareja, el jefe de gabinete nacional, para atacar”.

Desde el gremio destacan labor de directora

Aquí Coquimbo también conversó con el presidente de la Asolación de Funcionarios de la institución en la región, Richard Navea. El representante del gremio destacó la labor de Jacob: «Estoy muy conforme con el trabajo de la directora, ella ha logrado concretar proyectos que estaban muy lejos de hacerlo por parte de otros directores regionales del servicio (…) entonces, durante el poco tiempo que ha estado la directora, ha hecho un buen trabajo, ha hecho su pega y lo ha hecho muy bien».

Respecto a acusaciones de maltrato laboral, Navea señaló desconocer: «Yo siempre les dije a los funcionarios que cuando hicieran acusaciones, la hicieran de manera formal, con correo electrónico y eso, pero no sé realmente lo que sucede en ese caso». En cuanto al ambiente laboral, indicó: «No acredito yo que haya un ambiente de represión, de persecución, nada de eso».

Respuesta desde el Registro Civil

Aquí Coquimbo tomó contacto con funcionarios de la Dirección Regional del Registro Civil e Identificación, quienes señalaron que “existen dos denuncias formalmente ingresadas ante el Servicio que involucran a la actual directora regional. En la primera denuncia, el proceso de investigación sumaria concluyó sobreseyendo a la denunciada, no existiendo solicitudes posteriores en este caso. El segundo caso, se encuentra en proceso, por lo que no nos podemos referir al tema. Agregar que no hemos recibido ninguna otra denuncia por canales formales que involucren a la directora regional”.

Respecto a la consulta sobre la denuncia anónima presentada en Contraloría, señalan que “podemos informar que el servicio fue notificado y se dio respuesta formalmente en los plazos correspondientes, y será el ente contralor quién determine el proceder».

Finalmente, cabe mencionar que la directora regional de Coquimbo fue designada como titular de su cargo, por medio del sistema de Alta Dirección Pública, no existiendo incompatibilidades algunas en su designación”.

El avistamiento de un ovni en el Estadio La Portada que detuvo un partido de fútbol profesional

Era la noche del sábado 24 de octubre de 1982 y en el estadio La Portada de La Serena se jugaba la fecha 15 del Campeonato Nacional. En ella se enfrentaba la escuadra local papayera versus Naval de Talcahuano.

Durante el segundo tiempo del partido sucedió una situación que dejó atónitos tanto a espectadores, como futbolistas, cuerpo técnico y árbitros. Eran cerca de las 22:00 horas cuando en el cielo despejado de aquella noche apareció un extraño fenómeno lumínico que llamó la atención de todos. Según relatan testigos, era una especie de nube iluminada. La situación causó tanta conmoción que el partido se detuvo porque los mismos protagonistas de la cancha se pusieron a mirar el avistamiento y apuntar hacia el cielo.

Una de los futbolistas que presenció esa situación in situ fue Jorge “El Peineta” Garcés, quien en ese tiempo vestía la casaca granate y esa noche anotó un gol, conversó con Aquí Coquimbo y recuerda: «Ese día algo se vio, de hecho, el partido se detuvo unos segundos. Me acuerdo que estaba el loquito Araya en el arco de Naval y él fue el primero en detener la jugada. Ahora, si fue un ovni o un objeto raro, la verdad es que no te lo podría asegurar porque fue algo muy rápido y extraño, algo que habitualmente no lo vemos”.

El espectador que asegura que era un “platillo volador”

Roque Casanga esa noche fue al estadio junto a su padre. Tenía por entonces 8 años y estaba sentado en el sector Martín Badía del antiguo estadio La Portada. El hoy hombre ya de 51 años de edad recuerda esa noche de 1982: “A eso de las 22.00 horas, el público empezó a comentar de algo que sucedía no relacionado con el partido. No captaba de qué cosa hablaban, sin embargo, los espectadores empezaban a hablar cada vez más alto y apuntaban hacia arriba, por lo que en un momento mi padre me señala y dice con un tono sorprendido: ‘Roque, mira hacia arriba, parece que está pasando un platillo volador’”.

Casanga agrega en su relato que en ese momento vio “el cielo y a no mucha distancia, calculo unos 500 metros sobre el campo de juego, veo pasar de manera muy lenta, pero muy lentamente, una luz fuerte blanca con algunos colores, de forma redonda, rodeada de una especie de nubes, en sentido de sur a norte”.

Roque también señala lo que “el Peineta” Garces comentó antes acerca de que el encuentro se detuvo: “Era la primera vez que observaba en vivo y en directo lo que en esos años era un ‘platillo volador’. Fue grande la sorpresa. Sabiendo que era algo totalmente anómalo y por la emoción del hecho, observé el campo de juego para ver qué pasaba con los jugadores, pudiendo percatarme de que el partido se detuvo. Tanto los jugadores como el árbitro y los guardalíneas, miraban hacia el cielo, apuntando con sus manos, como confundidos, tratando de explicar qué era lo que pasaba arriba del estadio”.

Finalmente, Roque comentó que recuerda que después la luz desapareció, perdiéndose en el horizonte, hacia El Faro de La Serena.

La mirada de Riffo

Para muchas personas y estudiosos en la materia, este fue un evidente avistamiento ovni. Así lo relata y profundiza el periodista y director del Museo Ovni de La Serena, Cristián Riffo.

“Cuando los avistamientos son masivos, no son tan habituales y son superimportantes porque hay muchos testigos. Y eso fue lo que pasó en el Estadio La Portada el año 82, donde mucha gente, incluidos los dos equipos, el árbitro, observan este fenómeno. Y además en este caso hay gente que lo vio desde fuera del estadio”, explica Riffo

Para él, este hecho también marca un precedente a nivel mundial ya que son escasos los avistamientos en estadios de fútbol. “Dentro del tema de avistamientos de ovni sobre estadios, tampoco son muchos. De hecho, hay un par de ejemplos en Italia; en Brasil hay algunos casos de avistamientos masivos, pero no son tan habituales tampoco. Entonces, por eso es relevante este suceso que ocurre el año 82. Entonces, es un hecho relevante y que forma parte de la historia de la ufología chilena”, señala Riffo.

En el Museo Ovni de La Serena existe una recreación e información de lo que sucedió esa noche en 1982. Como anécdota queda el resultado: empate a dos goles entre La Serena y Naval, pero el partido y el resultado pasaron a segundo plano.

Máximo, el niño que necesita $ 9 millones para enfrentar una desconocida enfermedad

La enfermedad de Hirschsprung es una patología muy poco conocida en Chile. Se trata de un defecto congénito en el que faltan ciertas células nerviosas en el intestino grueso, por lo que el intestino del niño no puede mover las heces normalmente y se obstruye, generando varias complejidades en su diario vivir.

Esta enfermedad es la que afecta a Máximo, un niño de La Serena de 7 años. Además, él es una persona con síndrome de Down, y tiene otros tres hermanos. Su madre Isabel Díaz Figueroa ha liderado una campaña que busca recaudar fondos para un tratamiento e intervención quirúrgica de su hijo.

Isabel conversó con Aquí Coquimbo y se refirió a las complejidades de lidiar con la enfermedad de Hirschsprung.

Máximo y su familia viajan a México este viernes, específicamente a la ciudad de Puebla, donde el menor será sometido a una cirugía y tratamiento en una clínica especializada que atiende esta extraña patología.

La esperanza de Máximo y su familia está en México, pero la travesía para llegar allí no ha sido fácil. Hace dos años atrás movieron cielo, mar y tierra para lograr recaudar $ 30 millones y operar al menor. Entre eventos, rifas, donaciones y un sinnúmero de otras iniciativas han logrado juntar dinero, pero aún les falta $ 9 millones. Sin embargo, decidieron jugársela y viajar igual.

“Máximo actualmente vive con 30 centímetros menos de su intestino grueso, o sea, de su colon. Él tiene secuelas debido a la enfermedad. Una de ellas es que sufre de estreñimiento. Y además sufre de incontinencia fecal”, comenta Isabel.

La mamá también relata que el niño «va entre cinco y siete veces al baño. Y el resto del día manchaba, lo que hacía que su zona perianal, su zona de las nalguitas, se mantuvieran dañadas”.

Para la familia de Máximo sobrellevar el estrés ha sido muy complejo. “El agotamiento físico, mental, psicológico de la familia, porque nos afectó mucho. Nosotros no podíamos tener vida social, por ejemplo, no podíamos ir a parques o estar mucho rato, porque Máximo manchaba, porque máximo tenía necesidad de ir al baño. Obviamente, cualquiera quiere tener a un hijo que ande limpio, que pueda ir al baño como corresponda y todo eso. Y es algo que no podíamos lograr”, expresó la mamá del menor.

Respecto a la atención en el sistema público, Isabel manifiestó: “Nosotros vamos a controles en el hospital de La Serena. Nunca pudieron llegar a un punto en que Máximo podía controlar su esfínter 100%, eliminar este tipo de manchado. Y aparte, Máximo tenía muchos episodios casi mensuales en que le daban diarreas».

México, una posible salvación

Isabel señala que comenzaron a indagar por distintas vías para tratar de entender qué le sucedía a Máximo, y llegaron al Centro Colorrectal para Niños de México, específicamente en Puebla.

La mamá de Máximo comenta que se contactó con los especialistas, le dieron un presupuesto y en marzo de 2023 comenzó la travesía de juntar dinero y preparar a su hijo para la operación de este 2025.

“Yo debo preparar (una receta) con suero, glicerina y champú en ciertas dosis, y los debo pasar a través de una sonda. Se los debo pasar por 15 minutos y después de pasar esta solución por 15 minutos, lo debo llevar al baño y debe estar por lo menos en el baño 45 minutos para que pueda evacuar”, esa una de las formas que Isabel prepara a su hijo tras conversaciones, vía online, con los especialistas de Puebla.

Respecto al procedimiento que se realizará a Máximo en México, la madre detalla: “A través de ellos es la única manera que hemos podido tener mejores condiciones de salud, tanto también psicológicas de nuestro hijo; ha sido solamente por ellos. Y bueno, nos realizaron la cotización de su cirugía y nosotros tenemos que reunir $ 30 millones para poder costear esta cirugía. Actualmente, nos están faltando $ 9 millones”.

Si bien Máximo debe operarse este 19 de marzo en México, la familia solo cuenta con $ 21 millones, por lo que «la esperanza es lo último que se pierde», dicen. Ellos continúan buscando recursos porque el bienestar de Máximo vale mucho más que los $ 30 millones que necesitan

Si quieres ayudar a esta familia, te puedes contactar con su madre al WhatsApp +569-86851805

Un mensaje de la U.Central

Innovación tecnológica: Estudiantes de Kinesiología de la U. Central Región de Coquimbo presentan prototipo para mejorar la calidad de vida de las personas amputadas.

Los estudiantes Eduardo Azócar y Andrea Correa, de cuarto año de Kinesiología de la Universidad Central Región de Coquimbo, junto al profesor Javier García, participaron en la jornada “Kinesiología, Ciencia y Tecnología”, realizada en la sede de la universidad en Santiago, donde presentaron los resultados de su prototipo que mejora la calidad de vida de personas amputadas.

Este evento destacó proyectos de Kinesiología de estudiantes de diversos años, enfocándose en áreas como Biomecánica, Biónica y Mecatrónica. En la ocasión, Azócar y Correa, ganadores del fondo Acelera 2024, presentaron los resultados de su proyecto “Prótesis biomecánica para pacientes con amputación transcarpiana o de muñeca”, un trabajo que no solo integra innovación y tecnología, sino que también pone la rehabilitación y el bienestar del paciente en el centro del desarrollo, aspectos claves para la formación de estudiantes del área de la salud de la U.Central Región de Coquimbo.

Punitaquina cambió la producción de uvas por hortalizas para combatir la sequía

La falta de agua no ha sido impedimento para que Sonia Cuello Varas siga en la agricultura. De hecho, como si se tratara de una muestra de aquello, Agua del Ajial se llama el sector de la comuna de Punitaqui, provincia de Limarí, donde vive y trabaja junto a su esposo.

“Antes de las hortalizas teníamos parritas”, comienza detallando, y puntualiza que aquello fue la consecuencia del poco recurso hídrico disponible. Por eso tuvieron que dejar la producción de uva -en la que trabajaban desde el 2012- para optar por otros cultivos como son, principalmente, porotos verdes, seguido de morrón, ají y tomate. “Consumen menos agüita”, afirma esta usuaria de INDAP.

Sonia Cuello comenta que prácticamente todo lo vende en el Mercado Campesino, instancia de comercialización que, en este caso, el INDAP realiza en Punitaqui, específicamente en Avenida Las Torres, desde las 8:00 y hasta las 14:00 horas.

La experiencia de estar en el Mercado Campesino

“Gracias a Dios casi todo lo vendo ahí. Es algo muy importante para mí ser parte del Mercado Campesino. INDAP nos entrega un espacio donde llegamos con nuestros productos a un público que ya nos conoce y sabe que nos encontrará ahí. Es algo maravilloso”.

El director regional de INDAP, Víctor Illanes, indica que en su constante despliegue por las comunas de la Región de Coquimbo, «vemos que hay muchas ganas de salir adelante, y es ahí donde como INDAP podemos aportar al desarrollo productivo de nuestros usuarios y usuarias, ya que poseemos diversos programas que pueden ser clave en todo ese proceso”.

“Sonia Cuello participa de nuestro programa PADIS y la conocí en el Mercado Campesino de Punitaqui, ocasión en la que me comentó que como institución hemos sido un apoyo incondicional. Por ejemplo, señaló que el 2024 recibió un motocultivador mediante la herramienta Inversión de Activos Productivos (IFP) del PADIS, que le ha permitido acortar tiempos de trabajo, pasando de una semana en hacer una melga para sembrar a hacerlo ahora solamente en un medio día”, añade.

“Junto a mi esposo la agricultura nos ayuda bastante, además nos entretenemos. Ya pasamos los 70 añitos, entonces, a veces nos cuesta un poco movernos, pero lo importante es que podemos sembrar y trabajar en lo que más nos gusta”, concluye Sonia Cuello.

si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquicoquimbo@elmostrador.cl.

